FC Barcelona - APOEL Nicosia: la 'Cenicienta' abre el camino a Berlín

Después del gran inicio en la Liga, el equipo catalán ha centrado todos sus pensamientos en el debut en la Champions en el Camp Nou ante el APOEL FC, a priori, el conjunto más flojo del Grupo F. Ambos equipos se verán las caras por primera vez en su historia. Sin embargo, el equipo de Nicosia no será el primer equipo chipriota que juegue en terreno azulgrana ya que anteriormente lo hicieron el Apollon de Limassol y el AEK Larnaka.

El Barcelona, que quiere levantar su quinta Copa de Europa el próximo mes de mayo en Berlín, se clasificó directamente a esta ronda tras quedar en segunda posición la pasada campaña, mientras que el APOEL se proclamó campeón de la liga doméstica y ha jugado dos rondas previas ante el Helsinki HJK, empatando en tierras finlandesas a 2 goles y consiguiendo la clasificación empatando a 0 en casa, y frente al Aalborg danés, empatando a 1 en Dinamarca y goleando con un contundente 4-0 en su campo, el G S Pancypria Stadium.

En la zona alta

Tras tres partidos jugados, el FC Barcelona se sitúa líder en la clasificación de la Liga española, sumando nueve puntos. Por su parte, el APOEL se encuentra en segunda posición de su liga, con un total de seis puntos y habiendo jugado un partido menos que el líder, el AEL Limassol. Estos datos demuestran la competitividad de ambos conjuntos.

El equipo de Luis Enrique llega tras vencer al Athletic de Bilbao por dos goles a cero en un partido que no resolvió hasta el minuto 79, cuando Neymar abrió la lata con el primer tanto. El conjunto entrenado por Giorgos Donis también venció en el último encuentro antes de enfrentarse al club barcelonés. El APOEL logró una trabajada victoria ante el Ermis Aradippou en competición liguera, con resultado de 1-0 gracias al gol de Sherindan en el minuto 88.

'Lucho' no desenmascara la convocatoria

Como viene siendo habitual en los partidos jugados en casa, Luis Enrique no ha querido facilitar todavía la lista de convocados y no lo hará hasta el mismo día del partido. Este martes por la mañana han sido 26 los futbolistas que han trabajado en el césped de la Ciudad Deportiva, incluidos Dani Alves y Thomas Vermaelen, que todavía no tienen el alta médica. Samper, Sandro y Munir del filial, también se han ejercitado con la primera plantilla. Por su parte, el portero Masip ha realizado trabajo específico y no estará disponible para el partido del próximo miércoles.

Luis Enrique debutará dirigiendo un partido de la máxima competición europea, pero no será el único; Douglas Pereira, Munir, Sandro Ramírez y los guardametas Ter Stegen y Jordi Masip todavía no han jugado ningún minuto en la Liga de Campeones. El cuatro veces campeón de Europa buscará volver a hacerse dueño de la "orejona", que no levanta desde 2011.

Luis Enrique: "Son tres puntos muy importantes"

El técnico azulgrana ha comparecido en rueda de prensa y ha asegurado que de momento no hay que pensar en los retos en Europa sino que ahora "el objetivo que tenemos es ganar el primer partido de la competición". Es consciente del buen inicio en Liga pero también sabe que todavía no se pueden marcar mínimos en la Liga de Campeones porque "con un equipo como el que tenemos no tendría mucho sentido".

El asturiano ha indicado que es una competición muy bonita pero que han preparado el partido como cualquier otro y ha concluido afirmando: "Si somos intensos y tenemos un ritmo de competición alto, seguramente nos acercaremos a la victoria. Si el rival nos supera en aspectos así, podemos sufrir."

El APOEL, a dar la sorpresa

El APOEL de Nicosia es uno de los mejores equipos de Chipre, tanto individual como colectivamente. Hay que tener en cuenta jugadores como el guardameta Urko Pardo, el juego ofensivo de De Vincenti, Aloneftis o Manduca y quién lleva el control del equipo: Vinicius.

Sin embargo, deberán tener cuidado en la zona defensiva ya que los laterales basculan mucho, dejando espacios donde el equipo azulgrana les podría hacer mucho daño. El equipo chipriota no acostumbra a presionar arriba y posiblemente Giorgos Donis opte por jugar con un clásico 4-4-2. Los herbitenses han aterrizado en Barcelona con toda su plantilla al completo, a excepción del veterano lateral noruego John Arne Riise.

Urko Pardo: "Confiamos en sacar un buen resultado"

Urko Pardo vistió la camiseta azulgrana y ahora se enfrentará a su ex equipo con el APOEL de Nicosia. El guardameta ha hablado sobre los puntos fuertes de su equipo, asegurando que son un equipo que se sacrifica mucho el uno por el otro: "Un equipo que comparte el esfuerzo y nos dejamos la piel en el campo. Tenemos experiencia en Europa, porque muchos de nosotros ya hemos jugado competiciones continentales, y muchas ganas". De su visita a Barcelona, asegura que llegan para sacar un buen resultado y que intentarán equilibrar el resultado: "Tenemos experiencia en Europa y confiamos en sacar un buen resultado del Camp Nou".

Urko no ha querido nombrar a los jugadores que hay que tener más en cuenta, pero sí ha afirmado que cualquiera de los delanteros del equipo son peligrosos. Finalmente, ofreció su opinión sobre el nuevo Barça de Luis Enrique: "Creo que es un equipo que se está volviendo a armar, pero ha sabido guardar las bases. De momento, parece que les va muy bien. Por supuesto, es un equipo muy difícil de batir".