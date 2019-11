Pleno para Íñigo y Eñaut

De los veintidós jugadores que componen la plantilla de la Real Sociedad en la temporada 2014/2015, tan sólo son tres los que hasta la fecha no han debutado aún en esta Liga BBVA, Bardaji, Rulli y el central Ansotegi. Jagoba Arrasate ha utilizado a la mayoría de los jugadores de su plantel y, quizás, sea ese el termómetro para entender la situación actual de la Real Sociedad.

Es verdad que dos de ellos ya han debutado en Europa League y que, de no mediar lesión alguna Rulli estaría defendiendo la portería de la Real Sociedad, pero ciñéndonos a la Liga doméstica, el de Berriatua ha estado rotando a sus jugadores como si no encontrara acomodo ni once ideal todavía para llevar a cabo el fútbol que de este equipo se espera.

La línea medular es la menos consistente de toda la Real Sociedad en este inicio liguero

Es evidente que las lesiones han lastrado la alineación tipo que el entrenador txuriurdin anda buscando, ese que gracias a repetir partido a partido ese juego fluido, rápido y casi innato de los conjuntos que juegan de memoria; pero también es subrayable que en aquellas posiciones en las que las lesiones no han afectado de forma preocupante o grave, como por ejemplo en la línea medular, Jagoba Arrasate ha estado perdido, sin brújula y buscando el norte.

El rombo como asignatura

A principio de temporada el entrenador de la Real Sociedad declaraba que el dibujo de su equipo se cimentaba en el rombo. Un rombo que además de dar mucha contención, poblara el centro del campo de jugadores con la camiseta txuriurdin y fuera capaz de llevar el peso del partido, principalmente a través del control del balón y el dominio de los tempos. La experiencia de los partidos transcurridos hasta la fecha han constatado que, a excepción del partido frente al Valencia y algún otro arreón puntual en el resto de partidos, la Real Sociedad no ha sido capaz de poner en práctica esta teoría.

La del rombo no es una táctica que Jagoba se haya sacado de la manga, el propio Barcelona ha logrado la mayoría de sus éxitos apoyado en este tipo de planteamientos, pero es necesario contar con un centro del campo capaz de hacerse dueño de la pelota, jugarlo con criterio, ser capaz de combinar rápido y vertical y, lo más importante, desplazar el juego de una banda a otra para sorprender y desequilibrar a la defensa rival. Además debe estar apoyado por dos laterales muy en forma y profundos, que aprovechen los pasillos que se generan en las bandas y surtan de buenos balones a los delanteros y centrocampistas que entren de segunda línea. Hasta ahí la teoría o lo que el Barcelona campeón hacía a golpe de martillo pilón.

¿Quién compone el rombo de Jagoba?

La Real Sociedad ya cuenta con esos laterales que no son otros que Zaldua y De la Bella a pesar de que el catalán ha declarado públicamente no estar en el mejor momento de forma. Son los que parece están llamados a ser fijos en los laterales con 464 y 469 minutos disputados hasta la fecha respectivamente en detrimento de Carlos Martínez y Yuri aunque en el centro del campo la cosa es más compleja y está mucho más reñida.

Jagoba Arrasate ha utilizado hasta siete jugadores para las cuatro posiciones que componen el rombo: Markel, Gaztañaga, Granero, Pardo, Xabi Prieto, Canales y Zurutuza; aunque su participación ha sido desigual en esta temporada. Los que más minutos acumulan son Xabi Prieto (553 min.), Granero (494 min.), Canales (443 min.) y Markel Bergara (428 min.) y ya mucho más lejos, Zurutuza (226 min.), Gaztañaga (109 min.) y Rubén Pardo (85 min.).

Jagoba parece que va confeccionando poco a poco su centro del campo ideal

A tenor de la participación de cada uno de ellos, parece que Jagoba Arrasate ya va encontrando los cuatro hombres que compondrán la línea medular y de creación pero si atendemos a los resultados obtenidos hasta la fecha así como al juego desplegado, la combinación de unos y otros no esta funcionando demasiado.

