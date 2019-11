Real Murcia - Atlético Astorga: sin nada que perder y mucho que ganar

Domingo 12 de octubre, día del Pilar, fiesta en todo el territorio nacional, pero día de partido para el Real Murcia y el Atlético Astorga. La Nueva Condomina acogerá el primer partido de la historia entre estos dos clubs. Muchas diferencias existen entre unos y otros. Mientras los pimentoneros estuvieron a punto de ascender a la Liga BBVA la pasada temporada, los maragatos disputan, por primera vez en su historia, una temporada en Segunda División. Los murcianos han pasado dieciocho temporadas en la máxima categoría -temporada 2007-2008, en la que el Atlético Astorga ascendió a Tercera División desde la Regional Aficionados-.

Escasas son las similitudes entre los dos clubs. El Astorga cuenta con un presupuesto que se acerca a los 350.000 euros, mientras que el del Murcia supera, de forma escasa, el millón de euros. Alejado, eso sí, de los 'equipos ricos de la categoría' como pueden ser el Cádiz o el Real Oviedo con presupuestos que superan los tres millones de euros. Incluso, otro equipo de su misma región supera el presupuesto pimentonero. El Cartagena FC cuenta con 100.000 € más que los capitalinos. Pero lo que resulta más sorprendente, el UCAM Murcia cuenta con el mismo presupuesto que el Real Murcia.

El apoyo social tambiés es significativo. El Atlético Astorga cuenta en la actualidad con 1.050 socios, esperando que esa cifra se pueda acercar a los 1.200. El conjunto murciano, en este caso, se acerca a los 9.000 socios, a pesar del descenso de categoría. La afición pimentonera respalda al equipo y eso mismo ha señalado José Manuel Aira en la previa del encuentro: "Estamos teniendo la suerte de tener una afición fiel que está al lado del equipo".

El Murcia se confirma, el Astorga sufre su primera derrota

La falta de gol de los murcianos les está condenando en este inicio de temporada y a punto han estado de sumar menos puntos de los que actualmente figuran en el casillero. La otra cara de la moneda muestra la seriedad defensiva mostrada por la escuadra de José Manuel Aira que les ha llevado a encajar solamente tres tantos. La asignatura pendiente de los murcianos sigue siendo su estadio, donde solo ha podido vencer por la mínima al Lealtad y caer derrotado ante el Celta de Vigo "B" y UD Logroñés. Doce de los quince puntos sumados corresponden a los viajes realizados lejos de la Nueva Condomina, donde se están mostrando intratables. Precisamente, en el último desplazamiento consiguieron derrotar al Coruxo, con un nuevo gol de Arturo, y acercarse a los puestos de play-off de ascenso.

Por su parte, el Atlético Astorga sumó su primera derrota de la temporada en un partido que mostró su peor imagen. Sin ideas en ataque, se vieron superados por la UP Langreo, que no había sumado ni un sólo punto a domicilio. Sin embargo, los maragatos aún no conocen la derrota fuera de La Eragudina y con una victoria y tres empates, sigue siendo uno de los pocos equipos del Grupo I que no han caído lejos de su estadio. Ante el Murcia, el conjunto maragato tendrá la oportunidad de jugar en un estadio propio de una categoría superior y sin nada que perder podrían sorprender al equipo local.

Del ascenso a Primera a Segunda División

No han pasado más de cuatro meses desde que el Murcia se jugara el ascenso a Primera División con el Córdoba y este domingo recibe al Atlético Astorga, recién llegado a la categoría. Un cambio significativo, sin duda, pero que no ha sido el único. Multitud de jugadores abandonaron la disciplina pimentonera al final de la pasada campaña debido a la inestibilidad institucional que vivía el club. No fueron los únicos, tras moverse en el mercado y cerrar la llegada de varios jugadores, el descenso de categoría provocó que muchos de ellos rescindieran el contrato y pidieran la carta de libertad. La lista 'interminable' la forman: Álex Martínez, Wellington Silva, Malonga, Dani Bautista, Molinero, Truyols, Kike, Alcalá, Mauro, Óscar Sánchez, Charlie, Ortuño, Hugo Álvarez, Tete, Dorca, Toribio, Saúl Berjón, Iván Moreno, Rafita, Casto y Eddy.

En total, 21 jugadores abandonara la disciplina murciana junto a Julio Velázquez. Para sustituir al técnico llegó José Manuel Aira desde Ferrol. Junto a él lo hicieron dieciocho nuevos jugadores: José, Rubén Sánchez, Pumar, Hugo Álvarez, Xavi Marques, Sobregau, Arturo, Carrillo, Gerard Oliva, Armando, Iván Crespo, Izquierdo, Garmendia, David Prieto, Víctor Ruiz, Javi Flores, Smitarello y Satrústegui. Mientras que continuaron de la pasada campaña: Fernando, Acciari y Miguel Albiol. Como se observa, la plantilla cambió por completo.

La incertidumbre en el seno del club fue hasta iniciada la temporada. La primera jornada ante la UD Logroñés fue aplazada esperando la decisión definitiva de la LFP, que fue el descenso del Real Murcia. Tras ello, el equipo se estrenó Ferrol con victoria, aunque sólo una semana, en la Nueva Condomina, llegaría el primer 'palo' con la derrota ante el filial del Celta de Vigo "B". De forma consecutiva venció, por la mínima, a dos equipos asturianos -Marino Luanco y Lealtad- para caer derrotado ante la UD Logroñés en el partido intersemanal para recuperar la primera jornada no jugada. Langreo y Coruxo han sido las dos últimas victimas murcianas y ambos derrotados por la mínima.

