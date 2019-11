Duelo igualado para evaluar la mejoría

Se presenta un partido bonito este domingo en tierras asturianas. Un partido que enfrenta a dos equipos tan igualados en la tabla como en la moral. Con un comienzo dubitativo y pobre, los dos equipos llegan al partido en plena ascensión con sus victorias. El Langreo derrotó al Atl.Astorga en su estadio, uno de los equipos revelación y que no había caído en su feudo en la presente campaña. Por su parte, el Zamora, ganó cómodamente al Lealtad, consiguiendo su primera victoria en casa y dejando unas sensaciones muy positivas.

La moral de los dos equipos viene en ascenso, y la situación no puede ser más igualada. Comparten posición y puntuación en la tabla con 7 puntos. A pesar de ser solo el comienzo de esto, los puntos van marcando distancias y en este caso una victoria es mucho ganado y una derrota es un paso atrás considerable. Además o mucho cambian las cosas, o seguramente sean dos rivales directos en sus aspiraciones en la lucha del descenso. Los tres puntos cobran mas importancia en este sentido y el partido se hace vital.

Factor campo

El equipo de Redondo ha probado todo tipo de resultados en su estadio. Un empate ante el Racing de Ferrol, una victoria ante el Marino de Luanco y una derrota 0-2 ante el poderoso Real Murcia. Si bien no es un historial determinante y regular, los puntos en casa deberían ser primordiales para un equipo obligado a sacar máxima rentabilidad. Mas aun, añadiendo el factor de que el " Ganzábal" es un estadio de hierba artificial. Un handicap a favor ya que la mayoría de equipos no están adaptados a ese tipo de terreno.

El once no debería variar mucho tras la victoria conseguida la última jornada. Si no hay bajas de última hora, el equipo seguirá siendo el mismo que derrotara al Astorga. Por lo tanto hombres importantes como Mendi y Nacho Méndez seguirán en el centro del campo, Pablo Acebal jugará caído a la izquierda. Robert enganchará y Rubo en la punta de ataque. Estos dos últimos los goleadores del pasado fin de semana y de los cuales se espera mucho. En la defensa jugará el veterano Otero, ex jugador del Zamora donde pasó grandes años y estuvo apunto de conseguir el ascenso con el equipo castellano en aquella eliminatoria con el Castellón.

Seguir creciendo y olvidar el peso del comienzo

Los de Roberto Aguirre buscan mantener y seguir aumentando su nivel. Quieren enterrar por fin el pesimismo y el derrotismo en el que se veía inmerso las primeras jornadas. Siete puntos y un gran último partido han levantado la cabeza de un Zamora que quiere seguir en esa dinámica. El pasado fin de semana se pudo ver algo bastante cercano a lo que busca el entrenador asturiano en el equipo. Un equipo solido atrás, un equipo equilibrado en el centro y un equipo con verticalidad y descaro arriba. Dejan Kurbus, Cristian y Coque son los grandes señalados en cada puesto respectivamente de ser culpables de esta mejoría. Su presencia y sus buen momento de forma han contagiado al equipo que poco a poco se consolida.

La baja de de Salva por lesión ya sabida no trastoca los planes del conjunto rojiblanco. El quebradero de cabeza viene en el lateral izquierdo, donde es duda Alberto Prada, que salió lesionado del abductor la pasada jornada. Aunque no es tan grave como pareció, lo cierto es que no se sabrá hasta el último día si será de la partida. El once no variará con el pasado a menos que Prada no pueda ser de la partida. En ese caso lo probable es que Coque retrase su posición al lateral, y Aarón ocupe el carril zurdo.

Roberto Aguirre regresa a una de sus casas

El entrenador zamorano, Roberto Aguirre, regresará a su tierra una vez más pero esta vez a uno de los equipos donde trabajó como entrenador en sus orígenes. Llevó las riendas del UP Langreo en la temporada 2002 cuando el Langreo había ascendido a la categoría de bronce. Tras pasar también por el Pájaras Playa, Lorca o Pontevedra, Aguirre recaló en el Zamora CF donde ya lleva varias campañas asentado y realizando temporadas un tanto irregulares. Coqueteó con el descenso varias temporadas, hasta que al final la continuidad de los jugadores, y la pareja Jorge- Rubén Sánchez hicieron que el equipo diera sus frutos quedando cerca del Play Off. En la presenta campaña, parece que empieza a remontar el vuelo tras un comienzo muy débil.

Posibles onces