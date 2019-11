El Tablero del Rey: juego de pizarras en el Madrid-Atlético

Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan por séptima vez en lo que va de año. En la pasada temporada, pero siguiendo en 2014, el conjunto blanco y el rojiblanco se han cruzado las caras en Liga (con bagaje favorable al Atleti), Copa (el Madrid se impuso en ambos partidos) y en Champions, donde los blancos se alzaron con La Décima. Pese que las victorias y resultados positivos favorecen a ambos equipos, la sensación es que el Cholo le ganó la batalla táctica a Ancelotti en casi todos los duelos. Solo en Copa el Madrid fue muy superior al rival. En Liga los blancos solo sumaron un punto de los seis en juego, y en Champions al Madrid le costó muchísimos minutos poder hincarle el diente al equipo del Manzanares. Simeone puso en liza un 4-4-2 que alternó con un 4-2-3-1. Ancelotti por su parte alternó el 4-2-3-1 con el 4-3-3.

Ancelotti comienza a buscar alternativas al 4-3-3

Ante la Real Ancelotti probó un 4-4-2 que solo dio resultado 30 minutos

El mejor Madrid de los últimos años se ha visto en torno al 4-3-3 con el que Ancelotti logró buen juego, victorias y títulos la pasada temporada. En él eran clave dos jugadores que ya no están: Xabi y Di María. Sin ellos Carletto ha intentado seguir usando dicho sistema, pero no ha funcionado. A excepción del partido ante el Sevilla en la Supercopa de Europa, los blancos se han estrellado en pretemporada, la Supercopa de España y en el inicio liguero. Durante esos baches Ancelotti ya ha intentado enderezar el rumbo cambiando de sistema, como ante la Real. En Anoeta formó con un 4-4-2, pero el equipo volvió a naufragar, no tuvo equilibrio y dejó marchar una renta de dos goles.

Ante el Atlético, Ancelotti tiene tres opciones. Por un lado mantener el exitosos 4-3-3. Otra de las opciones es jugar con un sistema más defensivo y que ayuda a Ronaldo a reservarse para el ataque como es el 4-4-2. Por último, otra de las alternativas es jugar con un 4-2-3-1 en el que James tendría plaza en su hábitat más natural, la mediapunta.

Sea el sistema que sea, el Madrid saldrá con su ‘once’ de gala a excepción de Carvajal. El canterano será baja y su hueco lo ocupará Varane o Arbeloa. La otra incógnita es saber si Illarramendi será el pivote que tanto ha echado de menos el Madrid sin Xabi Alonso, pues Kroos ahí sufre mucho sin balón.

Once definido y sistema claro en la pizarra del Cholo

Griezman o Arda, las dudas para acompañar a Raúl García y Koke

Pocas dudas tiene el Atleti en cuanto al ‘once’ que sacará en el Bernabéu. Moyá, Siqueira, Miranda, Godín y Juanfran son fijos atrás, con Gabi por delante. El acompañante del capitán será Tiago, aunque Mario también tiene alguna opción. Por delante de ellos Koke es fijo en una manda y Raúl García y Mandzukic arriba. Falta por despejar la incógnita de quién será el otro interior. Arda y Griezman son los candidatos para ocupar la banda o la mediapunta (dependiendo de la posición de Raúl García). Jiménez tiene opciones y podría ser la sorpresa, pero todo apunta a que será Turan o Griezman. Sea quien sea el que finalmente juegue, todo hace indicar que el Cholo apostará por un 4-2-3-1, aunque también tiene opciones el 4-4-2.

Cambio de piezas, mismo Atleti, distinto Madrid

Siemeone ya ha encajado a los nuevos, Ancelotti sigue buscando la fórmula

Tanto Simeone como Carletto han visto cómo algunas de sus piezas más importantes han partido. Por el lado merengue Xabi y Di María abandonaron el barco y hasta el momento Ancelotti no ha sabido cómo sustituirlos. El técnico italiano ha optado por continuar con el mismo sistema, con tres centrocampistas, pero los dos que han salido tienen unas características totalmente distintas a los que han entrado. Kroos en ataque es similar, o mejor, que Xabi, pero defensivamente no puede sostener un equipo como lo hacía el tolosarra. El dinamismo, el trabajo, la verticalidad y el equilibrio que daba Di María andan muy lejos de lo que puede ofrecer James en la posición de interior. Introducir al colombiano en el once está siendo el principal quebradero de cabeza para Carletto, que ubicándolo en su posición natural, mediapunta, ve cómo el equipo no está equilibrado y se parte con muchísima facilidad.

