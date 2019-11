Denis Suárez y Deulofeu muestran su amistad en A Balón Parado

Tanto Denis como Gerard han militado en el Barça B aunque estos nunca han coincidido, ya que la temporada pasada cuando llegó Denis a la entidad azulgrana, Gerard se encontraba cedido en el Everton de Roberto Martinez. Por lo que la amistad que les une se ha ido formando a base de experiencias que ambos han compartido en las concentraciones con las categorias inferiores de la selección española, desde que coincidieran en la sub 16.

Los dos futbolistas llegados este verano a la entidad de Nervión, protagonizaron un programa caracterizado por el buen ambiente que hay entre ellos e hicieron constancia de que este clima es el que se respira dentro de la plantilla sevillista.

El presentador, Roberto Arrocha, quiso poner a prueba su amistad con un juego en el que tanto Denis como Gerard tenían que adivinar los gustos y las preferencias personales del otro, para averiguar hasta que punto se conocen. También quedó demostrado que pese a no llevar muchos meses en Sevilla, ya conocen los rincones y lugares más destacados y maravillosos de la ciudad.

En el tema deportivo, ambos hablaron sobre como fue su llegada a Sevilla, la de Deloufeu en este caso fue: "Terminé mi año en el Everton y desde la directiva del Barça se me transmitió que contaban conmigo, y empecé la pretemporada, más adelante me dijeron que no iba a tener minutos y que tenía que salir cedido, y vi que era bueno venir a un equipo como el Sevilla. Hablé con Denis y me habló muy bien de este Club”. Como bien dice Gerard, Denis es cómplice de su llegada: “Yo con Gerard tengo mucho confianza y cuando le dicen que es mejor que salga cedido, a una de las primeras personas que llama es a mí. Me dijo que barajaba la opción de venir al Sevilla y le dije que aquí había muy bien vestuario, que la afición le iba a impresionar y que si viene no se va arrepentir”.

Mientras que la llegada de Denis, que forma parte de la operación de Rakitic, fue al comienzo de la pretemporada: “Acabé la temporada con el filial culé, me reuní con mi agente y concluimos que lo mejor era salir cedido, y de entre todas las opciones estaba el Sevilla, que era un sitio que me gustaba. Estoy muy contento aquí con mis nuevos compañeros, el míster y la afición”. Que Emery estuviera a cargo de la plantilla, ayudó: "Es un entrenador que me gusta, que es exigente y que con él, en todos los equipos que ha estado, los jugadores han rendido a un buen nivel, por su exigencia. Tiene a todo el mundo enchufado, es un entrenador que a mí especialmente me gusta”.

Por parte de Deulofeu también hubo buenas palabras para el mister: “Es muy buen entrenador, siempre está encima de mí, porque hay cosas que tengo que mejorar, es muy natural, sabe expresarse muy bien, y vive el fútbol de una forma muy especial”.

Gerard y Denis recordaron sus inicios con algo de nostalgia y de melacolía. Deulofeu destacó que “desde los nueve años estuve yendo en taxi desde Girona hasta Barcelona, dos horas de camino entre la ida y la vuelta. A los 15 entré en La Masía. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos años, en la Masía te tratan muy bien, fueron dos años muy bonitos y volvería a repetir la experiencia”.

Denis Suárez reconoció que sus primeros pasos fueron más fáciles que los de su compañero, ya que "vivía a media hora de donde entrenaba con el Celta, mi madre me llevaba a los entrenamientos, mi padre a los partidos. Cuando me fui al Manchester en mi segundo año de juvenil, me acompañó a Inglaterra toda mi familia, y aunque al principio fue duro por el idioma, estoy muy contento de lo que viví, hice la pretemporada con el primer equipo en EEUU y fue todo increíble”.

Por último, Denis no pudo evitar mostrar su alegría y satisfacción por haber sido incluido en el once ideal del mes de septiembre de la LFP: "El once de la liga, estar junto a jugadores como Cristiano o Neymar es un orgullo, pero esto no ha hecho más que empezar".