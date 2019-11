Rayo Vallecano - FC Barcelona: la convergencia del estilo

El Estadio de Vallecas se vestirá de gala para recibir la visita del líder y máximo favorito para conquistar el título de liga, el Fútbol Club Barcelona. El conjunto franjirrojo apelará a que el público vallecano, que siempre responde en las grandes citas, le lleve en volandas hacia el triunfo, y así sorprender a un conjunto barcelonista que aún no ha recibido un gol en las seis primeras jornadas de liga BBVA.

Los dos equipos llegan en una dinámica muy positiva en la competición doméstica, e intentarán prolongar su buen momento de forma consiguiendo una victoria que les permita mantenerse en el camino correcto hacia la consecución de los objetivos marcados a principios de temporada.

Una trayectoria ascendente

El Rayo Vallecano llega al encuentro en su mejor momento de la temporada. Los madrileños han encadenado dos victorias consecutivas y han ido recuperando las sensaciones del final de la pasada temporada, cuando realizó una excelente recta final de campeonato. Los hombres de Paco Jémez vencieron al Levante en la última jornada por 0-2, gracias a un doblete de Léo Baptistao.

El cuadro franjirrojo ha logrado enderezar el rumbo con el que comenzó la campaña 2014/2015, puesto que en las cuatro primeras jornadas no logró la victoria, y sólo puntuó en el empate de la jornada inaugural ante el vigente campeón, el Atlético de Madrid, y ante el Deportivo de la Coruña en Riazor.

Las dudas llegan de París

El Fútbol Club Barcelona está realizando un comienzo de temporada casi inmaculado. Los azulgranas están invictos en la competición, destacando especialmente sus 17 goles a favor y cero en contra. En la última jornada, el equipo catalán venció al Granada por un contundente 6-0, con un nuevo recital de Neymar y Messi.

Sin embargo, los hombres de Luis Enrique llegan a Madrid con algunas dudas sobre su juego. El pasado martes, los barcelonistas cayeron derrotados ante el Paris Saint-Germain por 3-2, dejando dudas en algunas zonas de la defensa (los laterales) y en las jugadas a balón parado, desde donde llegaron dos de los tres goles que encajó el equipo en tierras francesas.

El balón como aliado

Rayo Vallecano y FC Barcelona se diferencian en la mayoría de los aspectos que conforman este deporte. Presupuesto, historia, jugadores, instalaciones… Sin embargo, estos dos equipos se proyectan de la misma manera sobre el terreno de juego, practicando un estilo de fútbol muy similar.

Desde la llegada de Paco Jémez al banquillo rayista, los vallecanos han cambiado su forma de jugar, y ahora apuestan por dominar la posesión del balón y combinar hasta encontrar el hueco preciso para disfrutar de alguna ocasión de gol. En tareas defensivas, el conjunto madrileño suele realizar una presión alta sobre el rival, dificultando sobremanera la salida de balón del equipo contrario.

El FC Barcelona es el máximo exponente del fútbol de toque en Europa en los últimos años. El equipo recuperó con la llegada de Guardiola al banquillo ese estilo de juego similar al que intentó imponer Cruyff cuando se convirtió en entrenador azulgrana. El Barça dominó la posesión con claridad la posesión en todos sus partidos durante cinco años.

Sin embargo, los blaugranas perdieron con ‘Tata’ Martino parte de ese estilo, y fue precisamente en Vallecas la temporada pasada donde el FC Barcelona perdió la posesión en un partido después de cinco años. Pero lo que más echó en falta el conjunto catalán con el entrenador argentino fue la presión sobre la salida de balón del rival.

Ahora, con Luis Enrique, el Barça quiere volver a recuperar esas características que le convirtieron en el mejor equipo del mundo hace unos años, y así volver a la senda de triunfos tras una temporada en blanco. En la presente temporada, el Rayo Vallecano es el tercer equipo de la Liga BBVA (tras Barça y Real Madrid) en posesión de balón, por lo que la batalla se presenta muy interesante en el Estadio de Vallecas.

Dos parejas bien avenidas

Si los dos equipos llegan en buen momento a este partido, dos jugadores de cada bando se encuentran especialmente acertados en este comienzo de temporada. En el conjunto vallecano, Alberto Bueno y Léo Baptistao están siendo las referencias ofensivas en estas seis primeras jornadas.

