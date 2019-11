Alcácer: "Quiero seguir muchos años en el Valencia"

Paco Alcácer puede ser de los jugadores más satisfechos, tras esta jornada de partidos internacionales, que han disputado minutos. El valenciano, que estrenó titularidad con gol, afirmó que no hay mejor forma de comenzar su historia con ‘La Roja’: “Estoy muy feliz, después del partido de ayer y sobre todo como fue. Un día muy especial para mí debutar con la selección española absoluta y de qué manera, ganando el partido y marcando un gol. No hay mejor forma de comenzar ese camino”.

“Los delanteros cuando nos convocan lo único que queremos es aportar nuestro gol, es lo que nos toca en el campo. Pero también tenemos que trabajar para el equipo, tanto defensivamente como ofensivamente para ayudar al compañero que tenemos al lado”, expresó.

"Esperemos que sea el primero de muchos"

En cuanto a las palabras de Del Bosque, indicó que le ha pedido que siga creciendo de la misma forma que lo está haciendo ahora: “De cara al futuro no dijo nada, me dio la enhorabuena y que siguiera así conforme lo estoy haciendo, que es el camino a seguir”. “Desde mi madre a mi hermano, son las personas más especiales para mí. Ella siempre me da todo su apoyo. La camiseta nada más llegué a casa la lavé, está escondida ya. Me la voy a quedar yo”, recalcó.

Seguir de blanquinegro

Tras la explosión del jugador en el último año, el Valencia ha planteado ya su renovación, puesto que finalizará contrato en el 2016. Alcácer, que está muy a gusto a orillas del Turia, la espera con los brazos abiertos: “El Valencia se ha interesado en la renovación, estoy encantado de que sea así. Si llegamos a buen puerto haremos felices al Valencia y a mí, quiero estar muchos años aquí”. “Tengo muy claro lo que quiero, seguir muchos años en el Valencia. Quiero darle las gracias a la afición, el cariño que me dan día tras día es especial para mí”, destacó.

Pero, sin querer distraer su concentración, afirmó que lo más importante es el siguiente encuentro de Liga: “Lo primordial es el partido del Espanyol, no pensamos en otra cosa. La renovación vendrá antes o después según el partido diario del fin de semana. Si lo voy haciendo bien, antes llegará”.

Respecto a la llegada de Negredo, argumentó que es un delantero de gran nivel, por lo que forman una gran delantera: “Negredo ya sabemos el tipo de jugador que es y los números que tiene. Es un buen fichaje, una incorporación muy buena. Una delantera así es para estar contentos y hacer un buen año, como vamos a hacerlo”.

Una parcela ofensiva en la que, los tres arietes, pueden actuar en diferentes posiciones, según decida Nuno: “Somos tres delanteros distintos, más o menos. Rodrigo puede caer a banda, Negredo puede ser un segundo punta, incluso yo. Los tres nos podemos compenetrar muy bien. Pero eso no lo decidimos los jugadores, lo decide el entrenador. Esas decisiones hay que respetarlas al máximo”.

Regresando a su situación en el Valencia, expresó que se siente totalmente valorado y respaldado: “Si no me sintiera valorado, no estaría a gusto aquí y no estaría jugando. Se están portando muy bien conmigo, están confiando muchísimo. Tengo que seguir dando respuestas conforme estoy dando, esto va por números y hay que ampliarlos”.

Para terminar, subrayó la importancia que tiene haber conseguido la unión entre la grada de Mestalla y el equipo: “El año pasado, a pesar de no hacer un buen año, hubo una comunión equipo con afición. Se está viendo en el campo, todo es más fácil, estamos todos más unidos. Eso dentro de un equipo es muy importante”.