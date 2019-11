Resultado Eslovaquia - España en la Clasificación para la Eurocopa Francia 2016 (2-1)

22:47. ¡Esto es todo por nuestra parte, para seguir la información del post-partido no deje de leer VAVEL.com! Allí encontrará la crónica, las puntuaciones y las declaraciones de los protagonistas. ¡Buenas noches, disfruten lo que queda de jueves!

22:45. La segunda mitad hizo reaccionar a los de Del Bosque que salieron con una predisposición más agresiva. Sin embargo, les duró escasos minutos y su paciencia se fue agotando ante una Eslovaquia que planteó una defensa férrea con un ataque, que si bien en la primera parte fue eléctrico, en la reanudación se mostró rancio y abúlico. Los locales, comprobando la ineficacia ofensiva del rival, se acomodaron atrás. Alcácer asustó a Zilina. A pesar de ello, la factura de los cambios ofensivos de España se pagó. Stoch ganó la posición con facilidad a un Cazorla poco habitual de esas labores y cabeceó casi a placer.

22:40. Perdió España un partido de competición europea, el primero desde que en 2006 cayera ante Suecia por 2-0. El verdugo fue un enardecido conjunto eslovaco, empujado por un público totalmente entregado. Se adelantaron los locales, remó el equipo ibérico durante todo el encuentro a contracorriente y vislumbró la orilla con el gol de Alcácer, pero solo fue un espejismo que agrió todavía más el naufragio infligido por Stoch.

FINAL DEL PARTIDO | Eslovaquia 2-1 España

94´ La última bala de España no da en el blanco... ¡acaba el partido y gana Eslovaquia!

93´ Rompe la cintura Stoch a Cazorla y el mediocentro, en una situación que no es la suya, recibe amarilla al derribar al goleador.

90´ Amarilla para Gyömber, se revuelve Costa, grita la grada que parece Wembley, corre España, lucha Eslovaquia. ¡La locura impregna el ambiente!

89´ Balón muy llovido desde el córner, cabeceó Costa pero muy plácida la acción para el portero eslovaco.

87´ Tan ocupada estaba España viendo cómo certificar la remontada, que olvidó su defensa. Tantos minutos de sufrimiento culminaron con el gol de Alcácer, para poco después desvanecerse a la espalda descubierta de Cazorla.

86´ ¡Stoch, Stoch, Stoch! ¡Vaya jarro de agua fría para España! ¡Gol de Eslovaquia, aprovecha Stoch un centro de Duris! ¡Funcionan los cambios de Kozak!

85´ Tuvo que ser Alcácer quien pusiera el duende. El jugador del Valencia ha empezado la temporada muy acertado con su equipo y está trasladando la racha a la selección.

83´ Ha salido Kiss en las filas eslovacas. Se fue un exhausto Kucka.

82´ ¡Gol, gol, gol del explosivo Alcácer! ¡Centro con mucha intención de Jordi Alba, se cuela como un depredador en la guarida de su presa Paco Alcácer y define!

80´ Agota los cambios Del Bosque con la entrada de Cazorla por Juanfran.

78´ ¡Llegaba Costa con peligro! Intentó regatear al portero, pero aguantó con mucha sangre fría Kozácik.

76´ Esta noche los insomnes pueden elegir entre contar ovejas o recordar los pases de España frente a Eslovaquia. Unos no salen, los otros no profundizan y el partido se está jugando en una nebulosa sin excesivo peligro, cerca del área eslovaco.

73´ Se está precipitando España, incurriendo en errores de juvenil, como es hacer faltas a unos rivales que se han quedado sin ideas y no saben qué hacer con el cuero.

71´ Puede aprovechar España la explosividad de Alcácer, pero sorprende que se prescinda de Silva, un experto en encontrar huecos que no existen.

70´ Del Bosque retira a Silva del campo y da entrada al escurridizo Paco Alcácer.

65´ No llega el remate final de España, que se empeña en romper el muro con la cabeza. Si siguen así, van a crear un surco alrededor del arco eslovaco.

63´ Rosca de Cesc a las manos de Kozácik. Le mira Diego Costa, apenado por la oportunidad perdida.

