Bounou: "Voy a intentar ayudar al equipo a estar lo más arriba en la clasificación"

El Real Zaragoza ha presentado por la mañana al que será su nuevo portero durante esta temporada en La Romareda: Bounou. El jugador llega a la capital aragonesa procedente del Atlético de Madrid cedido por una temporada sin opción de compra. Si quiere la titularidad, tendrá pelearse con Whalley.

El meta se ha mostrado “muy contento” por recalar en el conjunto aragonés para esta campaña, al que considera “un gran club con una gran historia”. “Vengo a competir, a intentar crecer lo máximo posible y a ayudar al equipo de la mejor manera”, indicaba el cancerbero sobre cuáles son sus intenciones al llegar al equipo zaragocista.

“Soy un portero tranquilo, que maneja bien el juego aéreo y aguanta bien la presión”

Bounou es consciente de que, en estos momentos, la portería maña tiene un nombre propio: Oscar Whalley. A pesar de ello, el marroquí apela al esfuerzo y trabajo diario para sustituirle y llegar lo más alto posible en la tabla clasificatoria: “Si me dan confianza, voy a intentar ayudar al equipo a estar lo más arriba en la clasificación”

El guardameta, a pesar de que prefiere que sean los aficionados los que juzguen cuando le vean bajo los palos, no ha dudado en señalar las que considera sus principales cualidades: “Soy un portero tranquilo, que maneja bien el juego aéreo y aguanta bien la presión”.

”Aquí tengo más oportunidades de jugar, si demuestro lo que tengo”

“Siempre tienen porteros a nivel mundial muy buenos. Este año tienen a Moya y Oblack, y quedarme peleando por ser el segundo portero no me va bien”, señalaba el joven jugador sobre la razón de marcharse del Atlético de Madrid, al considerar que en la capital aragonesa tiene “más oportunidades de jugar”.

Ángel Martín González: "Tenemos que ganar un partido cuanto antes"

El secretario técnico del Real Zaragoza, Ángel Martín González, no considera que se ponga en riesgo la proyección de Whalley o Alcolea y, aunque se ha mostrado satisfecho con el nuevo portero, ha reconocido que las primeras opciones para reforzar la meta eran Toño y Julio César: “Optamos por una decisión que en principio no era la que queríamos, pero pensamos que es buena”.

“El mismo riesgo habría de frenar la proyección de Whalley o Alcolea con un portero veterano”

Desde el club se afirmó que, junto con la presentación de Bounou, también se presentaría a un segundo jugador que ocupara la posición de mediapunta, y aunque finalmente no han podido traer al que querían, desde la secretaría no bajan los brazos: “Seguimos trabajando para intentar completar la plantilla lo antes posible, pero no vamos a traer a nadie por traer”. “Queremos un jugador que nos aporte calidad, juego, un poco de gol, último pase,…”, señalaba Martín González sobre lo que esperan encontrar en la próxima incorporación.

El equipo entrenado por Víctor Muñoz todavía no conoce la victoria en lo que se lleva de temporada. Dos empates y una derrota es el bagaje de estos tres partidos, y que han dejado al conjunto aragonés en una delicada situación: “Tenemos que ganar un partido cuanto antes para que no se nos complique el tema de verdad”. “Tenemos el hándicap de que no hemos trabajado juntos, no hemos jugado partidos amistosos, no ha habido pretemporada,… todo eso se está pagando en este momento”, intentaba explicar el secretario técnico las causas de este malo comienzo.