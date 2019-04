Pablo Machín: "El mejor Girona todavía tiene que llegar"

El técnico del Girona valoró ayer en rueda de prensa el encuentro frente a la Ponferradina, uno de los tres encuentros entre los seis primeros clasificados. Los del Bierzo se han situado terceros tras un buen inicio de curso, muy similar al de los de Machín. "Sólo es la séptima jornada, pero su situación en la tabla, como la del Girona, ya es indicativa. Aquí no hay nada de casualidad", dijo el soriano, que es consciente del peligro que entraña el rival de esta tarde. "Ellos también están en un buen momento. Sólo han perdido un partido, posiblemente muy perjudicados por la expulsión de Yuri en la primera mitad".

El delantero de la Ponferradina, que no debía estar pero finalmente estará en Montilivi, llevará el peligro al área de Becerra. "No se puede hacer nada. Cuando vi la agresión, lo primero que pensé es que sería baja contra nosotros. Y por lo que vi, la Ponferradina ya se hubiera conformado con una sanción de cuatro partidos. Al final fue sólo uno. Pero no hay que darle más vueltas". Yuri, sin embargo, no será el único peligro según Machín: "Es su jugador franquicia. Domina todos los aspectos del juego. Pero es un error centrarse en él y olvidarse de Berrocal, Pablo Infante, Sobrino, Acorán... Tienen mucha pólvora arriba y también buenos jugadores atrás. Ellos también deben estar con la guardia igual de alta con el Girona", aseveró el ex técnico del Numancia.

Tras el tropiezo frente al Betis, el devenir de la temporada lo marcará, sin duda, el rendimiento del equipo como local, faceta en la que el Girona deberá hacerse fuerte. "Los partidos en casa son siempre fundamentales para conseguir los objetivos, sean los que sean", dijo un Machín que espera que hoy se vea una buena versión: "El mejor Girona todavía tiene que llegar. Hay que evolucionar y ser competitivos los 90 minutos, no sólo 20 o 45. Conseguir esta continuidad es lo único que me preocupa", explicó Machín.

El caso Bordas

Gerard Bordas, que no está contando este año para el técnico soriano (todavía no se ha estrenado en la liga), se quejó de la falta de minutos, y se mostró escéptico con una oportunidad que le pueda llegar, porque según él, hay seis o siete jugadores para uno o dos puestos. "Si dijo esto es porque lo piensa", dijo Machín, que no cree que el panorama sea tan malo como lo pinta el jugador. "Hay dos demarcaciones arriba y también puede jugar como interior. El año pasado, con un 5-4-1, Gerard hizo buenos partidos más pegado a la banda. Es cierto que hay mucha competencia en todos los puestos, pero tanto Bordas como todos los jugadores tendrán sus oportunidades durante el curso", añadió, y recordó que el jugador se operó en verano: "Tiene el inconveniente que no ha hecho pretemporada y se está poniendo a punto". Y recordó tanto al manresano como a los jugadores que no gozan de minutos para continuar trabajando "para mejorar ellos y demostrar que tienen un sitio en el once o en el banquillo, porque la aportación de la gente de refresco es muy importante".