En el lado opuesto, al Cholo se le ha marchado su goleador, Diego Costa, además de Courtois o Filipe Luis, tres jugadores clave. Sin embargo, el técnico argentino no ha variado el modelo ni el sistema de su equipo, amoldando las nuevas piezas al equipo y amoldándose las piezas al equipo. El conjunto colchonero sigue jugando con la misma intensidad, empuje, solidaridad y tensión con la que ganó la liga el pasado año y con la que llegó a jugar la Final de la Champions League.

Buen arranque rojiblanco, dudas en Concha Espina

El Atleti fue el ganador en el primer duelo de la temporada

El Atlético ha tenido una pretemporada positiva, con buenas sensaciones y victorias. El Madrid por su parte no ganó ninguno de sus partidos y las sensaciones no fueron buenas. El inicio liguero y de la temporada de manera oficial siguió los mismos derroteros que los amistosos de pretemporada. Los hombres del Cholo lograron un empate y una victoria en un nuevo derbi correspondiente a la Supercopa de España, lo que le valió para alzarse con el título. Además, su inicio en liga ha sido positivo, cosechando un empate y una victoria. El Madrid solo tiene un punto menos, pero las sensaciones que dio el equipo durante la última hora de partido ante la Real no fueron buenas. El equipo se relajó en exceso, dejándose remontar dos goles de diferencia y no reaccionando a los tantos realistas. Antes de eso los hombres de Ancelotti habían dado una de cal y otra de arena, cuajando un gran encuentro ante el Sevilla en la Supercopa de Europa, pero cayendo ante los ‘indios’ en la Supercopa de España.

Modelos de juego contrapuestos, ataque en estático - contra

El Madrid deberá de tener cuidado con las contras del Atleti y mover rápido el balón en el ataque estático

Aunque el Madrid se siente muy cómodo atacando con espacios, pudiendo correr y salir a la contra, la idea principal de juego de Ancelotti es otra. El italiano ha intentado desde su llegada al Madrid jugar un fútbol más vistoso y ofensivo, dejando atrás el defender, dar el balón al rival y matarlo a la contra. Carletto quiere e intenta plasmar un fútbol de toque, control y ataques continuados, aunque nunca deja de lado la posibilidad de contraatacar y aprovechar los espacios. En el derbi el Atlético dará el balón al Madrid y los jugadores blancos tendrán que intentar romper el muro colchonero a base de paciencia, toque, movilidad y velocidad en la circulación de balón, ya que pocas veces podrán explotar el arma del contraataque.

El modelo inicial de juego del Atleti se basará en alternar momentos de presión alta con repliegue intenso. Esto último será lo que más predomine, dándole el balón al conjunto merengue y esperando agazapado para robar un balón o coger un rechace para volar hacia la meta blanca. El Atleti intentará que el Madrid no corra, le dará el cuero y cerrará filas buscando aprovechar los espacios. El Madrid por su parte intentará aprovechar los pocos huecos que deje el entramado defensivo colchonero y las pocas contras de las que disponga. Será de vital importante estar bien situado tras pérdida e intentar que las contras del Atleti no lleguen zona de peligro.

Clave 1: Paso al frente de Benzema, Bale y James

Los actores secundarios del Madrid deberán de ayudar a Ronaldo a tirar del carro

El pasado año Cristiano Ronaldo ya se perdió varios partidos por sanción o lesión. Sin embargo el Madrid no lo echó en falta gracias a las aportaciones de Benzema, Bale y Jesé. Este año, con el equipo sin estar a pleno rendimiento, ya se ha acusado la baja del ‘7’ blanco o sus partidos en los que no estaba al 100%. El portugués no llegará a tope al derbi, por lo que será muy importante que Bale, Benzema y James den un paso hacia delante. El galés, pese a llevar un año en el equipo y realizar pretemporada, está lejos de ser un incordio para los atléticos, además de seguir sin estar acoplado totalmente al equipo. Los rojiblancos se cierran y dejan muy pocos espacios y ahí las prestaciones del ex del Tottenham disminuyen mucho. El de Cardiff deberá de ser más peligroso y participar más que en todos sus duelos anteriores ante los colchoneros. En caso parecido está Benzema. El francés solo ha marcado dos goles al Atleti y su inicio de temporada ha sido a un nivel muy bajo. Con Cristiano a medio gas, él deberá de poner junto con Bale los goles. Por último otro jugador que deberá de dar un paso al frente por el bien de su equipo es James. El colombiano no termina de encajar en el sistema de Ancelotti y aún no ha dado muestras de su gran calidad. Sus mejores minutos de lo que lleva de blanco fueron precisamente ante el Atleti y en el próximo derbi será el encargado de unir el mediocampo con los hombres de arriba.