Solo ante el Valencia se vio una Real Sociedad más poderosa en la medular, con el control absoluto del balón y la profundidad necesaria para hacer ocasiones de gol y entonces fueron Markel, Zurutuza, Xabi Prieto y Canales los que cubrieron esa demarcación. Granero fue el quinto en discordia, jugó la última media hora frente al Valencia, y puede ser uno más a ocupar de forma continuada un puesto en el equipo titular. Gaztañaga parece que es el que tiene menos papeletas para entrar en el equipo, aunque es un excelente recambio en la línea de contención que poco a poco ira cobrando mayor protagonismo.

Rubén Pardo, el menos utilizado

El que preocupa y mucho es Rubén Pardo. El de Rincón de Soto estaba llamado a ser el director de orquesta de esta Real Sociedad, el que diera sentido al rombo planteado por Arrasate y pusiera las toneladas de calidad que atesora al servicio del equipo, pero nada de eso ha ocurrido.

Rubén Pardo ha sido titular en un único partido y ha desaparecido de la alineación

Pardo tan solo ha jugado 85 minutos repartidos en dos partidos de liga, Celta y Almería, y solo en uno de ellos ha sido titular, el que empató la Real en Balaidos, y en ninguno ha dado la talla. La mala forma física o la incomodidad del dibujo blanquiazul hacen que el riojano no esté dando su nivel en este inicio de competición, y no es por su falta de calidad, quizás sea el mejor hombre para dar sentido a este rombo con sus desplazamientos de balón y cambios de juego pero Pardo no aparece y, poco a poco, va desapareciendo del equipo. Tanto, que habiendo sido un hombre que la afición ha reclamado como titular reiteradamente, ya pocos se extrañan de no verlo en el once inicial.

Para el bien de la Real Sociedad y su devenir en esta competición urge recuperar cuanto antes a Rubén Pardo. Su ya demostrada calidad, que pone en práctica cada vez que es llamado por la Selección Española, es muy necesaria en esta Real Sociedad, más cuando todavía Arrasate no ha encontrado a los hombres que den sentido a su estilo de juego.

Eñaut e Íñigo, fijos en el once

Eñaut Zubikarai e Íñigo Martínez, con todos los minutos disputados (564), son los dos únicos hombres que han sido fijos en las alineaciones de Arrasate. El guardameta blanquiazul beneficiado por la lesión de su compañero Rulli, se ha hecho con el puesto y, a pesar de ser cuestionado por parte de la afición es, según las estadísticas, el guardameta que más actividad ha tenido de toda la Primera División con 83 disparos, 23 de ellos a portería con el resultado de 8 goles. Y eso, habla bien de él como mal de la defensa de la Real Sociedad.

Íñigo Martínez, por su parte, vuelve poco a poco a recuperar el tono perdido y a ser el central contundente y firme que fue. La mayoría de las veces acompañado por Elustondo (448 min. disputados) y en otras por Mikel González (125 min. disputados), el central de Ondarroa cada vez está más centrado en su trabajo y además de aportar su personalidad y garra, ya se ha destapado como goleador.

Agirretxe o Finnbogason

Recuperado de su fascitis plantar, Carlos Vela es el titular indiscutible en la delantera de la Real Sociedad. A pesar de arrastrar una lesión en los primeros compases de la temporada ya acumula 342 minutos jugados y de continuar en su progresión y no tener ninguna recaída, se podría decir que Jagoba Arrasate hará las alineaciones pensando en Vela y diez más.

La duda está en saber quién será el que acompañe al azteca en la delantera txuriurdin. Hasta la fecha se han repartido los minutos entre Chory Castro (228 min.) y Agirretxe (424 min.) aunque hay que tener en cuenta que Finnbogason ha estado lesionado y no ha podido participar más que en 38 minutos de juego repartidos en dos encuentros. Veremos cuando el fichaje estrella de esta temporada tenga un poco de continuidad y recupere su mejor tono físico, cuál será la decisión que Jagoba vaya a tomar, ¿Agirretxe o Finnbogason?