61´ Hace unos minutos que no ocurre nada y eso obedece a los intereses de Eslovaquia.

60´ El canario debe aportar el nervio agresivo arriba. El técnico eslovaco también mueve ficha: Mak por Stoch.

57´ Sustitución muy ofensiva de Del Bosque. Albiol deja su lugar a Pedro.

56´ El guión es obvio. España mueve el balón en busca de un hueco y Eslovaquia espera agazapada a un golpe -mejor dicho un contragolpe- de suerte.

53´ Primer cambio en la escuadra eslovaca: se retira el nervioso Weiss, un quebradero de cabeza durante algunos tramos de primera parte y entra Duris. Hombre por hombre.

52´ El inicio de segunda parte de España ha sido muy bueno, arrollando al rival y, sobre todo, mostrando los dientes arriba.

51´ ¡Y otra vez salvador Kozácik! ¡Se está convirtiendo en el mejor de su equipo el portero eslovaco! Olió el gol Diego Costa, pero se lo negó el guardameta.

49´ ¡Qué pase de Busquets! La jugada desembocó en un fuerte remate de Cesc y Kozácik emuló la primera parada de Casillas, el acierto a contrapie.

48´ En Eslovaquia no preguntan antes de disparar. Hamsik finalizó, aunque con poquisíma precisión.

46´ Justo la jugada contraria. Más espectacular entró en el área Iniesta después de un taconazo de Cesc, pero no se atrevió a rematar. Acabó en nada.

45´ Buena llegada de España. Condujo Silva con precisión y Koke disparó sin pensárselo. Así puede crear peligro.

45´ ¡Arranca la segunda mitad! No hay caras nuevas en ninguno de los dos combinados.

21:36´ España comenzó muy concienzada de la dificultad que entrañaba el choque, pero un error desafortunado de Casillas al potente disparo de Kucka provocó la desventaja en el marcador. A partir de ahí, los de Del Bosque no han sabido manejar el balón con profundidad y, ante todo, han sufrido de una pasividad desesperante en ataque. Les cuesta un triunfo disparar desde la frontal.

21:33´ Al final sí parece que el espacio reducido está siendo una ventaja para los locales. Jan Kozak ha sabido leer muy bien el juego español y ha plantado delante de la defensa una línea de tres, dejando a Mak, Weiss y Hamsik libertad arriba para moverse y correr. En otras palabras, un muro desde el que lanzar sus flechas.

DESCANSO | Eslovaquia 1-0 España

44´ ¡Remate muy fácil de Busquets y gran intervención de Kozácik! Quedó el balón para otro español, pero reaccionó otra vez el guardameta.

43´ Falta de Silva, entró por detrás a Kucka. Se gana la amarilla.

42´ El lanzamiento de Cesc corrió en paralelo a la portería eslovaca, pero ningún alma caritativa se aventuró a introducirlo.

40´ Siguen saltando chispas entre Costa y Skrtel. Fue el delantero quien llegó tarde ahora y empujó al central.

37´ No se sonrojan los zagueros eslovacos a la hora de despejar. Mal día para los pájaros de Zilina que se asomen al estadio.

36´ La segunda amarilla para Eslovaquia por un choque bastante fuerte a Diego Costa. El autor de la falta fue Hubocan.

33´ Marea el balón España, pero sin profundidad. Los eslovacos hacen buena la falta de espacios y se cierran muy bien.

31´ Se veía venir, se encaran Costa y Skrtel... ¡en las narices del colegiado! Ha habido incluso un primer roce.

29´ Se para el juego, en el suelo Piqué y Kucka. Ambos parece que seguirán sin problema.

27´ Caen Costa y Skrtel en una pugna en el área eslovaca y el árbitro no duda en pitar falta del delantero.

27´ Control espectacular de Iniesta. Eso ya no es noticia.

26´ ¡Casillas obligado otra vez! Quizá iba fuera el disparo desde la frontal, pero tocó por si acaso el guardameta.

25´ Le ha afectado el gol a España, que no consigue hacerse con el control del juego.

