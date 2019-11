Carlo Ancelotti: "El Atlético no es un equipo violento. Esto es fútbol"

Tras la dura derrota del club de Concha Espina en la Supercopa de España, por segunda ocasión en menos de un mes el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid. El flamante supercampeón llega al Santiago Bernabéu con la polémica en torno a la dureza de su juego. "El Atlético no es un equipo violento. Tiene un estilo propio de juego, con mucha intensidad. Esto es el fútbol y no es un juego para señoritas, sino para hombres", reconoció Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana.

Carlo Ancelotti: "Nuestra afición será fundamental"

El técnico italiano quiso quitar importancia a la rivalidad existente entre madridistas y colchoneros. "No me importa qué conjunto mande en la capital. Lo importante es quién manda al final de la temporada. Ellos lo hicieron el año pasado en la Liga y nosotros en Europa", declaró el italiano, que llevó la contraria a su homólogo en el banquillo del Atlético, asegurando que "no solo hay un equipo del pueblo, todos los equipos tienen aficionados en todo el mundo". Y ese pueblo, para Ancelotti, será determinante mañana. "Nuestra afición será fundamental porque viviremos un partido de intensidad y jugando en casa tenemos ventaja por eso", reconoció.

Tras la dura derrota de la pasada jornada en Anoeta y con el parón internacional, el técnico de Reggiolo pudo ver cómo las aguas volvían a su cauce. No obstante, los días posteriores a la machada de la Real Sociedad, las críticas al técnico y jugadores se hizieron latentes. En este sentido, Ancelotti no quiere mirar atrás. "Tenemos que olvidar lo que pasó en Anoeta. Fue una buena lección", espetó el italiano, que aboga por repetir el inicio en San Sebastián. "Hicimos muy buenos 30 minutos y para ganar al Atlético tenemos que hacer 90 y evitar los errores colectivos e individuales de Anoeta. Tenemos la buena base de esos espectaculares 30 minutos. Todos los hemos analizado y vamos a intentar cambiarlo para mañana”, reconoció.

Una de las principales críticas que lleva arrastrando Ancelotti en el inicio de temporada es por el planteamiento. Con la marcha de Di María, parece ser que el 4-3-3 no resulta tan equilibrado. Isco y James han alternado la posición en el trivote, pero no acaban de acoplarse. Pero Ancelotti lo tiene claro. "No vamos a poner a jugadores en posiciones raras. Buscaremos el equilibrio con este estilo y filosofía, que nos han dado muchos resultados. Tenemos la confianza de que lo vamos a encontrar pronto. La última parte del año pasado defendimos con un 4-4-2. Intentaremos hacer lo mismo ahora y no cambiaremos de sistema. Equilibrio significa tener un equipo que es capaz de gestionar bien las dos fases de juego: la defensiva y la ofensiva", declaró.

Carlo Ancelotti: "Cristiano está a tope"

Uno de los que se libró de las críticas por la derrota fue Cristiano Ronaldo. El portugués no viajó a Anoeta por estar renqueante de los isquios, pero todo apunta a que mañana sí estará. "Está a tope. Se ha entrenado muy bien esta semana y está en una condición física óptima. No tiene ningún problema. Juega cuando está bien y no está cansado y no se arriesga a tener una lesión. Ha tenido pequeños problemas, pero la gestión fue buena el año pasado porque marcó muchos goles”, admitió el técnico.

Ancelotti lanzó un mensaje de tranquilidad a Íker Casillas, que cumplía 15 años con la camiseta blanca. "Nunca ha perdido la confianza. Lo hemos felicitado hoy por su cumpleaños con el Real Madrid y le deseamos lo mejor para el futuro. Tiene la confianza de siempre", reconoció Carlo. El italiano no quiso dar el once titular del que parece que Casillas partirá como titular. Quien no tendrá esa misma suerte es el recientemente aterrizado Chicharito. "No será titular, pero creo que va a ser útil", reconoció.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán mañana en el estadio Santiago Bernabéu a las 20:00 horas, en el que será el séptimo derbi en lo que va de año, con un bagaje de tres victorias para los madridistas -con la de la final de la Champions League-, dos empates y una victoria para los colchoneros.