Julio Velázquez: "Tenemos que intentar conseguir la victoria y que el equipo demuestre lo que es"

Sobre las 12:30 horas de la mañana comparecía Julio Velázquez en la sala de prensa del Villamarín, nuevamente con el rostro serio al igual que sucediese el pasado domingo tras caer ante el Albacete. El técnico, sabedor de la importancia que puede tener el encuentro de cara a su futuro, hablaba sobre el estado anímico de sus jugadores a la vez que comentaba algunos aspectos de la actualidad bética.

Preguntado por su relación con Alexis Trujillo, director deportivo, y el reciente nombramiento de Molina como Secretario Técnico en el puesto de éste, Velázquez dijo estar "encantado con el feeling que existe con Alexis desde el inicio y en cómo está trabajando". En cuanto a José Luis Molina, a quien conoce ya de su etapa en el Real Murcia, Velázquez dijo que es "un profesional excelente, con una capacidad de trabajo bárbara y un conocimiento de mercado muy interesante" además de culparle de la gran temporada realizada por su exequipo.

"Todos los jugadores tienen ganas de dar una alegría a la afición"

El técnico analizó las posibles bajas de Xavi Torres. Álex Fernández y Lolo Reyes entre otros. Del primero dijo que su lesión “va evolucionando, y en principio no habrá problemas para que llegue al partido", asegurando que en la sesión pasada ya trabajó "con más normalidad". No es el caso de Lolo Reyes; el mexicano no entrenó hoy con el grupo y Velázquez esperará hasta última hora: "Veremos cómo evoluciona hasta el último momento. Aún se marea un poco cuando trota, tiene aún alguna molestia. No decidiremos con él hasta que no veamos las sensaciones que tiene mañana". Por otro lado, espera contar con el lateral izquierdo la semana próxima. Cuestionado sobre la motivación de sus jugadores, el técnico dijo verles muy ilusionados con que llegue el partido, ya que "todos los jugadores tienen ganas de dar una alegría a la afición, de que se inicie el partido e intentar conseguir la victoria".

"Tenemos que cambiar la dinámica de los últimos partidos"

Velázquez no quiso entrar en polémica sobre si el partido ante el Girona es una final para él: “Es un partido importante, sobre todo por el equipo y por el Club. La imagen no fue para nada positiva en el último partido" El técnico insistió en que lo importante para el equipo es "cambiar la dinámica de los dos últimos partidos y dar una alegría a la afición", negando que haya una revolución en el once titular: "Vamos a poner el once que consideremos más apropiado para este partido”, sentenció.

Por último, el míster no dejó pasar la oportunidad de hablar, una vez más, de la figura del equipo, Rubén Castro, a quien considera "un jugador con un compromiso altísimo, que está aportándonos mucho". El técnico reconoció que siguen trabajando en ensamblar el equipo para darle equilibrio. "Se trata de que al final la estructura del equipo tenga coherencia", añadió.