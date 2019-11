Real Valladolid - Real Betis: mañana de 'gallos'

La aventura en la Liga Adelante no ha hecho más que empezar. Hablar de 'finales' a estas alturas sería poco propicio, pero la cita que tiene el Real Betis este domingo en el José Zorilla se antoja fundamental para ir encabezando la clasificación. El gran triunfo en Girona y la victoria, con dudas, ante el Mirandés, han hecho que los de Julio Velázquez se metan en la pelea por el ascenso desde ya. Contratiempos habrá durante toda la campaña, está claro, pero los puntos que se juegan ahora no vuelven más tarde. Dos 'gallitos' se miden, dos 'gallitos' cacarearán en la mañana del domingo. Toca despertarse.

El problema de vencer, aunque parezca contradictorio, es convencer. El Real Betis hace más lo primero que lo segundo, aunque valga lo mismo estadísticamente. Pacheco, por ejemplo, afirmó que ''es normal que la gente pida y quiera que el Real Betis juegue bien. Lo principal es ganar y, a partir de ahí, intentaremos seguir mejorando el juego y que sigan viniendo las victorias; yo me conformo con ganar cada semana''. No es para menos. El principal favorito al ascenso debe ser exigente, un tema muy de moda en Heliópolis en los últimos tiempos.

En la acera de enfrente, Rubi, técnico del Real Valladolid, opinó sobre su rival: “El Real Betis es un equipo que está llamado a pelear arriba, así va a ser. Cuando hablábamos a principios de temporada que iba a haber momentos duros, a veces es por resultados, y otras por una lesión. De lo que se trata es de estar todos unidos e ir superando adversidades para conseguir lo que queremos”. Además, será un partido especial para un ex bético como Javi Chica, que también recordar que no guarda rencores: “Pasé tres años allí, el fútbol es así. Un día estás en un lado, otro día en otro. No tengo ningún rencor al Real Betis. Son tres puntos que debemos afrontar con la máxima ilusión. Me llevaba muy bien con toda la gente del club, no tengo ningún problema. Yo me he criado en el Espanyol, al equipo que se le tiene cariño es donde te has criado”. Dejando huella. Por cierto, será el murciano José María Sánchez Martínez quien ponga orden en Valladolid.

Algunos datos

Un duelo casi inédito en la Liga Adelante. Y es que sólo dos veces Real Valladolid y Real Betis se han visto las caras en esta categoría. Las dos, de hecho, fueron en una misma temporada, en la del regreso verdiblanco a la división de oro del fútbol español. En el Benito Villamarín, llegó la primera. Los de Pepe Mel, por aquel entonces, remontaron a los vallisoletanos (2-1) con goles de Rubén Castro e Israel el tanto conseguido en la primera parte por Marc Valiente. En la vuelta, hubo revancha. Javi Guerra dio el triunfo a los de Abel Resino (1-0), quien debutaba ese día en el banquillo blanquivioleta.

En la Liga BBVA, eso sí, se han enfrentado en muchas más ocasiones. De un total de 56 encuentros, los béticos se llevaron 23 de ellos, mientras los pucelanos se hicieron con 17. En el Estadio José Zorrilla, por su parte, los verdiblancos sólo han ganado nueve veces en 27 visitas. En cinco de ellas, hubo empate, tres en la última década.

Molinero llega a tiempo

Un equipo que tiene a un hombre que hace por un equipo. El Real Betis, al menos en este inicio, asume la 'Castrodependencia', que no le va del todo mal. El problema es cuando el canario no tiene hambre, cuando está harto de servir siempre la mesa. Rubén lleva siete goles, tras el doblete ante el Mirandés, y está empatado en el ranking de máximos anotadores con Araujo. Vaya dos. Los de Julio Velázquez son quintos, llevan 12 puntos, pero necesitan dar mucho más de sí. En Valladolid tendrán una prueba de fuego, un partido que se presenta bien importante. Cuatro triunfos y dos derrotas es el balance de los sevillanos, que no saben empatar todavía. Al menos, en los dos últimos partidos, se ha mejorado ese 'goal-average' negativo que dejaron las secuelas de Ponferrada y Albacete. 11 goles a favor para nueve en contra. Contra el Mirandés, por cierto, se dejó por primera vez en la temporada la portería a cero, que siempre suena bien.

Para este choque, Molinero, Kadir y Chuli se apuntan. Los tres jugadores han estado renqueantes durante toda la semana, y tendrá que haber una última prueba para designar su confirmación en Zorrilla. La ausencia del lateral procedente del Real Murcia podría ser un quebradero de cabeza, ya que el italiano Cristiano Piccini sigue inactivo. Rafa Navarro, Isaac o incluso Caro podrían tener la oportunidad en Valladolid si Molinero no se termina de recuperar. Parece ser que sí lo hará. No tiene pinta tampoco que Álex Martínez pueda regresar, pues no está totalmente recuperado. La baja que está confirmada es la de Xavi Torres, que hasta mediados de octubre no volverá con el grupo.

Julio Velázquez, para Valladolid, se ha llevado a 18 jugadores. Sí están Molinero, Kadir y Chuli, mientras que Piccini, Álex Martínez y Xavi Torres no pueden decir lo mismo. La lista la componen: Adán, Dani Giménez; Molinero, Caro, Bruno, Perquis, Jordi Figueras, Casado; N'Diaye, Lolo Reyes, Dani Ceballos, Matilla, Pacheco, Álvaro Cejudo, Kadir; Chuli, Rubén Castro, Jorge Molina, Rennella.

Sin tapujos

El Real Valladolid, por su parte, recibirá en su feudo a un rival directo en la lucha por el ascenso. Lo asume, lo sabe, y quiere ganar en casa. Por ahora, puede decir que ve a los béticos por el retrovisor, ya que el 'Pucela' es segundo con 13 puntos, uno más. Un recién descendido que se fue al pozo de la mano del Real Betis la pasada campaña, y que tiene el objetivo del retorno, no es para menos. Ha perdido a hombres importantes, véase Javi Guerra o Larsson, pero tiene plantilla para hacer una temporada ilusionante. Rubi así lo espera.

Son cuatro encuentros consecutivos sin perder, en tres de ellos ganando. El Real Valladolid no conoce la derrota desde que lo hiciera en Lugo (1-0) a finales de agosto. De hecho, ha sido el único tropiezo vallisoletano hasta la fecha. A partir de ahí, victorias ante Racing Santander (3-1), Alcorcón (0-1) y Tenerife (2-1), y el empate de El Molinón en la pasada Jornada (1-1). Como ya habíamos comentado, estará enfrente un viejo conocido por la hinchada verdiblanca. Se trata de Javi Chica, un futbolista poco apreciado por Heliópolis en su paso como jugador. Este verano se cerró su marcha al 'Pucela'.

Sólo el Recreativo Huelva puede decir que ha encajado menos tantos que el Real Valladolid, que ha recibido cinco goles en seis encuentros. Menos de uno por partido. A favor, suma nueve dianas. Cuatro victorias, un empate y una derrota es el balance de los de Rubi. Los tantos están muy repartidos, y la tabla de goleadores la lideran Óscar González y Roger, dos buenos chicos.

Rubi confía en Javi Varas, Dani Hernández; Chica, Marc Valiente, Samuel, Chus Herrero, Jesús Rueda, Peña, Mojica; Sastre, Álvaro Rubio, Leao, Timor; Alfaro, Óscar, Bergdich, Omar; Óscar Díaz, Guille Andrés. Tendrá que hacer un descarte.

Posibles onces