23´ Era perfecto el pase filtrado de Juanfran, tanto como el control de Silva, aunque tardó un segundo de más en reaccionar y eso perjudicó a Cesc, que perdió la ocasión.

21´ ¡Doble ocasión para Albiol! El central tuvo sendos remates, aunque ninguno de ellos fue franco.

21´ Lo que sobró de fuerza antes, faltó ahora. El nuevo centro acabó en la esquina.

20´ Queda ver ahora la reacción de la selección española. El centro de Juanfran quería ser revulsivo, pero voló y voló lejos de zona de remate.

17´ Parecía que había tocado el balón en la barrera, pero simplemente se trata de un error de Casillas, quien mete los puños algo blandos y el cuero se le escapa hacia dentro.

16´ ¡Gol, gol, gol de Kucka! ¡Explota el estadio en Eslovaquia! ¡Golpea con mucha fuerza Kucka y empaña la anterior actuación de Casillas!

15´ Cortó Busquets el contragolpe eslovaco. Salía Durica con mucha potencia y su caída podría haber sido amarilla para el catalán. No lo fue.

14´ Otra vez tocaba el delantero, que cambió la posición con Jordi Alba. El lateral ocupó la posición de killer, pero no llegó al pase de la muerte de Costa.

13´ Buscaba Iniesta una bonita rosca desde el balcón del área, después de una pared de un Diego Costa, tan participativo como asociativo.

12´ ¡Responde Diego Costa! ¡Centra con mucho criterio Cesc, se impone por arriba Costa y el balón lame la madera!

11´ ¡Iker Casillas! ¿Tiene ángel o es muy bueno? Llegada muy peligrosa de Eslovaquia, el remate de Mak coge al guardameta a contrapie, pero es capaz de rectificar en el aire y sacar la mano izquierda.

9´ De momento muchas interrupciones, sobre todo faltas de Eslovaquia. Se hace patente el espacio reducido del terreno de juego, que con tantos jugadores juntos parece un salón grande...

8´ Se le quedaba a Iniesta dentro del área rival, pero incomprensiblemente se durmió.

6´ Juanfran se sumó al ataque tímidamente por la banda derecha, pero su centro raso no supuso ningún problema.

5´ Se empareja Skrtel con Diego Costa. Muchos voltios va a tener ese cruce.

3´ Primera amonestación del encuentro, muy tempranera. La merecía Kucka por una patada a Busquets.

2´ Intentó hacer buena la oportunidad el propio Silva, pero le imprimió demasiada potencia.

1´ Falta muy cerca de la frontal sobre Silva. La infracción fue de Hubocan.

0´ Ha robado por un momento el balón Eslovaquia y cómo ruge la grada... ¡menos mal que era pequeño el campo!

0´ ¡Rueda el balón, la tiene España, silba la grada!

20:44. ¡Comentad el partido con nosotros en @Seleccion_VAVEL! Esperamos opiniones y comentarios.

20:42. Sortean Skrtel y Casillas el lado del campo donde empezarán sus selecciones.

20:41. ¡Suenan los himnos en Zilina! Den los últimos retoques para una cena tardía, terminen de preparar los bocadillos para el descanso o saquen los aperitivos... ¡que esto empieza!

20:36. Por último, aunque no por ello menos importante, Diego Costa... ¡a la pizarra! Y es que el hispano-brasileño necesita un gol con España urgentemente si quiere aprobar el examen popular. Tras el fallido experimento del Mundial de Brasil, y después de quedarse a cero frente a Francia en un amistoso, el delantero del Chelsea acumula demasiados minutos sin ver puerta con la selección, trauma que no le afecta en su actual club, donde es uno de los terrores favoritos de la Premier League. La presión que debe sentir no hace sino aumentar al percatarse de que la siguiente prueba es en Eslovaquia, precisamente el punto de salida en el registro goleador de David Villa.

20:30. Otro de los jugadores destacados es el azulgrana Andrés Iniesta. El hábil mediocentro no vestía la elástica nacional desde la desafortunada despedida del Mundial, donde España ganó 3-0 a Australia con una sonrisa muy triste. Precisamente en ese encuentro, el de Fuentealbilla cumplió cien partidos con la selección. Después de Brasil, Iniesta no pudo estar ni en la derrota ante Francia ni en la goleada a Macedonia, perdiéndose ambas fechas por lesión.