Sólo Pumar ha jugado todos los minutos y Acciari, Rubén Sánchez y Gerard Oliva han participado en los siete encuentros jugados

José Manuel Aira no suele tener un once definido y prueba de ello es que sólo Pumar ha jugado todos los minutos y Acciari, Rubén Sánchez y Gerard Oliva han participado en los siete encuentros jugados. Jugadores importantes como José, Albiol, Armando, Satrústegui o Arturo se han quedado sin participar en alguno de los partidos de esta campaña. Significativo es el caso de la meta pimentonera. Fernando e Iván Crespo se han alternado el portal murciano y suman los mismos minutos -360, contando los 90 que jugó Crespo en Copa del Rey frente al CE Sabadell-. Lo que queda claro que será complicado adivinar las intenciones del técnico berciano.

A priori, la alineación será muy similar a la que consiguió vencer en Vigo al Coruxo. Todos los jugadores se encuentran en condiciones para jugar, a excepción de Satrústegui -sufrió un esguince rodilla en el partidillo del jueves ante el filial-, y Aira deberá decidir que dieciseis entran finalmente en la convocatoria. El filial está realizando un sensacional inicio de temporada y, prueba de ello, lidera en solitario el grupo murciano de Tercera División. Esto no ha pasado desapercibido para el técnico berciano que ya ha contado con Smitarello, Javi Múñoz, Álvaro Marín, Víctor Ruiz o Javi Saura, entre otros.

Uno de los jugadores que llega de 'dulce' al partido es el canterano Arturo Molina. El mediapunta se está erigiendo en la auténtica sensación de la temporada pimentonera. En su casillero de goles conseguidos acumula cinco tantos, de los que cuatro han sido a domicilio. El abaranero es uno de los principales acicates de la afición murciana, tras desplegar su sensacional toque durante toda la campaña y ser pieza clave en su equipo.

Sin embargo, desde la plantilla murciana no se fían del Atlético Astorga y su condición de recién ascendido. Jairo Izquierdo ya lo ha avisado durante la semana: “Se motiva ante los que están arriba. Consiguió puntos ante equipos como RC Celta B y UD Logroñés y querrán sacar algo positivo de aquí”. Pero tiene claro que no se pueden escapar más puntos de la Nueva Condomina: “Siempre buscamos la victoria, sea dentro de casa o fuera pero este domingo queremos darle una alegría a nuestra afición”

Murcia, un viaje desconocido

A principio de temporada, el Atlético Astorga tenía marcado en rojo esta fecha, no por la visita a Murcia, sino por visitar Anduva. Viaje cómodo a un estadio parecido al de La Eragudina y con la seguridad que en el partido de vuelta podrían 'hacer caja' con el desplazamiento de seguidores rojillos a Astorga. Pero el descenso final del Murcia trastocó los planes iniciales y han llevado al Astorga a tener que viajar en esta jornada a Murcia. Como se ha repetido desde el seno del club, la plantilla luchará de tú a tú en todos los enfrentamientos y no será menos en esta ocasión.

El viaje no puede llegar en peor momento, tras la derrota, por la mínima, frente a la UP Langreo, los maragatos afrontan dos duras salidas de forma consecutiva. En primer lugar viajarán a Murcia, para siete días después hacerlo a Coruxo, Vigo. Los puntos sumados hasta ahora son un colchón para los verdes, pero deberán seguir sumando puntos si no quieren pasar apuros para mantener la permanencia.

La baja de Roberto Puente se comienza a hacer visible en las últimas jornadas en las que el equipo le está costando conseguir gol. Ni Diego Peláez, ni Ivi Vales, ni David Bandera, ni Borjas Martín están asumiendo el rol que ha dejado el delantero berciano, que podría perderse la totalidad de la temporada después de sufrir un aparatoso accidente de motocicleta semanas atrás. Esa posible baja podría ser cubierta de dos formas bien distintas. Con el fichaje de un goleador que se adapte a las necesidades económicas y de la plantilla o que esa ficha la ocupe Marcos Blanco, que no ha podido tramitar su licencia al contar la plantilla con dieciseis jugadores mayores de 23 años. Está misma semana se ha confirmado la tramitación de la ficha de Marcos Blanco, tras dar de baja la de Roberto Puente.

Todos los jugadores de la plantilla, a excepción de Marcos han jugado algún minuto esta campaña

En la última jornada jornada liguera debutaron los dos únicos jugadores que no habían disputado ni un minuto hasta la fecha: Deivis y Titi Romero. El lateral izquierdo de origen caboverdiano jugó los noventa minutos y asistió a David Bandera en el tanto maragato. Por su parte, Titi Romero saltó al terreno de juego en el minuto 75 en sustitutción de Héctor Taranilla, pero su aportación fue testimonial.

Para este encuentro, Carlos Tornadijo tiene la bajas segura de Roberto Puente. Eduardo Lllamazares podría perderse este desplazamiento por motivos laborales. José Luis Lago, que se perdió el último encuentro por molestías físicas, apura el proceso de recuperación para poder estar a disposición de Carlos Tornadijo en Murcia, aunque las buenas sensaciones dejadas por Deivis o la posibilidad de que entre David Uña, podrían hacer que no se forzara con el veterano lateral izquierdo berciano. La duda de la meta parece, de momento, que seguirá ocupada por Luis Arellano debido a las molestías que arrastra Javi Diez en el hombro, pero su posible mejoría le podría devolver al equipo titular en un estadio mítico.

Convocatoria: Javi Diez, Luis Arellano; Cristian, David Uña, Antonio León, Víctor Gordón, Deivis; Rubén, Porfirio Puente, Titi Romero, Taranilla; Diego Peláez, Asier Arranz, Ivi Vales, David Bandera y Borjas Martín.

Posible alineaciones