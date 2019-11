Vicente del Bosque: "entiendo las críticas, pero solo pido educación"

El partido de España ante Luxemburgo no es un mero trámite para los ibéricos. Tras la derrota ante Eslovaquia, La Roja sale obligada a ganar ante un rival de mucho menor categoría y tradición futbolística, en un contexto lleno de críticas y señalamientos hacia varios miembros de la plantilla y hacia el entrenador español, Vicente del Bosque. Con mucha seriedad, como es su estilo, del Bosque encaró la conferencia de prensa dando el voto de confianza a sus jugadores y pidiendo "respeto" a la prensa ibérica e internacional en sus críticas hacia el funcionamiento de la Campeona Europea en sus últimos partidos.

Confianza total en jugadores y estilo

Vicente del Bosque arrancó sus declaraciones defendiendo su estilo de juego, ese mismo que, según sus palabras, le ha dado resultados al combinado nacional y los llevó a su punto más alto en toda su historia. "Siempre hemos sido fieles a nuestro estilo. El otro día (ante Eslovaquia) llegamos mucho a gol, pero no materializamos las ocasiones claras que tuvimos. Confió plenamente en nuestro fútbol", declaró del Bosque en sus primeras intervenciones ante los medios.

"Siempre hemos sido fieles a nuestro estilo. El otro día (ante Eslovaquia) llegamos mucho a gol, pero no materializamos las ocasiones claras que tuvimos"

También, el estratega español habló sobre la forma cerrada en como algunos equipos tienden a jugarle a España y lo complicado que resulta enfrentar esos planteamientos defensivos. "Creo que el otro día llegamos mucho a gol pero no materializamos. Sacamos 19 córners. Buscamos distintas opciones. Creo que en Eslovaquia abusamos del saque en largo y poco del corto", comentó el ibérico sobre el rendimiento de sus jugadores, a los cuales ha defendido en toda está incómoda situación para el equipo.

Sobre su próximo rival, Luxemburgo, del Bosque tuvo buenos comentarios y reconoció que, en el fútbol actual, no existen rivales pequeños y accesibles porque todos han evolucionado en sus ideas de juego. "Luxemburgo Es un equipo fresco, noble que sabe replegarse. Han tenido un buen comportamiento en los dos partidos iniciales y con gente en el ataque y muy buenas intenciones", declaró del Bosque sobre su rival de turno.

Plantilla ideal y cero dudas

Hablando sobre Luxemburgo, del Bosque dejó entrever que podrían haber cambios en el once titular, los cuales no responden al criticado rendimiento de algunos jugadores, sino, más bien, a las variantes que el equipo buscará para el próximo encuentro. "Como dije antes de jugar con Eslovaquia habrá cambios. No hemos cambiado de opinión a pesar de la derrota. Al acabar el encuentro del jueves hablamos Toni Grande y yo y pactamos los jugadores nuevos del domingo", comentó del Bosque sobre las posibles rotaciones que el equipo presente ante Luxemburgo este domingo.

"(Diego Costa) está con muchas ganas. Se mueve mucho en el campo. Si en su día no lo hubiésemos cogido ahora lo habríamos lamentado"

En ese contexto, el entrenador español salió en defensa de sus jugadores, específicamente de Diego Costa e Íker Casillas, muy criticados por la prensa ibérica. "No es una cuestión sencilla (Diego Costa) está con muchas ganas. Se mueve mucho en el campo. Si en su día no lo hubiésemos cogido ahora lo habríamos lamentado. Vamos a intentar sacar lo mejor de él. Creo que Costa no es un problema para nosotros. Si lo hace muy bien en su equipo, ¿por qué no lo va a hacer bien aquí?", detalló del Bosque con respecto a su centrodelantero titular en los últimos compromisos y quien, al parecer, podría repetir este domingo ante Luxemburgo, aunque se mantiene latente la posibilidad de Alcácer.

Sobre Casillas, del Bosque reiteró su total confianza a su guardameta y no dejó en duda su titularidad y seguridad como bastión importante del equipo. "Iker ha tenido buen comportamiento como el resto de sus compañeros. Veréis mañana si juega él o no. Su rendimiento es el más óptimo. No tengo dudas sobre él y su compromiso con el equipo", declaró el entrenador de la actual monarca continental.

Finalmente, del Bosque fue claro y contundente hacia la prensa de su país al pedir "respeto" y "educación" en sus críticas y seriedad en su compromiso periodístico. "Entiendo las críticas porque llevo ya muchos años en el mundo del fútbol. Debemos aceptarlas y tomarlas con profesionalismo. El fútbol también es de críticos. Sólo pido educación a la prensa y modulación en sus comentarios. Los futbolistas también son humanos", finalizó del Bosque sus declaraciones previas al encuentro.