20:26. ¡Menos de 20 minutos! ¿No imagináis ya el cuero rodando por el pasto?

20:25. Son titulares los tres protagonistas de los que íbamos a hablar: Piqué, Iniesta y Diego Costa. El central deberá suplir el mandato de Sergio Ramos en el centro de la zaga como primer espada. Después de perderse el encuentro frente a Macedonia por molestias, varios aficionados se han mostrado públicamente molestos con unas declaraciones de Piqué por una red social, donde hacía gala de un sentimiento de pertenecencia a Cataluña. Fuera de estos debates innecesarios, la selección necesita un pilar en la defensa en la que, probablemente, sea la salida más difícil del grupo.

20:22. En España forman Iker Casillas bajo palos, Piqué y Albiol como centrales, escoltados por Jordi Alba y Juanfran en los flancos. Zona de recuperación para Koke y Busquets, y la libertad de movimientos con Cesc, Silva e Iniesta. En punta, el hambre de Diego Costa.

20:18. ¡Ahora seguimos con los nombres propios, porque tenemos alineaciones confirmadas! Eslovaquia formará con Kozákic en la puerta, Pekarík, Skrtel, Durica y Hubocan en la línea de cuatro, Gyömber, Kucka y Pecovsky para la medular. En el apartado ofensivo, Weiss, Mak y, ¿se lo iba a perder? ¡Hamsik!

Juegan Kozácik; Pekarík, Skrtel, Durica, Hubocan; Gyömber, Pecovský, Kucka; Weiss, Hamsík y Mak.

20:14. También llama la atención el nombre de Weiss, el Niño del pijama de rayas, como fue apodado en su corto paso por el Espanyol. Aunque sin debate, el jugador más determinante de la escuadra eslovaca es Marek Hamsik. El mediocentro del Nápoles será duda hasta última hora por una fiebre que le mantuvo apartado de los últimos entrenamientos. Su entrenador le espera con los brazos abiertos, dejando la decisión en las manos de la estrella.

20:11. En la zaga eslovaca un nombre reluce por encima del resto: Skrtel. El central del Liverpool comanda las misiones defensivas de su combinado. Aunque en la ciudad de Los Beatles están acostumbrados a verle aparecer también en la banda derecha, en el conjunto nacional se desenvuelve casi siempre en el centro, desde que debutara allá por 2004, y allí jugó también durante el único Mundial disputado por los eslovacos, el de 2010.

20:05. Los jugadores disponibles para Del Bosque son: Casillas, De Gea, Kiko Casilla; Carvajal, Juanfran, Piqué, Albiol, Bartra, Azpilicueta, Jordi Alba, Bernat; Iturraspe, Busquets, Koke, Iniesta, Cazorla, Cesc Fábregas, Raúl García, Silva; Rodrigo, Pedro, Diego Costa y Alcácer.

20:02. La convocatoria de Jan Kozak es la siguiente: Mucha, Kozácik, Novota; Pekarík, Skrtel, Gyömber, Durica, Michalík, Hubocan, Breznaník; Pecovsky, Guédé, Kucka, Kiss, Sabo, Sesták, Hamsík, Weiss, Mak, Stoch; Duris, Jakubko y Nemec.

Mucha, Kozácik,Novota; Pekarík, Skrtel, Gyömbér, Durica, Michalík, Hubocan, Breznaník; Pecovský, Guédé, Kucka, Kiss, Sabo, Sesták, Hamsík, Weiss, Mak y Stoch; Duris, Jakubko y Nemec.

20:00. ¡Se acerca la hora del fútbol! ¡45 minutos y bajando, comienza la cuenta atrás!

19:56. El estadio, que ha sido objeto de polémica, es el MSK Zilina. La causa del problema es su escasa capacidad: 11.181. Inagurado en 1941, es el estadio más grande de Zilina, por supuesto, ya que esta es la quinta ciudad más grande de Eslovaquia. Las dimensiones del terreno de juego son reducidas y pueden ser óbice para el juego de toque de la selección española. Pero, como dice Del Bosque, ellos juegan en el mismo campo.

