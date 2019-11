Eslovaquia - España: el liderato del Grupo C en juego

Segundo encuentro de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. Eslovacos y españoles se medirán en el MSK Zilina-Zilina para acabar con la igualdad de la primera posición del Grupo C. Ambos equipos comandan el grupo, después de arrancar dicha fase con victoria. Los eslovacos se impusieron a Ucrania por 0-1 como visitantes, gracias a un gol de Mak en el minuto 17. Los de Jan Kozac obtenían de esta manera un triunfo importantísimo de cara a clasificarse de forma directa o entrar en el Play-Off final. Por su parte, España derrotó con mayor facilidad a la débil Macedonia en el Ciutat de Valencia. Los de Vicente del Bosque ganaron por 5-1 con los tantos de Ramos, Silva, Pedro, Busquets y Alcacer sirvieron para acabar con las dudas mostradas unos días antes en París.

El encargado de repartir justicia será el holandés Bjorn Kuipers. El colegiado europeo ha dirigido 82 encuentros UEFA. Es uno de los árbitros con mayor experiencia a nivel europeo. Fue el encargado de arbitrar la última final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Será la primera vez que arbitre a España y la segunda a Eslovaquia.

Con la duda de Hamsik

Eslovaquia vivirá este duelo como si de una final fuese. Tras la vital victoria en Ucrania, los de Kozac afrontan sin presión alguna el partido frente a la Selección Española. El único aspecto negativo es la más que probable baja de Hamsik. El delantero del Napoli no fue convocado en primera instancia por el seleccionador, aunque si estuvo en la sesión previa de entrenamientos de la selección sobre el césped del MSK Zilina-Zilina. La ausencia de este jugador puede ser determinante para el devenir del choque.

El seleccionador eslovaco, Jan Kozac, compareció en rueda de prensa ante los medios, dónde afirmó de la superioridad española: "España ya demostró su potencial ante Macedonia, pero estamos preparados y podemos sacar adelante un buen resultado. Es importante que nuestro estadio presione. El campo va a estar lleno y va a haber un gran ambiente".

Encarrilar la clasificación

La Selección Española afronta su segundo compromiso de cara a la Euro 2016. El técnico, Vicente Del Bosque, continuará apostando por su once tipo para esta fase de clasificación con el objetivo de encarrilar la clasificación lo antes posible. No obstante, el salmantino ha vuelto a introducir alguna variante en la convocatoria. Piqué volverá a formar en el once titular, después de la polémica no convocatoria del mes de septiembre. La mayor parte de las dudas del once se centran en la zaga, ya que de medio campo para adelante está todo bastante claro. Carvajal y Juafran se disputarán un sitio en el lateral derecho, aunque parece que parte con cierta ventaja el rojiblanco.

La única ausencia importante será la de Sergio Ramos. El madridista se concentró el lunes con el grupo, aunque tras realizarle unas pruebas médicas tuvo que ser reemplazado de la convocatoria por Marc Bartra. El central del Real Madrid se lesionó frente al Athletic de Bilbao y sufre una lesión muscular en el sóleo, lo que le mantendrá apartado unos días de los terrenos de juego.

El míster español afirmó tener claro el equipo con el que saldrá este jueves en Eslovaquia: "Tengo decidido el once de mañana. Mi intención es que en estos dos partidos jueguen la mayoría de los jugadores que han venido a esta convocatoria". En referencia a Diego Costa esto es lo que aseguró: "Debe estar tranquilo. En su club lo está haciendo muy bien. Ojalá mantenga su nivel con nosotros. Contra Macedonia cambiamos un poco nuestro estilo de juego para hacerlo más ofensivo".

Precedentes

Eslovacos y españoles se han visto las caras hasta en cuatro ocasiones, todas en fases de clasificación para un Mundial. El primer duelo tuvo lugar el 13 de noviembre de 1996 en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. La 'Roja' se impoonía con claridad por 4-1 con los goles de Pizzi, Amor, Luis Enrique y Hierro. El tanto de los visitantes lo anotó Tittel. En la segunda vuelta, España también se adjudicaba la victoria en Bratislava por 1-2. Kiko y Amor eran los encargados de sellar la victoria.

El último precedente data de noviembre de 2005, cuando ambas selecciones disputaban el Play-Off final para entrar en el Mundial de Alemania 2006. Era una eliminatoria a vida o muerte. El conjunto dirigido por Luis Aragonés encarrilaba la serie en el partido de ida disputado en el Vicente Calderón. Los goles de Torres, Morientes y el hat-trick de Luis García hacían valer la superioridad española (5-1). En la vuelta, sin nada en juego, la selección no sufrió en demasía y empató el encuentro en el tramo final con un tanto de Villa (1-1).

Jugadores a seguir

Martin Skrtel: el central del Liverpool vuelve a la convocatoria de su selección, tras no acudir a la última concentración. El defensor será uno de los atractivos del partido, si finalmente Hamsik no se viste. El jugador del Napoli es el mejor del conjunto eslovaco, pero una lesión le puede impedir que participe en el choque.

Diego Costa: el hispano-brasileño tendrá una nueva prueba de fuego frente al combinado eslovaco. Después del Mundial y el primer amistoso contra Francia, el jugador del Chelsea no ha conseguido marcar, aspecto que preocupa tanto al jugador, como al cuerpo técnico y la afición. Además de no ver puerta, Costa no se está acoplando al sistema de juego como le gustaría, por lo que este jueves tendrá una nueva oportunidad para resarcirse y demostrar su valía.

Convocatorias

Eslovaquia: Mucha, Kozácik,Novota; Pekarík, Skrtel, Gyömbér, Durica, Michalík, Hubocan, Breznaník; Pecovský, Guédé, Kucka, Kiss, Sabo, Sesták, Hamsík, Weiss, Mak y Stoch; Duris, Jakubko y Nemec.

España: Iker Casillas, David De Gea, Kiko Casilla; Daniel Carvajal, Juanfran Torres, Gerard Piqué, Raúl Albiol, Marc Bartra, César Azpilicueta, Jordi Alba, Juan Bernat; Ander Iturraspe, Sergio Busquets, Koke Resurrección, Andrés Iniesta, Santi Cazorla, Cesc Fábregas, Raúl García, David Silva; Rodrigo Moreno, Pedro Rodríguez, Diego Costa y Paco Alcácer.

Posibles onces