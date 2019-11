Molinero: "El árbitro no ha ayudado. Era penalti"

El primero en analizar en zona mixta el segundo empate a cero consecutivo del Real Betis era Álex Martínez, lateral izquierdo que volvía a disputar un encuentro con los verdiblancos tras una larga ausencia por lesión. El defensa reconocía sentirse "muy contento" por su reaparición aunque es consciente de que aún le queda mucho para recuperar el nivel y el estado de forma óptimo y prefiere ir paso a paso: "Ahora vivo el presente, estoy con el equipo, tengo que ponerme bien físicamente y ayudar a mis compañeros”.

Partido feo y aburrido hasta para los protagonistas

Álex Martínez: "Siempre es bueno sumar, pero no estamos contentos"

El andaluz describía el encuentro como "feo y sin ocasiones claras", reconociendo que "estábamos los dos equipos a ver que pasaba". Sin embargo, el defensa cree que su equipo debería haber llevado el peso del encuentro: "Nosotros estábamos en nuestro campo, con nuestra afición y no ha podido ser. Tenemos que aprender de los errores cometidos". Martínez se refería una vez más al principal problema que arrastra el equipo desde comienzos de la temporada pero que ha logrado acallar durante un tiempo amparados en el apartado resultadista: "Nos cuesta llegar arriba y hacer ocasiones de gol. Tenemos que hacer más ocasiones porque tenemos jugadores arriba de mucha calidad". Sin embargo, no todo es positivo ya que "la defensa está contundente, no encajamos ningún gol, que es importante, y nos llevamos un punto", aunque reconoce que el equipo no se va contento.

Por último, Martínez hacía un llamamiento a la tranquilidad a la afición, que en algunas partes del encuentro se ha pronunciado en contra del entrenador, Julio Velázquez: "Sabemos que la Liga es muy larga, que son equipos que te van a poner las cosas complicadas, en tu campo y fuera. Estoy seguro de que sacamos esto adelante".

Molinero: "Contacto dentro del área, en el reglamento pone que es penalti"

El segundo en hablar era Molinero. El lateral diestro se lamentaba del resultado cosechado en el día de hoy, insuficiente a su juicio: "Queríamos hacer bueno el empate de Valladolid pero se nos han ido dos puntos". En la misma línea que Álex Martínez, el también defensa declaraba que hay que mejorar el juego aunque también cree que la expulsión de Perquis ha condicionado el juego: "Te vas con la sensación de que hay que generar más pero el rival también juega y nos quedamos con uno menos, haciendo doble esfuerzo. Hay que seguir y sobre todo en casa hay que intentar que no se escapen más puntos".

El lateral también se refirió al penalti recibido que el colegiado no consideró oportuno en señalar y podría haber cambiado el devenir del encuentro: "Para mí es penalti claro porque hay contacto y no me tiro sino que no me deja hacer el movimiento natural. Contacto dentro del área, en el reglamento pone que es penalti". El defensa estaba visiblemente enfadado y prefirió no hablar más de la actuación arbitral. pero mejor hoy no hablar de los árbitros".

Por último, Molinero se refirió a las críticas vertidas por el público durante el transcurso del choque: "Estoy metido en el partido y escucho muchas cosas. La gente viene a estar con nosotros, a apretar y cuando no conseguimos la victoria es normal que se enfaden". Sin embargo, el lateral se muestra optimista de cara a los próximos choques, ya que "Esto es fútbol y se cambia con victorias, ya lo hemos demostrado" y manda un mensaje de unión al vestuario: "Tenemos que seguir trabajando porque esto es largo y aquí no acaba la temporada".