19:52. El árbitro designado para el encuentro de hoy es Björn Kuipers, de procedencia holandesa. La experiencia del colegiado la avalan sus 82 encuentros UEFA dirigidos, de ellos solamente uno a Eslovaquia y ninguno a España. Su última gran aparición consistió en arbitrar la final de la pasada Uefa Champions League, que acabó con victoria del Real Madrid sobre sus vecinos rojiblancos. Además, participó como colegiado del Mundial de Brasil.

19:47. Un grupo C que ambos contendientes comparten con Bielorrusia, Luxemburgo, Ucrania y Macedonia. Los eslovacos viajan el domingo a Bielorrusia y España continúa la expedición pasando por Luxemburgo.

19:25. Mediante el siguiente enlace, les ofrecemos la previa del partido Eslovaquia - España , el liderato del Grupo C está en juego

19:15. Otro jugador que habló de cara al partido fue Andrés Iniesta. Se mostró precavido ante un rival muy rocoso: “Eslovaquia ha demostrado lo peligrosa que es después de su victoria en Ucrania, si no cuidas los detalles se puede complicar el partido”. El mediocentro coincidió con su entrenador en cuanto a la renovación de ilusiones: “Como todo en la vida, cuando empieza algo nuevo hay que mirar hacia delante y ahora las ilusiones están puestas en la Eurocopa de Francia”. Asimismo, defendió tanto a Piqué como a Costa. De su compañero dijo que “le ve muy bien”, porque “es muy bueno y lo demostrará”. En cuanto al delantero, le apoyó advirtiendo que “trabaja muy bien y seguro que llegarán los goles”. Para leer las palabras de Iniesta, pincha aquí.

19:07. Raúl Albiol también compareció ante los medios, en unas declaraciones que trataron la ausencia de Sergio Ramos, la rivalidad con Hamsik y los problemas en defensa del combinado español. El central recordó a su ex compañero Sergio Ramos: “Sergio es un jugador muy importante, aunque esperamos estar a buen nivel sin él”. Albiol restó importancia a las bajas en defensa, puesto que “ahora no abundan los centrales, pero cree que hay suficientes para rendir en la selección”. Por último, comentó con guasa la rivalidad de esta noche con su compañero del Nápoles, Marek Hamsik: “Hemos bromeado mucho desde que nos tocó en el mismo grupo y sobre quién va a ganar”. Cerró con un elogio al mediocentro eslovaco: “Tiene mucha calidad, esperemos que no esté a su nivel porque es muy bueno”. La comparecencia al completo, aquí.

19:00. Preguntado por otros asuntos, el salmantino contestó con la tranquilidad que le caracteriza. De esta manera, habló de Diego Costa en los siguientes términos: “Nos gustaría que Costa hiciera en la selección lo mismo que en el Chelsea”. Por último, intentó espantar dos fantasmas que se ciernen sobre sus jugadores: el estadio de Zilina y el pasado. Lo primero no le preocupa, porque “no tienen que afligirse por jugar en un campo pequeño, las condiciones serán igual para los dos”. En cuanto a lo segundo, el técnico apostó por el olvido y el renacimiento: “Hay que dejar de pensar en lo de Brasil, porque en fútbol no se para, no podemos vivir de los recuerdos”. En este tema sí se mostró tajante: “Hay que renovar ilusiones”. Para leer la rueda de prensa completa, pinche aquí.

18:54. El seleccionador español, Vicente del Bosque, hizo declaraciones previas al encuentro en rueda de prensa. Ante la inmediatez de dos encuentros consecutivos de clasificación, el entrenador dejó clara su hoja de ruta: “Mi intención es que jueguen muchos de los 23 convocados en estos días”. El seleccionador demostró sus conocimientos sobre el rival, del que advirtió que “Hamsik es un jugador muy importante y sus extremos son muy rápidos”. Sin embargo, cree tener la solución para el control del partido Eslovaquia - España: “Debemos tener cuidado con el juego de contragolpe”.

