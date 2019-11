La SD Huesca sucumbe en Lasesarre

El partido comenzó con un Barakaldo muy ofensivo y controlando el cuero la mayor parte del tiempo. Tan claro era el asedio de los locales que, en el minuto 5 de partido, Gerardo anotó el primer tanto del encuentro mediante una fantástica rabona. Tras el gol encajado, la SD Huesca apenas mostró síntomas de mejoría y sus jugadores contiunaban dormidos.

Conforme íban pasando los minutos, llovía cada vez con más fuerza en Lasisarre, de modo que el juego de ambos equipos era cada vez más vertical y rápido, aunque este temporal claramente favorecía al Barakaldo. Sin embargo, los bandas del conjunto azulgrana, Gassama y José Gaspar, empezaron a entrar en el partido y, con ellos, llegaron las jugadas de ataque de la SD Huesca. Guillem Martí desaprovechó una buena ocasión que hubiera supuesto el empate. Tras el gol tempranero, los jugadores locales no llegaban prácticamente nada a la portería de Dani Jiménez pese al gran partido que estaba realizando su delantero. No obstante, cuando el Barakaldo se ponía a tocar el cuero, los oscenses se encontraban muy incómodos. En los minutos finales de la primera mitad del encuentro, el Barakaldo volvió a hacerse con el control del balón y los azulgranas sufrían para que los locales no llegaran a la portería de Dani Jiménez.

Los locales se fueron al descanso con los tres puntos en la palma de su mano, mientras que los hombres de Tevenet necesitaban una buena inyección de moral para poder remontar el partido.

La segunda mitad se inició bastante pausada por parte de los dos equipos. Todo lo contrario que en la primera parte. Cuando llevaban 10 minutos jugados, la SD Huesca tuvo una buena ocasión para empatar el encuentro, pero finalmente la jugada terminó en córner. Con la idea de equilibrar el resultado, Tevenet optó por sacar a Esnáider y quitar a Manolo, quien había sido amonestado en la primera parte. Tras dos jugadas desaprovechadas por parte del equipo local, Scardina probó suerte con un buen disparo, pero el guardameta estuvo muy atento y despejó a córner. A partir de este instante, los oscenses se volcaron para conseguir la igualada. Sin embargo, dejaron muchos huecos atrás y el Barakaldo los aprovechó muy bien pudiendo sentenciar el partido de no ser por una gran parada de Dani Jiménez y de un poste. Para intentar jugar más por las bandas, el técnico sevillano de la SD Huesca dio entrada a Josan en el lugar de José Gaspar, que no estaba firmando su mejor encuentro. El granadino revolucionó el partido y el conjunto oscense ganó en posesión del balón, de modo que también llegaban las ocasiones de empatar. Como los visitantes no querían irse de vacío de Lasesarre, Tevenet hizo su último cambio a la desesperada y quitó a Gaspar Gálvez para sacar a Tyronne. Con la entrada del canario, los oscenses no paraban de llegar a la portería de Pato pero no conseguían anotar el empate tan deseado.

El partido finalizó con el 1-0 anotado por Gerardo en el minuto 5. Con esta victoria, el Barakaldo se coloca líder del Grupo II con 10 puntos y sólo 3 goles a favor en cuatro jornadas. El equipo baracaldense todavía no ha encajado ningún tanto en lo que llevamos de competición.

Puntuaciones Segunda División B VAVEL