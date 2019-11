Entrevista. Marcos Senna: "Villarreal es y siempre será mi casa"

Marcos Antonio Senna Da Silva (Sao Paulo, Brasil 17 de julio de 1976). Es un jugador brasileño, nacionalizado español que es mundialmente conocido tras su paso por el Villarreal FC. El jugador que llegó a la península en 2002, dio todo por los colores del submarino amarillo durante más de una década que militó en el equipo. Sus actuaciones le llevaron de la mano a la Selección Española, llegando a ganar la Eurocopa de la mano de Luis Aragonés. Marcos, cuyo comienzo en el Villarreal no fue para nada afortunado debido a unas largas lesiones de rodilla, acabó mostrando su mayor nivel personal y colectivo, de la mano de Manuel Pellegrini. Con él, según declaraciones del propio jugador cuando el actual entrenador del Manchester City dirigía el conjunto amarillo empezó a "disfrutar del fútbol". Bien reflejan las estadísticas que la época más gloriosa del Villarreal fue cuando el mismo Pellegrini estaba sentado en su banquillo, teniendo el equipo un auge que no se había producido antes.

Ganando 2 Copas Intertoto en las temporadas 2003/04 y 2004/05 y una Eurocopa con España, fue una pieza indispensable en los esquemas del seleccionador español y en los planteles de sus entrenadores, ya que robaba balones y los distribuía como pocos mediocentros en España. Senna, no dejó el Villarreal ni cuando los rumores de su marcha, al descender el conjunto castellonense a 2ª División, se hicieron eco por todo el mundo. El centrocampista aguantó y luchó por los colores amarillos que mostraba su elástica y, una vez ascendido a 1ª División, fue el propio Senna quien consideró que era el momento idóneo para decir "adiós".

Después del doloroso adiós a 11 años de su vida pasados en la Comunidad Valenciana, dejando atrás recuerdos, amigos y al equipo de su vida, puso rumbo a Estados Unidos. Allí se unió al New York Cosmos, equipo con el que sigue en activo a sus 38 años. Ya consiguió ganar el título de liga en la primera campaña como jugador del conjunto estadounidense y sus expectativas son ni más ni menos que volverlo a conseguir. En el continente americano vive feliz con su familia, aunque añora la comida española y al equipo de sus amores.

Pregunta: En primer lugar, ¿cómo definiría su carrera futbolística?

Respuesta: Pues la definiría como una carrera “ideal” para cualquier jugador. El orgullo de haber ayudado a hacer del Villarreal un club tan grande como lo que es y haberlo visto crecer durante más de una década es algo increíble. Y a todo ello poder ponerle la guinda, no sólo de llegar a ser internacional absoluto con España, sino de conseguir la Eurocopa de 2008 y tener un papel protagonista tanto en ella como en la clasificación del Mundial 2010 que al final, al que lamentablemente no llegué por lesiones, me ha llenado enormemente.

P: Es cierto que la etapa de su vida en la que militó en el Villarreal no comenzó con buen pie con las lesiones de rodilla, pero a parte de eso, ¿se siente orgulloso de haber llevado el escudo en su pecho durante 11 años?

R: Por supuesto. Como te decía, Villarreal es y siempre será mi casa, el lugar donde me acogieron con los brazos abiertos desde el principio y me cuidaron hasta el final. Es allí donde crecí como profesional del fútbol, y también como persona, el lugar donde han nacido y crecido mis dos hijos y donde he sido siempre enormemente feliz.

P: Después de media vida en el Villarreal, ¿le costó dejar el equipo?

R: Yo realmente, nunca he dejado el Villarreal, lo llevo en mi corazón cada día, y lo sufro en la distancia cada partido y cada eliminatoria, al final sigo sintiéndome parte de ese vestuario y creo que, por años que pasen, siempre lo sentiré. En mi último acto allí ya dije que no se trataba de un “adiós”, sino de un “hasta luego” y, una vez me retire del fútbol en activo, siempre intentaré estar cerca de la que es “mi casa”, aunque sea sufriendo en la grada como un groguet más.

P: ¿Sigue los partidos de la Liga BBVA desde Estados Unidos?

R: Por supuesto, nuestra “Liga” española sigue siendo la mejor del mundo y hago todo lo posible cada fin de semana para cuadrar el cambio horario y s en directo, en especial los del Villarreal CF. Igualmente, los domingos siempre veo el resumen de la jornada y los goles. ¡Sigue habiendo tanto talento en la Liga española que da gusto!

P: ¿Cómo se encuentra ahora en su nuevo equipo?

