Thievy: "La primera victoria llegará pronto, tengo plena confianza"

Thievy Bifouma ya se entrena de nuevo con la UD Almería tras su estancia lejos de las fronteras españolas en la que disputó la primera ronda de clasificación para la Copa de África con la selección del Congo.

"He rendido bien con mi selección gracias al trabajo que hago en Almería".

Tras la sesión matinal del equipo rojiblanco en el anexo del Juegos Mediterráneos, el punta congoleño compareció ante los medios de comunicación para expresar su opinión sobre la actual situación del combinado urcitano, que viene de empatar ante el Córdoba en casa, teniendo en su haber dos puntos de nueve posibles.

El delantero ha cuajado una gran actuación con la selección nacional, siendo considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la ronda, y gran responsable de la victoria de su equipo ante Nigeria. Él mismo declaró al respecto: "Con mi selección he rendido gracias al trabajo que he estado realizando en Almería; ahora lo que quiero es hacerlo igual aquí. Hacía tiempo que no jugaba noventa minutos y me sentido muy bien".

"Espero se pronto útil para el equipo, que es lo que más deseo"

Thievy quiso agradecer la calidad de la preparación y el trato recibido desde su llegada a Almería, y que cataloga como "clave" para la consecución de los objetivos del equipo. Además del trabajo de grupo, el ariete ha venido realizando ejercicios extra para recuperar el tiempo perdido durante unas dilatadas y obligadas "vacaciones" mientras se resolvía su situación laboral. Sobre su estado de forma, quiso puntualizar: "Cada día estoy mejor y pronto espero ser útil al equipo, que es lo que más deseo".

El congoleño es consciente de sus limitaciones físicas al no haber realizado la pretemporada completa con la escuadra comandada por Francisco: "Sé que tengo que mejorar y ponerme al nivel de mis compañeros, algo a lo que estoy llegando". Pero, en relación con este tema, el delantero ha querido aclarar que no tiene ningún tipo de ansiedad por no haber contado aún con ninguna titularidad en el equipo rojiblanco: "No tengo prisa por jugar o tener más minutos. Todo llegará. Yo tengo que centrarme en trabajar y estar lo mejor posible para poder responder de la mejor manera".

Respecto a la situación, algo delicada, que atraviesa el equipo, al sumar sólo dos puntos de nueve posibles a pesar de haber mostrado un buen juego, teniendo opciones de vencer en los tres choques disputados, Thievy no tiene ningún tipo de duda y confía plenamente en el criterio de Francisco y las opciones del Almería: "Yo veo al equipo bien. Físicamente estamos en un buen estado y en el campo tenemos muchas ocasiones de gol. La primera victoria llegará pronto. Yo tengo plena confianza".