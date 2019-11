Serbia y España lo dejan todo para Cádiz

Empate a cero y todo para la vuelta. Así se resume la ida de la eliminatoria de clasificación para la fase final del Europeo de la categoría sub 21 entre la selección serbia y la selección española. Los balcánicos, pendientes de defender, lograron su objetivo de no encajar goles y dejar todo abierto para la vuelta en Cádiz, ante un equipo español que llevó la iniciativa del partido, pero no fue capaz de crear excesivo peligro sobre el marco defendido por Dmitrovic. Todo queda pendiente de resolver en la vuelta en el Ramón de Carranza gaditano, donde España se juega el pase al campeonato y la posibilidad de estar presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

El partido en Jagodina arrancó con la 'Sub 21' dominando el balón y la posesión. Fue un primer cuarto de hora de encuentro en el que la ley la dictó Isco Alarcón. El malagueño del Real Madrid abarcó todo el campo. Bajaba a recibir la pelota al campo español, y desde ahí empezaba a organizar las ofensivas españolas, que nunca culminaban los hombres de arriba del equipo español.

Serbia se resguardaba en su campo, tratando de que la pelota no fluyera entre los centrocampistas de 'La Rojita'. A la selección dirigida por Radovan Curcic y Veljko Paunovic, un viejo conocido de la liga española, le interesaba que el partido no fuera de un ritmo rápido que favoreciese la mayor velocidad y calidad del conjunto hispano.

El partido se apagó en cuanto el empuje de Isco se disipó entre el mal estado del césped y el bosque de piernas serbio. España trataba de instalar su posesión en campo contrario, pero se perdía en el exceso de filigranas de Gerard Deulofeu, muy activo, pero poco acertado en sus decisiones, y en la poca aportación del resto de jugadores españoles en ataque. Un par de disparos tímidos de Morata y un Muniaín desubicado no inquietaban lo suficiente la meta de Dmitrovic.

Por el contrario, la selección española no vivía inquieta en defensa. Apenas lograban acercarse al marco de Kepa Arrizabalaga los futbolistas balcánicos, que tuvieron su opción más clara de hacer daño con una buena acción personal de Kostic, que desbordó a Muniesa en el pico del área y centró a la frontal del área, en busca de algún compañero que llegaba desde segunda línea pero que no llegó a conectar el remate. El balón se paseaba por la frontal del área pequeña de los visitantes al filo del descanso.

Sin grandes ocasiones en la reanudación

Las cosas no variaron mucho del primer acto al segundo. España siguió buscando la portería serbia a base de tocar y tener la pelota en campo contrario, pero no fue capaz de hacer excesivo daño en los primeros minutos del partido. Serbia no comparecía en ataque, muy inferior en lo técnico, y lo fiaba todo a su buena organización defensiva, que creaba muchas dudas en las ofensivas españolas, incapaces de encontrar un mínimo resquicio entre los locales.

A partir del minuto 60 de partido, fue el combinado serbio el que buscó equilibrar el duelo a base de empuje y de adelantar sus líneas. Las llegadas balcánicas se intensificaron, pero no hicieron intervenir en el partido al portero del Athletic de Bilbao, que apenas tuvo trabajo salvo un par de disparos lejanos que no inquietaron al guardameta vasco. España sufría en esos instantes, pero se recompuso de inmediato. A balón parado encontraría sus mejores opciones en el segundo tiempo.

Saúl Ñíguez, contrastado llegador, explotaba esa faceta que tantos réditos le da a su equipo, el Atlético de Madrid. El jugador ilicitano remató dos veces desviado con la testa, en lo que bien pudo haber sido el gol español en Jagodina. Serbia se desfondaba entre su valiente intento de ir a por España más arriba y su enorme desgaste físico corriendo detrás del balón y de la selección española.

Morata explotaba bien los espacios a la espalda de la defensa serbia y obligaba al meta Dmitrovic a jugar al límite, atento a despejar todo el peligro al que no llegaran sus centrales, para evitar males mayores. Sin embargo, España no lograba acabar sus jugadas, más allá de las acciones de estrategia. Sarabia, en una buena opción ofensiva de la selección española, terminaba con un disparo flojo, fácil de atrapar para el guardameta balcánico. Los serbios también disfrutaron de su oportunidad en un remate duro que Kepa atajó en dos tiempos.

No hubo tiempo para más. España, a la desesperada, buscaba un tanto que no llegó. Cádiz dictará sentencia el martes. En juego está la clasificación para el Europeo sub 21 de la República Checa, y lo que es más importante, volver a estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro después del fiasco en Londres y de los últimos malos resultados de las categorías inferiores, ausentes de Europeos y Mundiales en sus categorías.