Clave 2: Aprovechar los pasillos laterales para Ronaldo, y Chicharito

Chicharito será el revulsivo del Madrid

Ancelotti ya ha adelantado en rueda de prensa que Chicharito no será titular, pero que seguramente tenga minutos. El mejicano puede ser una buena solución de ataque, ya que es un rematador puro, un hombre de área. El del United puede beneficiarse si el Madrid aprovecha los pasillos laterales que deja el Atlético y pone centros, ahí Miranda y Godín son dos muros, pero Chicharito y Ronaldo son dos jugadores que ocasionarían muchos problemas al brasileño y uruguayo.

Clave 3: Líneas colchoneras juntas y ayudas donde está el balón

En defensa, el Atleti siempre tiene superioridad en la zona donde está el balón

Si el Atleti quiere cosechar una victoria tendrá que mantenerse fiel a su estilo. El trabajo en equipo de todos los jugadores, las permanentes ayudas de los futbolistas que defienden al poseedor del balón y mantenerse como un bloque con las líneas juntas harán que el equipo del Manzanares esté más cerca de sacar algo positivo del Bernabéu. Ancelotti y sus hombres no pudieron hincarle el diente a esa férrea defensa y a ese gran trabajo de todo el equipo colchonero durante los partidos de la pasada liga, ni tampoco durante la Supercopa, donde el Madrid tuvo que, desde los primeros minutos, irse arriba y atacar para tratar de igualar el partido.

Clave 4: La contra rojiblanca y el pivote blanco

El Atleti tratará de aprovechar los huecos que deja Kroos a su espalda y las pocas ayudas que hace a sus laterales

Dos aspectos fundamentales en el devenir del partido lo marcará cómo defienda el Madrid las contras del Atleti y quién sea el pivote defensivo del cuadro blanco. En la Supercopa y en los partidos en los que Kroos ha sido mediocentro, al Madrid le han hecho mucho daño atacando la espalda del alemán. En ataque, el ex del Bayern es sobresaliente. Siempre bien situado para recibir el balón y empezar a construir juego, ya sea en corto o en largo. Pero en defensa está aún lejos de ser igual de eficaz que Xabi. El ahora jugador del Bayern se situaba por delante de la defensa, no dejando hueco para que el rival hiciera daño con jugadores moviéndose entre líneas, además apagaba fuegos ajenos: las subidas de Marcelo o Carvajal, las coberturas a los centrales cuando abandonaban su posición o el cubrir por delante al delantero rival cuando a este le mandaban un balón en largo.

La contra del Atlético será una de sus armas más peligrosas y ahí la figura de Kroos, o el mediocentro que salga de inicio tendrá una gran importancia, pues en transición defensa-ataque el Madrid tiene muchos jugadores por delante del balón.

Clave 5: Velocidad en la circulación de balón y movilidad arriba

Los tres de arriban deberán de moverse entre líneas para tratar de que Gabi y Tiago no presionen cómodamente a Kroos y Modric

El Madrid tendrá el balón. Al conjunto colchonero no le importa que su rival sea el dueño del esférico, pues su sistema defensivo es rocoso y difícil de atravesar. De si consiga o no romperlo dependerán las opciones del Madrid. Ancelotti sacará una ‘once’ con muchos jugadores ofensivos, unos de toque y otros más verticales, pero deberá insistir en dos aspectos: que la circulación del balón sea fluida y rápida para provocar huecos en el entramado defensivo de su rival y movilidad de los hombres más adelantados. Benzema deberá atacar la espalda de Gabi y Tiago para que estos no estén cómodos presionando a Modric y Kroos, Bale deberá alternar desmarques en ruptura a la espalda de la defensa con desmarques de apoyo para atraer al lateral e interior de su lado y dejar hueco a las subidas del otro lateral. También Modric tendrá un papel importante en ese aspecto, pues deberá escalonarse con Kroos, soltarse y moverse por la zona de la mediapunta, donde debe intentar recibir el balón, y también no estorbarse con James, otro hombre importante en el ataque estático blanco.

Clave 6: Balones aéreos

Godín, Miranda, Raúl García y Mandzukic son especialistas rematando, Koke y Gabi poniéndolas

Los tres últimos goles que le ha marcado el Atleti al Madrid han venido precedidos de un balón aéreo, ya sea un pase largo o una jugada a balón parado. Así marcó Godín en la Final de Champions, y así lo hizo Raúl García en la ida de la Supercopa de España. También en un balón largo, esta vez desde el portero, propició el tanto que dio la victoria al conjunto rojiblanco durante la disputa de la vuelta de dicha Supercopa. Koke y Gabi las ponen de fábula, Godín, Miranda, Mandzukic y Raúl García son top rematando y la pizarra del Cholo esconde estrategias pensadas, trabajadas y exprimidas al máximo para conseguir unos automatismos que hagan que los buenos centros lleguen a la cabeza de los buenos rematadores.