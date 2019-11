Getafe - Córdoba: a seguir con la buena racha

Hacía tiempo que no se vivían días tranquilos por Getafe. Es el poder de los resultados, la posibilidad de poder acrecentar un estado de sosiego que permita al equipo irse al parón alejado de los puestos de descenso y centrado únicamente en el aspecto meramente deportivo. Para ello, habrá que vencer al Córdoba el próximo viernes a las 21:00 horas. Empresa nada fácil por mucho que la clasificación dictamine lo contrario. No hay nada más peligroso que la necesidad en el mundo del fútbol. Y no hay equipo más necesitado que los verdiblancos a día de hoy en la competición.

El triunfo ante el Málaga fue un gran paso para evitar el precipicio que acechaba los aledaños del Coliseum. No por la posición en la clasificación, es pronto para todo ello, si no por recuperar sensaciones y recordar a los jugadores que no se han olvidado de jugar. Ni de competir. Máxima desde que Contra aterrizó. Máxima que parecía haberse desvanecido paralelamente a los malos resultados. Comienza a asomar el sol tras los nubarrones que habían tintado de gris el cielo de Getafe. Una victoria frente al Córdoba terminaría por despejar la atmósfera azulona. Además de alejar a los del Chapi Ferrer a dos partidos de diferencia. Considerable para las alturas de curso a la que estamos.

A refrendar el buen momento

Lo que funciona no se toca. Cosmin Contra lo sabe, así que se esperan pocas novedades en el once azulón. Más si cabe después de estar seis jornadas buscando un equipo que competiese y estuviese equilibrado a partes iguales. Lacen y Michel parecen los ideales para maximizar esto. Dinamismo puro. Tanto como para apretar, como para mover la pelota cuando la tienen. La única alternativa puede ser la inclusión de Hinestroza por Diego Castro, para acompañar a Yoda en las alas, y la alternativa de Sammir como falso 9 en detrimento de Babá, muy alejado aún de su mejor estado de forma.

El que parece no tendrá problemas para llegar pese a retirarse con problemas físicos ante el Málaga es Sergio Escudero. El vallisoletano ha entrenado con normalidad durante la semana y estará disponible si el técnico rumano lo considero oportuno. Quien seguro no estará será Álvaro Vázquez. El punta catalán no ha podido evitar el quirófano para operar el hombro que le impidió estar en primera instancia frente al Valencia y que le va a mantener apartado de los terrenos de juego unos tres meses. Nuevo contratiempo para Contra que aún no ha podido disfrutar de su plantilla al completo en lo que va de temporada.

Por su parte Pedro León seguirá con su particular historia interminable y, de nuevo, no se vestirá de corto mientras suponga un riesgo para el club. El otro nombre propio es Lafita. Fuera de los citados el domingo anterior, es el principal favorito para jugar de ariete contra el Córdoba. Gana el equipo con su garra, determinación y liderazgo. La última incógnita es el lateral derecho azulón. Su dueño durante las últimas campañas no atraviesa su mejor momento de forma y Arroyo, e incluso Edu Payá, son dos opciones muy válidas.

Un Córdoba sin nada que perder

Las cartas están sobre la mesa. Y por primera vez en lo que va de temporada, el Getafe parte con ventaja tras el flop. Aunque eso no debe llevar a equívocos. Los blanquiverdes llegan al Coliseum en busca de un primer triunfo que les sirva de lanzadera para encadenar una serie de buenos resultados. Y tienen jugadores capacitados para ello. Su inexperiencia, principal lunar. Su inexperiencia, principal baluarte azulón conforme pasen los minutos. Jugar como y a lo que quiera el Getafe.

Tiene muchas cosas interesante el Córdoba. La primera tiene nombre propio. Fede Cartabia es puro desequilibrio, imaginación y fantasía. Es tres cuartos del bagaje ofensivo de su equipo. Recibe escorado a la cal diestra, alza la testa y se cose el cuero a la bota. A partir de ahí trata de asistir a sus compañeros aprovechando las ayudas que suele recibir y que dejan espacio en las defensas rivales. No todo es el jugador argentino. Ghilas, que aún tiene mucho que ofrecer en El Arcángel, Borja e incluso Fidel cuando parte desde el banquillo tienen la calidad suficiente para apoderarse del balón y hacer sufrir al contrario en uno de los aspectos que más le cuesta defender al Getafe, las transiciones ataque-defensa.

El Córdoba ha competido ante los rivales de su liga. Derrotas ante Madrid, Sevilla y Valencia que se presuponen al principio de curso no deben emborronar el buen inicio de un equipo con las ideas claras y con un esquema muy bien definido. El Getafe juega con la ventaja que le da su puesto en la tabla pero con la necesidad de obtener tres puntos que le separen de la zona conflictiva para irse tranquilo al parón, con el orgullo de demostrarse así mismo que puede encadenar dos choques buenos consecutivos. Todo ello el viernes a las 21:00 en el Coliseum. Impartirá justicia el colegiado Martínez Munuera, del colegio valenciano.