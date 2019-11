Resultado Luxemburgo - España en la clasificación para la Eurocopa Francia 2016 (0-4)

Final. Esto ha sido todo desde Luxemburgo, ahora les emplazamos al postpartido y la crónica del mismo en VAVEL.

Final. Con seis puntos, España se queda empatada en el segundo lugar del grupo con Ucrania. Eslovaquia, con nueve, tiene el pleno.

Final. Los goles de Silva, Alcácer, Costa y Bernat dan los tres puntos a España ante una paupérrima Luxemburgo.

Final del partido. Luxemburgo 0-4 España

90'. Tres minuto de añadido, quedan dos.

87'. ¡Gooooooooooool de Bernat! ¡Maravillosa asistencia de Rodrigo para que el del Bayern anote el cuarto!

85'. Últimos cinco minutos de partido, un choque totalmente sentenciado.

81'. Se retira Diego Costa y entra Rodrigo.

79'. Va a entrar Rodrigo en España, que también debutará hoy.

74'. Amarilla para Piqué por cortar una contra.

70'. Se retiran Iniesta y Silva para dar la alternativa a Bernat y Pedro. Más verticalidad para España.

69'. Controló Piqué dentro del área y el disparo de Busquets lo controló y remachó Costa para hacer su primer tanto.

68'. ¡Gooooooooooool de Diego Costa! ¡Al fin se estrena el del Chelsea!

65'. Va a debutar Juan Bernat con España, que entrará a la par que Pedro.

60'. Amarilla a Diego Costa, que no está teniendo el día de cara a portería y parece muy apagado ahora mismo.

57'. Sigue dominando España ante una débil selección. Sin rival hoy en Luxemburgo.

50'. ¡Por poco no marca Iniesta! Se marchó desviado su disparo.

46'. ¡Comenzó la segunda mitad!

Descanso. Los goles de Silva y Alcácer dan una momentánea y merecida victoria a España, que tiene ante sí un rival muy débil.

45'. Descanso. Luxemburgo 0-2 España.

42'. Foto de David Silva celebrando el primer gol.

41'. ¡Gooooooooooooool de España! ¡Goooooooooool de Paco Alcácer!

38'. Centro chut de Da Mota que saca providencialmente el meta del Manchester United.

37'. ¡De Gea salva el empate!

34'. ¡Perdona Paco Alcácer el segundo!

31'. Magistral asistencia de Sergio Busquets que vuelve a desaprovechar Diego Costa.

29'. ¡Otra ocasión que desperdicia Diego Costa!

27'. Balón largo de Carvajal que el zaguero despeja al centro para que llegue Silva desde atrás y la ponga en la escuadra. Se adelanta España - Luxemburgo.

26'. ¡Gooooooooooooool de España! ¡Golazo de David Silva!

23'. ¡Increíble! ¡Otra oportunidad de Diego Costa! No está teniendo suerte el delantero.

21'. Otra vez perdona Diego Costa. Negado el hispano-brasileño de cara a portería.

19'. Fuera de juego, algo dudoso, de Paco Alcácer. La asistencia de Bartra lo había dejado solo.

17'. ¡FUERA! ¡Lo que ha perdonado Costa tras una maravillosa asistencia de Koke!

12'. ¡A punto de marcar España! Diego Costa no consiguió conectar en condiciones y el meta salvó el primero.

10'. Nos acercamos a los diez minutos de partido y España se muestra imprecisa en el pase. Muy correcto Bartra atrás.

3'. Cerca de conectar Silva con Costa pero el meta Joubert salió enviando el cuero a córner.

1'. Primera incursión de Jordi Alba, que acaba en córner.

1'. ¡Comienza el Luxemburgo - España!

20:41. Suena el himno español en un campo que no se ha llenado para recibir a España.

20:40. ¡Saltan los protagonistas al cesped de Luxemburgo!

20:38. En unos instantes saltarán los futbolistas acompañados del árbitro.

20:10. Ya están calentando sobre el verde ambas selecciones. Cada vez queda menos para ver a la actual campeona de Europa.

20:05. 40 minutos apenas para disfrutar del Luxemburgo - España .

