Rubi: "Vamos a pedir más profundidad a Óscar Díaz"

Rubi, tras una intensa sesión de entrenamiento, acudió a sala de prensa para valorar la actualidad pucelana, muy intensa, de esta semana. El tema candente de estos días es la lesión de Roger, y el posible fichaje de un delantero para sustituirle: “Sabíamos lo que Roger nos podía y que nos volverá, me consta que la operación ha ido muy bien. A final de temporada seguramente tengamos un fichaje nuevo entre comillas. Son cosas que no vamos a poder cambiar, tenemos que buscar soluciones a nivel de la plantilla y dirección deportiva, ir valorando si se puede incorporar un jugador”.

Respecto a las opciones que tiene en plantilla y el filial, Rubi afirmó que combinarán a algún joven del Promesas junto a las posibilidades que le dé el mercado: “A corto plazo no me preocupa, si Roger se hubiera lesionado durante un mes, no estaríamos pensando en un refuerzo. Pero a medida que pasen las jornadas es evidente que la plantilla es corta, vamos a combinar con algún chico del filial que está haciendo méritos con ir moviéndose para ver qué pueda haber interesante en el mercado”.

En cuanto a la posibilidad de que Guille Andrés tenga minutos en el primer equipo, explicó que el delantero del Promesas se encuentra totalmente preparado: “Yo le veo preparado para poder ayudarnos, pero le quiero dejar tranquilo para no presionarlo. Si le sale bien el primer día, fenomenal; si no sale bien, pues tranquilidad, no podemos ponerle un exceso de presión al chico. Le veo preparado porque está entrenando bien con nosotros”.

"Me quiero centrar en Óscar, las alternativas las tengo en la cabeza"

“En función de quién juega, tienes un tipo de recurso u otro. Con Roger teníamos mucha profundidad, con Óscar Díaz más asociación. Le vamos a pedir ahora que nos de algo más de profundidad, lo que te falta suplirlo con el que tienes. Es cierto que en otros aspectos del juego podemos salir reforzados, ser más fuertes”, comentó sobre las opciones que le dará Óscar Díaz en la punta del ataque.

También quiso destacar la ventaja de tener una plantilla con total confianza, que ya ha tenido minutos. Así, el madrileño no tendrá que aclimatarse a la dinámica dentro del campo: “Una de las ventajas de que todo el mundo se sienta importante, es que Óscar Díaz también se siente así hasta el día de hoy, a pesar de que no lo ha jugado todo. Ha participado en el equipo, tiene ese bagaje de confianza y minutos, que hace que pueda rendir desde el primer día. Si no hubiera jugado ni un minuto, tendríamos que darle tiempo para que coja confianza. Me quiero centrar en Óscar, las alternativas las tengo en la cabeza, seguirán trabajando con nosotros, pero la confianza para él es total”.

Ser positivos ante la adversidad

La lesión de Roger podría haber derrumbado a la plantilla y cuerpo técnico, sin embargo, el catalán declaró que será positivo a pesar de las adversidades que se encuentre en su camino: “Te entristeces mucho porque Roger ha venido con un hambre espectacular, es un chico joven, tendrá tiempo para reconducir esta lesión. Te sabe muy mal, es una pieza que está funcionando muy bien. A los otros equipos también les pasa, son cosas que forman parte del fútbol. En Girona tuve esta experiencia, tenía un delantero centro que lo estaba haciendo de maravilla (Benja) y cruzado, entró un compañero y lo sustituyó de maravilla. Quiero ser positivo”.

“Lo que me preocupaba esta semana era la respuesta a una lesión grave, los jugadores han apoyado mucho a Roger. Los entrenamientos están siendo con total normalidad”, añadió.

Ante el Betis, actuará Óscar Díaz en punta, a pesar de ello, Rubi tendrá guardadas algunas opciones por si el encuentro se complicase: “Tenemos pensadas varias cosas por si tuviéramos que buscar soluciones, pero va a jugar Óscar Díaz, la confianza es total. Si tiene que estar jugando 90 minutos, ese será el plan”.

Hablando ya sobre su rival de esta semana, indicó que los verdiblancos estarán en la zona alta de la tabla: “El Betis es un equipo que está llamado a pelear arriba, así va a ser. Cuando hablábamos a principios de temporada que iba a haber momentos duros, a veces es por resultados, y otras por una lesión. De lo que se trata es de estar todos unidos e ir superando adversidades para conseguir lo que queremos”.

" El Betis tiene muchas cosas, no solo Rubén Castro"

También, quiso destacar que no solo es Rubén Castro, sino un grupo de muy buenos jugadores comandados por un gran entrenador: “Al Betis le pasa un poco lo que suceden con los equipos que bajan. Tienen esa presión que parece que tienen que ganar todos los partidos 4-0, eso no es así. El Betis tiene muchas cosas, no solo Rubén Castro. Balón parado muy bien preparado, una salida de balón trabajada, profundidad en los laterales. Si están contentos con su juego, es cuestión de preguntarles a ellos. Es un equipo que no es solo un jugador”. Precisamente, sobre Julio Velázquez, comentó tener máximo respeto por él y su trabajo: “Me enfrenté a él con el Girona, contra el Villarreal. Es una persona muy correcta. El año pasado triunfó con el Murcia, tengo máximo respeto por él”.

Un detalle a mejorar, como se ha demostrado a lo largo de este primer mes de competición, son las acciones de estrategia defensiva: “Estamos intentando contrarrestarlo desde el primer día, el número de golpeos que nos pegó el Sporting es como el de tres partidos. Se nos escapó uno de ellos, pero el resto estuvieron bastante bien defendidas en líneas generales. Estoy bastante satisfecho con el colectivo. Pudimos haber hecho para que esa jugada no se hubiera producido. Yo creo que el equipo, en el balón parado, va a ir a más”.

“Hemos hablado de intentar evitar las faltas, que no sean peligrosas. Encimar, sin hacer falta. A veces los nervios te llevan a cometer alguna de más, pero estamos trabajando para evitarlo”, matizó.

Para finalizar, explicó que Jesús Rueda estará, salvo sorpresa, en la citación para el Betis, al igual que Omar Ramos: “Hoy ha entrenado con normalidad, en principio vamos a ver mañana. Yo creo que sí se va a poder contar con él, excepto si mañana hay un retroceso en su molestia”.