R: Realmente feliz y muy a gusto, me acogieron con mucho cariño desde el principio y estamos creciendo “juntos”. El NY Cosmos es un equipo muy dinámico, que trabaja muy bien todo lo que rodea a la entidad, y la verdad es que estamos generando cada vez más expectación y seguidores, y eso siempre es bueno.

P: En el New York Cosmos, ¿qué objetivo os habéis marcado para esta temporada?

R: Bueno, tras ganar la Liga el primer año que estuve aquí, esta temporada queremos seguir en esa línea, una línea de ser un equipo competitivo y de referencia que pelee el título hasta el final.

P: ¿Qué echa de menos de España que no haya en Estados Unidos?

R: Principalmente el clima y la comida. Aquí en EEUU las temperaturas son un tanto “extremas” y el invierno en Nueva York es bastante duro. La verdad es que vivir en Villarreal era un lujo, un lugar donde el invierno duraba escasos 2 meses y tan cerca del mar... Y por supuesto, la comida española. Aquí en EEUU se come bien, además yo soy bastante casero y en casa cocinamos mucha comida española y brasileña, pero hecho algo de menos esas paellas.

P: Usted ha sido integrante de la selección española, ganando incluso la primera Eurocopa de España, ¿qué piensa que ha podido fallar en el mundial de Brasil?

R: Bueno, fue algo bastante duro para todo el país, allí el fútbol todos sabemos que tiene un peso especial y, lamentablemente, caer eliminada en tu país y de una forma tan brutal creo que nos sorprendió a todos. No tengo una respuesta técnica respecto al “porqué”, eso se lo dejo a los entrenadores, y no considero que fuera una falta de calidad, sin ninguna duda la había, y mucha, un equipo con jugadores como Neymar, Oscar, David Luiz... Simplemente el fútbol, como tantas otras cosas son “ciclos”, y puede que Brasil se encontrara aquella noche con una Alemania muy rodada en un partido donde, como se suele decir “no te sale nada”, y esa combinación, unida al hecho de jugar “en casa” pudo generar ese bloqueo de Brasil que permitió a Alemania ganar de forma tan clara.

P: Vamos a conocer al Marcos fuera de los terrenos de juego ¿Qué suele hacer Marcos Senna en sus ratos libres?

R: Bueno, soy una persona muy casera, me gusta mucho estar con mis hijos, escuchar música, el cine, y también estar informado de lo que pasa en España y en Brasil gracias a Internet. También me gusta mucho seguir descubriendo la ciudad de Nueva York y siempre que puedo aprovecho para ir a alguna zona nueva y pasearla.

P: ¿Cómo se define personalmente?

R: Creo que soy una persona muy cercana me gusta estar en contacto con la gente, ayudarla. De hecho tengo una Fundación Benéfica en España en la que trabajamos para ayudar a los más necesitados sobre todo a los niños.

P: Si no hubiera sido una estrella del fútbol, ¿qué le hubiera gustado ser?

R: Me gusta mucho la enseñanza, creo que me podría haber dedicado a ser profesor, pero de gimnasia... ¡que a esos los quieren todos los niños!

P: Ha llegado muy alto jugando en su posición, ¿de pequeño tenía algún referente dentro del campo?

R: De pequeño en Brasil todos sueñan con ser Pelé, por supuesto, yo siempre me encontré muy a gusto en el centro del campo, siempre me vi muy seguro en labores defensivas y de recuperación de balón e, igualmente, a la hora de generar juego y desplazarlo. Como referentes en mi posición siempre me gustaron jugadores como Zico o Sócrates.

P: ¿Volvería a jugar en la liga española?

R: Bueno, si me quitas diez años...¡por supuesto! (risas). Pero la verdad es que me costaría mucho jugar en otro equipo que no fuera el Villarreal, sólo lo he hecho en una ocasión, que fue un partido amistoso en El Madrigal, fue entre el Villarreal y el NY Cosmos en 2012...y ya fue muy raro por momentos eso de intentar meter gol en una portería defendida por un portero con el escudo del Villarreal.

P: Y la última, ¿vamos a poder disfrutar de su juego mucho más tiempo o se le ha pasado alguna vez por la cabeza la idea de colgar las botas?

R: Bueno, de momento me encuentro muy a gusto, físicamente me encuentro bien y, si Dios quiere, alargaremos la retirada todo lo posible. Naturalmente que, a veces, piensas en el momento de retirarte, pero el fútbol es mi pasión, y cuando alguien hace lo que le gusta…