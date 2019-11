Rubén Castro y Pacheco valoran los tres puntos

Felicidad por el triunfo, algo de preocupación por el juego. “Había que hacer buena la victoria del otro día y lo hemos conseguido. Llevo seis goles y estoy muy contento por la victoria del equipo y por los puntos, porque necesitamos muchos puntos y en casa necesitamos hacernos fuerte”, declaraba el delantero canario. Se habla de la famosa 'Castrodependencia', pero Rubén no piensa en ello: “Somos un equipo y todos aportamos cosas. Sí que es verdad que estoy con suerte de cara al gol y vamos a aprovechar esa racha para hacer goles y que sea bueno para el equipo”. Rubén Castro hizo doblete ante el Mirandés, es clave en el Real Betis, y se quedó cerca de lograr el 'hat-trick': “La más fácil que he tenido la he fallado y no he podido conseguir ese 'hat-trick'. Con dos goles, me voy contento del partido”.

El equipo de Velázquez gana, aunque juegue a poco. De hecho, la grada silbó tras los primeros 45 minutos, donde los béticos ganaban por la mínima: “No escuché los pitos, será que estaba contento con el gol que hemos hecho porque nos íbamos ganando al descanso, pero los silbidos no los he escuchado”. Eso sí, los sevillanos suman su segundo triunfo seguido y puede ser el comienzo de una buena racha: “Hacía falta ganar en Gerona y con esta victoria llevamos dos partidos seguidos ganando y con esa línea nos ponemos ahí arriba que es lo que queremos todos”. Lógicamente, con Rubén, hay paraíso, todo es más fácil y va a ser dentro de poco el máximo goleador en la historia del Real Betis: “Yo sólo lo miro porque son dos goles más. Sí que es verdad que ese récord lo tengo más cerca y voy a hacer todo lo posible para conseguirlo cuanto antes”.

La Liga Adelante avanza y el Real Valladolid y Las Palmas esperan en las próximas fechas: “Es un poco pronto pero son dos equipos que van a estar arriba y son fuertes. Empezaremos por el Real Valladolid fuera de casa y trabajaremos bien para intentar sacar algo positivo”. Por último, el canario habló sobre sus celebraciones: “Estamos buscando celebraciones, la cresta está un poco vista y ahora estamos cambiando. A quien me lo pida le dedico los goles, mientras los meta… el próximo día te dedico uno a ti (risas). Siempre hay cosas que la gente pide y a mí no me importa hacerlas”.

Tras Rubén Castro, fue el turno de Dani Pacheco: “Lo importante eran los tres puntos tras el partido del Girona y era importante recuperar sensaciones y olvidar el último partido de Liga en casa. Lo hemos hecho. Ahora toca pensar en los dos partidos que nos vienen”. El juego es mejorable: “Sabemos que todavía el juego no es muy fluido, sabemos que tenemos potencial arriba y hasta ahora está siendo suficiente para sacar las victorias pero estamos trabajando para jugar mejor. Sabemos en el club en el que estamos y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo”. ¿Es arriesgado que Rubén Castro salve casi siempre al Real Betis?: “No pienso que arriesgado, pienso que es una suerte tener a Rubén. Está demostrando las ganas que tiene y todos intentamos ayudarle. Tenemos goleadores como Jorge Molina y Rennella que tienen ahí las estadísticas y los números. Creo que hay gente que tenemos que exigirnos más y aportar en la faceta goleadora y creo que lo haremos”.

Por último, el 'ex' del Alcorcón habló sobre su aportación: “Estoy trabajando para ponérselo difícil al míster. El equipo está sacando resultados en los últimos partidos y no es fácil, pero yo intento trabajar día a día para seguir tener minutos como hoy".