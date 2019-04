Rubi: "Es una victoria de bastante prestigio"

Rubi, técnico del Real Valladolid, compareció ante los medios de comunciación en la correspondiente rueda de prensa posterior al encuentro ante el Alcorcón. Sus pupilos resolvieron por 0-1 mediante el gol de Roger un complicado encuentro para sumar su segunda victoria consecutiva fuera de casa en un estadio que le trae buenos recuerdos a los aficionados blanquivioletas.

Rubi dedicó sus primeras palabras de la rueda de prensa a elogiar al Alcorcón, conjunto del cual destacó su intensidad en cada partido: "Creo que es un rival muy intenso y que no te deja dormirte ni un segundo. Es una victoria de prestigio porque a pesar de que lleven dos derrotas en dos partidos en casa no creo que sea lo habitual en lo que queda de Liga".

"Hemos sabido sufrir el rato que tocaba" El Real Valladolid no desarrolló un juego tan vistoso como en el último encuentro ante el Sporting de Gijón, se mostró serio y así lo calificó Rubi: "Sabíamos que aquí si no poníamos un poco de carácter nos iban a pasar por encima. Quizás con un poco de menos fútbol de lo habitual pero ha sido un equipo que ha sabido estar y estoy contento".

A demás hizo una comparación con el encuentro ante el Lugo en Liga, donde el conjunto pucelano cayó derrotado por 1-0. Rubi aseguró que desde respecto a aquel encuentro el conjunto pucelano ha mejorado tanto en ataque como en el juego aéreo: "Se ha visto un equipo que desde el inicio buscaba más la portería rival y hemos tenido más presencia arriba. Creo que a balón parado hemos sufrido un poco menos que en Lugo".

"Tiene mérito que en una semana el equipo haya conseguido ganar en El Molinón y en Santo Domingo"

Hoy se han podido ver de nuevo variantes en el once inicial respecto al último encuentro de Copa del Rey, por lo que el técnico subrayó que "mientras estén a un nivel muy parejo podremos escoger si en un momento dado no lo están habrá que elegir al que esté mejor. Están entrenando muy bien". "La faena del entrenador y del cuerpo técnico es intentar que las cosas que detectamos que no se hacemos bien se minimicen o que dejen de suceder. No puedes aflojar, cuando pienses que tienes todo controlado el fútbol te pone en su sitio" añadió respecto a las respectivas mejorías que ha esperimentado el equipo.

Sobre la lesión de Omar el técnico tranquilizó a la afición pucelana: "Es un golpe muy fuerte en el talón y cuando se enfría la inflamación la notas mucho y no podía pisar pero creo que no es grave".