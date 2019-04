Jordi Fabregat: "Jugaremos e intentaremos dominar el partido"

Jordi Fabregat ha atendido a los medios de comunicación tras el entrenamiento del jueves. El técnico catalán ha aclarado dudas de cara al fin de semana, aunque no ha querido dejar claro ningún posible once. Además el técnico espera sumar la primera victoria de la temporada ante el Fuenlabrada. Un equipo al que respeta pero para el que prepara a sus jugadores.

Ha analizado a su próximo rival, el Fuenlabrada: “Tiene ocho puntos, lleva pocos goles pero muy pocos encajados y es un equipo que ya está hecho de otras temporadas, con una base de equipo solidario. Quizás no es un equipo rápido como a los que nos hemos enfrentado, pero si se pone por delante en el marcador es muy difícil que le remontes”.

Ha asegurado que su estilo de juego es inamovible y por ello saldrán a por el balón y a por el partido desde el primer momento: “Nosotros no sabemos jugar replegados no sabemos. Si el rival es capaz de acorralarnos en el área nos defenderemos, pero si no el Conquense intentara crear ocasiones, llevar la iniciativa y dominar el partido”.

Un juego ofensivo con el que espera superar a los madrileños: “Pienso que defensivamente son potentes, pero nosotros no podemos perder el ritmo. Atacaremos y jugaremos todo lo que nos deje el adversario, jugaremos en su campo e intentaremos dominar el partido. Y si el adversario sale a la contra pues deberemos hacer nuestro trabajo defensivo”.

"Tenemos que trabajar un poco más defensivamente todos"

En cuanto a la labor defensiva de su equipo, que está cuestionada esta temporada ha asegurado que tiene que trabajar esa parcela todo el equipo: “En la zona defensiva muchas veces no es solo culpa de los defensas, el equipo defensivamente tiene que trabajar, el delantero debe defender un poquito más y la defensa también. Y tenemos que estar atentos de las jugadas de peligro y todo esto tiene que mejorarse corrigiendo los fallos y conociéndonos”.

Fabregat dice que el estilo es el mismo desde que llego, pero que los jugadores que son en su gran mayoría nuevos, deben de adaptarse a él: “El fundamento de juego es el mismo, los jugadores han cambiado y tienen que adaptarse y conocerse. Tienen que ganar un partido en la Fuensanta. Ganar el primer partido de liga el año pasado aquí nos dio alas y confianza para ganar otros. Y este año haber ganado al Guadalajara habría significado mucho. Tenemos un equipo diferente al de la pasada temporada y yo tengo que aprovechar sus características y sacas lo máximo de ellos”.

También ha tenido palabras para los jugadores que habitualmente no entran en las convocatorias y que disputaron la ida de la final territorial de la copa Federación: “Son jugadores de la plantilla y que no estén jugando no significa que no vayan a jugar. Yo respeto a todos los jugadores y los jugadores que no juegan desde el principio son la clave de los éxitos en un equipo. Si esos jugadores no juegan y entrenan bien, hacen su trabajo y están pendientes de estar ahí, tengo que aceptarlos y estoy seguro que tendrán su oportunidad”.

En cuanto al posible once que podrá el domingo no ha querido dar pistas, pero si ha reconocido que lo tiene claro: “Tengo las cosas claras. Picón viene con molestias, pero pienso que para esta semana tengo claro el equipo”.