El madrileño y el brasileño suman ocho de los diez goles que su equipo ha marcado hasta el momento. El atacante español protagonizó los primeros tantos del conjunto franjirrojo, permitiendo puntuar ante el Atlético de Madrid y el Deportivo. Su compañero en la delantera vallecana ha cogido el relevo del gol en las dos últimas jornadas, anotando sendos dobletes que le han permitido sumar al Rayo Vallecano seis puntos.

Pero la pareja que más está llamando la atención en este comienzo de temporada es la formada por Messi y Neymar. El brasileño ha comenzado muy acertado la campaña, y a día de hoy es el pichichi del FC Barcelona, con seis goles en su cuenta particular. El argentino suma un tanto menos, pero ha repartido varias asistencias y se ha visto una conexión especial con su compañero de ataque.

Las dos defensas ya saben cuál es la principal amenaza del equipo rival, pero ambos equipos cuentan con jugadores importantes para desequilibrar un partido: Rakitic, Aquino, Iniesta, Kakuta… Todos reúnen la calidad suficiente como para dar los tres puntos a su equipo.

La búsqueda del equilibrio

La palabra de moda en el mundo del fútbol durante el último año no es otra que ésa: equilibrio. En esa ardua tarea se encuentra también el equipo de Paco Jémez, que aún no ha dado con la tecla adecuada para mantener en sintonía el ataque y la defensa.

El Rayo Vallecano es uno de los equipos más goleadores de la competición, sumando diez tantos en las primeras seis jornadas. Sin embargo, y al igual que ocurrió la temporada pasada, también es uno de los conjuntos que más goles encaja. Si el técnico canario da con la tecla, el equipo madrileño puede llegar a ser la revelación de la temporada y, quién sabe, aspirar a cotas altas en la campaña 2014/2015.

Un balance teñido de azulgrana

El Rayo Vallecano es uno de los rivales que mejor se le da al FC Barcelona. En los últimos diez enfrentamientos, los catalanes han logrado siete victorias y un empate, mientras que dos partidos se resolvieron a favor de los madrileños. Entre ellos, destaca el 6-0 de la temporada pasada y el 0-7 de la temporada 2011/2012, logrando también un abultado 0-5 la temporada siguiente.

Paco Jémez: "Espero que mi equipo juegue bien al fútbol y dispute la posesión"

El técnico canario elogió a su rival en la víspera del partido y no dio importancia a la derrota del equipo catalán en la capital francesa: "Luis Enrique sabe que tiene una gran plantilla y por el hecho de haber perdido un partido no hay que alarmarse. En los equipos grandes, cuando encajan derrotas que no esperan, estas expuesto a las criticas, pero es parte de nuestro trabajo".

Jémez tampoco dudó a la hora de elogiar a su homólogo en el banquillo: "Estoy satisfecho de que un compañero sea uno de los mejores entrenadores del mundo. Sigue jugando al fútbol que se enseña así y en ese aspecto es una continuidad más a lo que se ha hecho en el Barcelona".

Sobre el partido ante el FC Barcelona, el entrenador del Rayo Vallecano señaló la intensidad como aspecto importante: "Sobre todo pido que la máxima aspiración sea la de dar la talla y hacer pasar a la gente una buena tarde y que independientemente del resultado se sienta satisfecha. Espero que mi equipo juegue bien al fútbol, dispute la posesión no deje jugar al rival y la afición pase buena tarde".

Luis Enrique: "El Rayo me gusta especialmente porque no especula"

El técnico asturiano quiso elogiar a su rival en la rueda de prensa previa al encuentro: "Creo que será un partido diferente al de París, en el que el Rayo presionará, como es habitual. Es un equipo que me gusta especialmente, porque no especula. Te complican la vida. Cambia muchos jugadores cada temporada y sigue fiel a sus principios. Me gusta mucho el Rayo y su entrenador".

Sobre el entrenador del Rayo, Paco Jémez: "Transmite muy bien la idea futbolítica a sus jugadores y apuesta por un fútbol que a mí particularmente me gusta. Me identifico. Gran labor la que está haciendo desde hace temporadas y es un entrenador capacitado para coger un equipo grande".

"No es importante que se generen debates. Sobre todo me interesa el marcador, pero la idea de llevar el peso del partido será de los dos equipos. Pero lo que importa es el resultado, lo demás no es determinante", señaló Luis Enrique en referencia a la pelea por la posesión del balón.

Posibles alineaciones

Luis Enrique no tendrá bajas significativas y podrá contar con la mayor parte de sus jugadores, causando baja Rafinha y el central Vermaelen. Paco Jémez tiene la importante baja de Zé Castro, que no se ha recuperado a tiempo de sus molestias físicas.