18:49. El último partido Eslovaquia - España del que se tiene memoria fue el recién mencionado, el empate a uno en noviembre de 2005, partido disputado en el estadio Tehelné Pole de Bratislava, con capacidad para 30.000 espectadores, es decir, mucho mayor que el de esta noche, del que se hablará más adelante. En aquella repesca, el 5-1 de la ida en España restaba hierro al choque, convirtiéndolo en un trámite. A pesar de ello, el defensa Filip Holosko, hoy del Besiktas y entonces del Slovan Liberec checo, abrió el marcador. Antes de acabar el partido, España había empatado y Villa había conseguido su primer gol en partido oficial con la elástica roja.

18:43. En las mentadas ocasiones, Eslovaquia nunca ha ganado a España. Los íberos solventan estadísticamente fácil los encuentros en su casa: 4-1 en 1996 en la fase de clasificación del Mundial de 1998 y 5-1 en 2005, en la repesca para poner rumbo al Mundial de Alemania. Sin embargo, cuando son los eslovacos los que ofrecen hospitalidad, los partidos se complican para el combinado español. Muestra de ello son el apretado 1-2 de 1997 y el empate (1-1) cosechado en 2005

18:39. España y Eslovaquia solamente se conocen de las fases previas a un Mundial. Nunca hasta hoy se habían cruzado por opositar a emperador del Viejo Continente, ni en amistosos, ni en Mundiales, ni en Eurocopas.

18:30. Paralelamente al Mundial, donde España claudicó ante Holanda con estrépito, ante Chile con timidez y venció testimonialmente a Australia, el último viaje de La Roja como visitante propiamente dicho se remonta a septiembre de 2013. La brújula apuntó al norte y España no lo perdió, imponiéndose en Finlandia por 0-2.

18:24. Por su lado, el combinado español luchará por emular la inmaculada fase de clasificación para la anterior Eurocopa. Aquella vez, España terminaría levantando la copa, después de empezar pisando fuerte. No cedió ni siquiera un empate, consiguiendo pleno de victorias y obteniendo el primer puesto con brillantez. Después de la goleada a Macedonia, hoy será una noche en la que elegir el camino de la gloria o del sufrimiento.

18:17. Tampoco tuvieron mejor suerte en la fase de clasificación al Mundial de Brasil 2014, donde tanto Bosnia y Herzegovina como Grecia se mostraron intratables, sacando doce puntos de ventaja a los eslovacos, terceros. De esta competición data el último encuentro oficial disputado por Eslovaquia ante su público, con el resultado desfavorable de 1-2. Enfrente, los bosnios, que con goles de Bikakcic y Hajrovic aplacaron el tanto de Hamsik.

18:11. Para este partido Eslovaquia - España pretende surcar los vientos a favor esta vez y no permitir que se repita la historia de hace cuatro años, cuando no pudo alcanzar el pasaporte a la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania. Tuvo que ver impotente cómo Rusia lideraba el grupo e Irlanda accedía a la repesca. Ni siquiera pudo ser bronce, lugar que, aunque inútil, les arrebató la selección de Armenia.

18:08. También España llega de un sabor dulce, aunque en la memoria de los aficionados aún retumbe con fuerza el fracaso en Brasil 2014. Sin embargo, los de Del Bosque deben mantenerse en la senda que iniciaron ante Macedonia en septiembre. El gol de penalti de Ibraimi no supuso ningún alivio para los visitantes, que se vieron ampliamente superados. Sergio Ramos, Alcácer, Busquets, Silva y Pedro certificaron la superioridad del conjunto hispano.

18:05. La selección eslovaca muestra su pecho henchido después de la victoria ante Ucrania en el Stadion NSK, el Olímpico de Kiev. Róbert Mak mancilló la puerta rival durante el primer tramo del partido y el marcador no sufrió variantes, dando así el jugador del PAOK Salónica los tres puntos a su país.

18:00. ¡Bienvenidos a una noche de fútbol en VAVEL.com! ¡Vive junto a nosotros el partido Eslovaquia - España la pasión de un balón que rueda entre dos países! Eslovaquia y España quieren llenar su maleta de puntos para viajar a la Eurocopa de Francia de 2016, ¿quién saldrá vencedor esta noche?