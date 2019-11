Atlético Astorga - UP Langreo: a seguir invictos

El Atlético Astorga recibe el sábado 4 de octubre al UP Langreo, que consiguió el ascenso la campaña pasada como el conjunto maragato. Tras seis jornadas disputadas, la clasificación comienza a coger forma y a situar a los equipos en determinadas zonas. El Atlético Astorga ocupa una zona tranquila de la tabla, mientras que su rival, el UP Langreo se encuentra en posiciones de descenso tras las últimas tres derrotas consecutivas ante el Real Murcia, Coruxo FC y CD Lealtad. El encuentro de esta jornada se presenta vital para el cuadro asturiano.

No lo tendrá nada sencillo, en frente se encuentra una de las sorpresas positivas de la temporada: el Atlético Astorga. Después de disputar seis encuentros en la categoría de bronce, el conjunto maragato aún no sabe lo que es caer derrotado. Dos victorias, ante el Real Valladolid Promesas y Celta de Vigo "B" -equipos que ocupan posiciones cabeceras- y cuatro empates, ante UD Logroñés, Racing de Ferrol, Marino de Luanco y CD Lealtad, son el bagaje del equipo verde. Es cierto que acumula tres jornadas sin vencer, pero los entrenados por Carlos Tornadijo han podido sumar más puntos y han dejado muy buenas sensaciones en las jornadas posteriores.

Practicamente todo lo contrario que el UP Langreo. El club asturiano, que ascendió en su estadio tras vencer al Mérida AD, tan sólo ha sumado cuatro puntos de dieciocho posibles. Bagaje muy pobre para un equipo que busca la permanencia. Su fuerte es su campo, el Nuevo Ganzabal, de hierba artificial es el auténtico fortín de los asturianos. Sólo el Real Murcia ha podido sumar los tres puntos en su visita al feudo azulgrana. La UP Langreo, eso sí, no ha podido llevarse nada positivo en sus visitas a domicilio. El 5-0 encajado en Barreiro, donde el Astorga venció 0-2, demostró que el equipo sufre lejos de su campo.

Carlos Tornadijo ha dado con la tecla

Poco ha tenido que modificar el técnico burgalés con respecto a la temporada pasada. La entrada en el pivote defensivo de Porfirio Puente y de Borjas Martín en la punta de ataque son las únicas novedades con respecto al once tipo que tenía la campaña anterior. Los resultados no han tardado en llegar y gracias a que el equipo se mantiene invicto está arrastrando a más aficionados a presenciar los partidos que se disputan en La Eragudina o a domicilio.

El choque de esta jornada no será cómodo, la UP Langreo es un conjunto combativo, serio y que, a buen seguro, le pondrá las cosas difíciles a los astorganos. Pero el equipo local no puede fallar, el objetivo del club es lograr la salvación gracias a los puntos sumados en La Eragudina y con la llegada de un rival directo se tiene que demostrar que el feudo maragato es un estadio infranqueable. La afición, como ya ocurriera ante el Racing de Ferrol o el Marino de Luanco será clave para sumar los tres puntos.

El objetivo del club es lograr la salvación gracias a los puntos sumados en La Eragudina.

Una semana más, Tornadijo no podrá contar con Marcos. El centrocampista leonés no podrá cursar su ficha a no ser que el equipo dé la baja a uno de los jugadores mayores de veintitrés años. Tras la llegada de Deivis -que aún no ha debutado- se cerró el cupo de dieciseis jugadores que superan esta edad. Una de las opciones que podría barajar el equipo es dar la baja de la ficha de Roberto Puente -que podría perderse lo que resta de temporada tras su accidente de motocicleta-. Parece improbable, ya que la posible baja del delantero berciano debiera ser remplazada por otro goleador. El club trabaja, no en vano, para solucionar este complicado inconveniente.

Diego Peláez, que disputó más de media hora en Villaviciosa, está en perfectas condiciones para recibir al conjunto azulgrana. La duda vuelve a estar en la meta, Javi Diez se encuentra entre 'algodones' y el cuerpo técnico no forzará su vuelta, más si cabe después de la buena actuación de Luis Arellano. La entrada en la convocatoria del cancerbero del juvenil Javi Prieto, podría ser una de las soluciones que baraja Carlos Tornadijo. Titi Romero y Deivis esperan debutar, son los dos únicos futbolistas de la plantilla que no han disputado ni un solo minuto.

La victoria es imprescindible

Son tres las jornadas que acumula el conjunto de Langreo cayendo derrotado. Es cierto que eran tres encuentros de nivel, pero en el derbi ante el Lealtad nada pudo hacer para sumar los tres puntos. Muy diferente fueron los otros dos encuentros ante el Coruxo y el Real Murcia. Ante dos equipos que se encuentran en la zona alta de la clasificación, el Langreo pudo sumar algo positivo en sendos encuentros, pero al final el mayor potencial del rival declinó la balanza.

Una de las razones que se pueden esgrimir de este mal arranque de temporada de los asturianos es que el bloque de jugadores que consiguió el ascenso de categoría ya no está. Tan sólo continúan Nuño, Pablo Acebal, Nacho Méndez, Mendi, Borja Fernández, Nacho Calvillo, Manu Blanco y Kike Fanjul. Exceptuando este último, el resto de jugadores son asiduos en el once inicial del técnico del Langreo. La falta de recursos financieros ha impedido la llegada de jugadores contrastados en la categoría. Tan sólo Robert Martínez y Ortiz llegan de equipos de Segunda División "B". El resto lo han hecho desde equipos asturianos de Tercera División.

Significativo es el caso de Pablo Álvarez. El exjugador del Lugo, Deportivo de la Coruña y Sporting de Gijón, entre otros, vuelve a su tierra para 'echar una mano' al Langreo en su objetivo por eludir el descenso. Con experiencia en Primera y Segunda División, el extremo asturiano será vital en los esquemas de José Antonio Redondo.

Para este encuentro, el técnico de Turón tendrá la duda de su meta titular: Javi Diaz. El cancerbero, llegado en el mercado estival desde el Caudal de Mieres, arrastra unas molestías físicas que no le permitieron ser de la partida ante el Real Murcia. En su lugar, Adrián Torre debutó en la categoría de bronce después de jugar la campaña anterior en el humilde Lenense. Robert Martínez, que se ha perdido los dos últimos enfrentamientos por sanción, estará disponible para enfrentarse al Atlético Astorga.

Posibles alineaciones