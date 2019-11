J.J.Aybar: "Hemos sumado tres puntos más pero la clasificación no es significativa"

El técnico del Real Jaén compareció en la sala de prensa del Estadio de La Victoria ante los medios para analizar los aspectos más destacados tras la goleada por 5-0 ante el Arroyo CP.

Aybar tuvo buenas palabras para los jugadores por el buen partido realizado y para la afición por su continuo empuje desde la grada."Estamos mejorando, creciendo poco a poco, hay cosas que se han hecho muy bien otras en las que tenemos que seguir mejorando, la afición nos ha llevado en momentos de dificultad hacia delante. Hay que agradecer esa sintonía con la grada, cosa que hay que agradecer que estén permanentemente con nosotros. A los jugadores también hay que agradecerles el gran trabajo que han hecho" manifestó el entrenador.

Analizando el esquema táctico que adoptó el Real Jaén para poder doblegar el sistema del Arroyo comentó que no fue tan sencillo como pudo parecer en un principio."Necesitábamos estirar el campo pero si no hay fútbol por dentro por fuera no puedes llegar porque no le da tiempo a la gente de las bandas coger esa altura.Las dos o tres acciones que hemos generado de peligro nos han generado esas prisas y en los últimos 15 minutos del primer tiempo no hemos tenido tanta circulación" asintió.

Preguntado por el mal partido del Arroyo y la gran inferioridad que manifestó en La Victoria Aybar alegó que no es fácil responder en un partido cuando se tiene todo en contra."Cuando vas perdiendo no es fácil reajustarse. Lo que si quiero sentar es la opinión de que el equipo ha hecho hoy bien las cosas. Puede que el contrario no haya hecho un gran partido pero también puede venir potenciado porque nosotros hayamos hecho bien las cosas. Era un rival que no ha tenido grandes resultados pero venían de ganar al Sevilla Atlético que nos ganó con solvencia en pretemporada" declaró.

Cuestionado sobre si el liderato empezaba a tener importancia al término de la jornada 4, el míster restó valor al asunto."Ahora mismo en tabla clasificatoria no hay nada significativo, estamos contentos porque hemos sumados tres puntos más, seguimos con alegría porque estamos mejorando y vamos sumando pero no hay nada significativo, esto acaba de empezar" contestó.

Para finalizar también hubo tiempo para valorar el gran momento de forma en el que se encuentran futbolistas como Pedrito o Montero."Son jugadores que de momento están teniendo esa gracia del gol. Es importante que continúen y siga esa racha. Lo importante es tener el máximo de jugadores disponibles en la plantilla y que puedan entrar muchos en el once y en las convocatorias" concluyó el míster jienense.