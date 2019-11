Borja Bastón: "El equipo está dolido, está triste"

Un año más, el Real Zaragoza ha caído eliminado a las primeras de cambio en una de las competiciones que más glorias ha dado al club aragonés. El equipo de Víctor Muñoz jugó un mal partido de principio a fin y perdió por la mínima ante un buen Albacete que mereció ganar. Borja Bastón, titular en el partido, ha hablado de la actualidad zaragocista y de los puntos a mejorar en el equipo.

"Era una oportunidad bonita para conseguir la Copa, pero lo importante es la Liga"

Después de la eliminación, el jugador ha asegurado que el vestuario se encuentra dolido porque no salieron las cosas como esperaban. Pese a ello, tiene claro que ahora hay que centrarse en el partido del domingo frente al Sabadell e intentar sumar por fin una racha positiva. Sobre el planteamiento del partido frente al Albacete y las críticas de algunos sectores al entrenador blanquillo, Borja echa un capote a su entrenador: "El míster planteó un partido y creía que era la mejor opción. No solo no es culpa suya ni mucho menos, sino que el equipo ayer no estuvo bien".

Aunque el Real Zaragoza todavía no ha conseguido una victoria en lo que va de Liga, el delantero zaragocista afirma que el equipo es consciente de que es un buen año para ellos y de la ilusión que hay puesta en el equipo. La falta de gol es algo evidente, aunque falta todavía adaptación: "Hemos llegado mucha gente nueva y tenemos que acoplarnos, que entendernos. El equipo está trabajando bien, hay que seguir trabajando y los goles llegarán seguro".

"Ayer no estuvimos bien en ningún momento"

El jugador se encuentra feliz y poco a poco se va integrando en el juego del equipo: "Cada día me voy encontrando mejor, más suelto acoplándome con todos mis compañeros. Me ha acogido muy bien todo el mundo, y estoy muy contento. A nivel de juego me encuentro bien, y espero que lleguen los goles". Borja se encuentra ansioso por marcar su primer gol como zaragocista y desearía hacerlo este mismo fin de semana, aunque considera que lo más importante ahora es conseguir la primera victoria. Willian José se atrevió a dar una cifra sobre los goles que quería marcar, pero Bastón es más temeroso de cara a las cifras: "Los goles no se dicen, sino que van llegando. Lo importante es que sumemos los mas goles posibles entre todos, que al final sea quien sea que el equipo gane que nos va a venir bien para todos para estar arriba".

Parte médico de Eldin

Eldin Hadzic fue convocado para el partido de Copa del Rey frente al Albacete, pero se cayó a última hora de la convocatoria debido a unas molestias. El Real Zaragoza ha hecho oficial mediante un comunicado que la Quirón descarta complicaciones musculares, después de haber sido uno de los descartes del partido de ayer. El jugador queda pendiente de evolución y confían en que pueda llegar para jugar frente al Sabadell el domingo en La Romareda.