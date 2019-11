Rayo Vallecano - FC Barcelona: los azulgranas quieren evitar fantasmas

Rayo Vallecano y Barça se verán las caras en Vallecas en la séptima jornada de Primera División en un partido en el que los locales volverán a intentar robarle la posesión del balón a los culés tal y como hicieron el año pasado, mientras que los visitantes buscarán olvidar la decepción de la Champions. Además, si el Barcelona suma otro partido sin encajar un tanto, será el único equipo en estar imbatido en los siete primeros encuentros de la Liga.

Así llegan

El Rayo Vallecano recibirá al Barça tras sumar tres puntos ante el Levante en la Ciudad de Valencia. Los de Paco Jémez dominaron el encuentro y los dos tantos de Leo Baptistao dieron la victoria al equipo madrileño. Suma ocho puntos y se sitúa noveno en la clasificación tras haber ganado dos partidos, haber empatado dos y perder otros dos. Ha anotado diez goles y también ha encajado diez.

Por su parte, el FC Barcelona visitará Vallecas tras perder ante el PSG en la Champions. En el último partido de Liga venció al Granada con un contundente seis a cero en el Camp Nou. Neymar con un hat-trick, Rakitic y Messi (2) fueron los autores de los goles. El equipo de Luis Enrique lidera la clasificación sumando dieciséis puntos. Han ganado cinco partidos y tan solo han empatado uno. En total han marcado diecisiete tantos y no han encajado ninguno.

Un equipo que ilusiona

Un Rayo que se caracteriza por tener un equipo atractivo sin mucho presupuesto, ha hecho un buen arranque liguero y ha ilusionado a sus seguidores. El equipo madrileño está llamado a poder optar a objetivos más allá de la permanencia y por este motivo, el Barça deberá trabajar duro para lograr los tres puntos en Vallecas.

Para el encuentro ante el Barcelona, Paco Jémez no tendrá disponibles ni a Zé Castro, que aunque ya comenzó a entrenarse con el grupo tras su lesión, finalmente no entró en la convocatoria, ni con Cristian Álvarez, que se recupera de una micro rotura en el abductor mediano del muslo izquierdo. También será baja Antonio Amaya, que tras varias semanas lesionado se ha incorporado esta a la dinámica del grupo, pero por precaución no ha entrado en la lista. Por decisión técnica se han quedado fuera el lateral izquierdo Nacho Martínez, los centrocampistas Adrián Embarba, Alejandro Pozuelo, Alex Moreno y el delantero Lass Bangoura.

La convocatoria de Paco Jémez es la siguiente: Toño, Cobeño, Tito, Insua, Quini, Abdoulaye, Morcillo, Fatau, Baena, Trashorras, Jozabed, Aquino, Licá, Kakuta, Bueno, Leo Baptistao, J.Pereira y Manucho.

Paco Jémez: "Espero que mi equipo juegue bien al fútbol"

El técnico del Rayo Vallecano, Paco Jémez, atendió a los medios de comunicación y habló sobre la versión que quiere que den sus hombres: "Yo no espero que el Rayo salga a especular o pensar que podemos ganar solo con defender. Tenemos que hacer muchas cosas y hacerlo pronto". El técnico tuvo halagos hacia el entrenador azulgrana: "Las dudas son más de puertas para afuera que dentro. Luis Enrique sabe que tiene una gran plantilla y por el hecho de haber perdido un partido no hay que alarmarse". También aseguró que en los equipos grandes, "cuando encajan derrotas que no esperan, estás expuesto a críticas, pero es parte de nuestro trabajo".

Para concluir, explicó el objetivo del partido del sábado: "Una de las máximas aspiraciones debe ser dar la talla y hacer pasar a la gente una buena tarde para que independientemente del resultado se sienta satisfecho". "Espero que mi equipo juegue bien al fútbol, dispute la posesión, no deje jugar al rival y la afición pase una buena tarde", añadió.

A levantar cabeza

Tras el batacazo en Champions ante el Paris Saint Germain, donde el equipo azulgrana encajó la primera derrota de la temporada, el equipo catalán deberá seguir mirando hacia adelante y concentrarse en los próximos partidos.

El FC Barcelona ya ha hecho el último entrenamiento previo al partido ante el Rayo Vallecano que se disputará en Vallecas. En la sesión participaron Rafinha y Douglas, que aún no han recibido el alta médica. Sin embargo, Thomas Vermaelen siguió haciendo trabajo específico. Como viene siendo habitual, Munir y Sandro también estuvieron bajo las órdenes de Luis Enrique.

Luis Enrique: "Es una continua evolución"

El técnico azulgrana ha comparecido en rueda de prensa y ha halagado mucho a su próximo rival: "El Rayo es un equipo que me gusta especialmente. No especula, te complica y con el balón sabe jugar", además, para Luis Enrique "Es un ejemplo de equipo atractivo sin mucho presupuesto, una referencia". De Paco Jémez ha comentado: "Tiene una identidad futbolística, la transmite a sus jugadores y aboga por un fútbol que me gusta y con el que me identifico".

Así pues, el asturiano cree que será "un partido muy difícil" porque ambos llegan con un objetivo común: "Los dos equipos querrán lo mismo. Consideramos que el balón es fundamental para conseguir la victoria". El técnico se muestra optimista con la evolución de sus jugadores: "Esto es muy largo, con muchos cambios y variantes. Al final de temporada veremos donde estamos. Ahora mismo estoy encantado con la situación del equipo y de ver cómo se entrena".

Últimos antecedentes con goleadas azulgranas

Desde que el Rayo Vallecano volvió a Primera División la temporada 2011/12, el FC Barcelona ha conseguido anotar 16 goles en Vallecas. En la primera temporada, el resultado fue de cero goles a siete gracias a las dos dianas de Messi y Pedro, Keita, Thiago y Alexis. En la siguiente campaña, el resultado también fue abultado: 0-5 con goles de Xavi, Fàbregas, Villa y doblete de Messi. Finalmente, la pasada temporada los catalanes volvieron a golear por 0-4 con un gol de Fàbregas y un hat-trick de Pedro.

Posibles alineaciones