20:00. También es oficial el once de Luxemburgo: Joubert, Chanot, Jänisch, Jans, Philipps, Gerson, Martins, Mutsch, Holter, Da Mota y Bensi.

19:39. Andrés Iniesta será capitán de la Selección por primera vez.

19:32. ¿Qué os parece el once de Vicente del Bosque? ¿Echáis a algún jugador de menos?

19:30. Once confirmado de España - Luxemburgo: De Gea, Carvajal, Bartra, Piqué, Alba, Sergio, Koke, Iniesta, Silva, Costa y Paco Alcácer.

19:26. DATO | Luxemburgo se ha enfrentado cuatro veces a España y nunca ha conseguido marcarle un gol.

19:21. En unos minutos tendremos onces confirmados por ambos equipos. ¿Jugará Casillas? ¿Y Diego Costa?

18:52. Los jugadores de la selección de España, que esta mañana han hecho sesión de vídeo, ya se encuentran camino del estadio donde se jugará el choque a partir de las 20:45.

18:45. En el descanso del encuentro entre Ucrania y Macedonia, el resultado es 1-0 favorable a los locales, que sumarían 6 puntos de 9 posibles.

18:25. Desde las 18:00 se juega un partido correspondiente, también, al Grupo C. Ucrania 0-0 Macedonia. Los locales tienen los mismos puntos que España.

18:15. En aproximadamente dos horas y cuarto dará comienzo el Luxemburgo - España. Seis jugadores del Barcelona se postulan como titulares.

18:00. Recordar que el partido también se podrá seguir en La1 y en Twitter, en @VAVELcom.

17:55. En una entrevista al Diario AS, Gerard Piqué comentó el por qué no jugó en la última convocatoria con España. “Es cierto que tenía problemas en la cadera, y que se lo hice saber a Del Bosque. De hecho aún juego con molestias, aunque ya estoy mucho mejor. Lo que pasó fue que Luis Enrique, que también sabía mi situación, consideró que era necesario para el equipo que jugase en Villarreal. Pero estaba siendo tratado por los médicos, que me recetaron voltaren, y durante el parón por la Selección tuve que ser infiltrado. Esta es la verdad de lo que pasó”, explicó Piqué, que no rehuyó ningún tema.

17:50. Luxemburgo, pese a que hace poco empató ante Italia, no debería ser rival para España. La selección número 127 del ránking FIFA no gana un partido desde hace más de un año.

17:48. Sin alineaciones confirmadas todavía, esta podría ser la de la selección de Luxemburgo - España. A los locales les urge sumar algún punto en la noche de hoy.

17:45. "Creo que el otro día llegamos mucho a gol pero no materializamos. Sacamos 19 córners. Buscamos distintas opciones. Creo que en Eslovaquia abusamos del saque en largo y poco del corto", comentó el seleccionador nacional sobre el rendimiento de sus jugadores, a los cuales ha defendido en toda está incómoda situación para el equipo.

17:42. Tras la disputa de dos jornadas, el Grupo C lo lidera Eslovaquia, con pleno de puntos, seguida de España, que tiene tres al igual que Ucrania y Macedonia. Luxemburgo y Bielorrusia, con uno, cierran la clasificación.

17:40. En una entrevista al SeFutbol, Raul García pasó revista de varios temas. "Siempre pienso en trabajar para que lleguen cosas como esta. La convocatoria era un sueño pero no una obsesión, siempre quise hacer las cosas bien en mi club para esto. No soy de mirar la convocatoria, pero aquel día recuerdo que fue de nervios, de llamar a de familia y a los amigos, que son los que están en los momentos malos también. Es una alegría, pero no fue un "por fin", no me obsesionó", comentó el navarro.

17:38. España jugará hoy, día de la hispanidad, por séptima vez un encuentro oficial. En los anteriores seis consiguió la victoria siendo el último el conseguido hace dos años en Bielorrusia por 0-4 con un hattrick de Pedro Rodríguez, que será titular hoy.

17:34. Pawel Gil será el árbitro del Luxemburgo - España. De 38 años, el polaco no ha arbitrado en ninguna ocasión ni al combinado de Luxemburgo ni a España. Cuenta con 41 partidos internacionales.

17:32. Con los cinco cambios que anunció Del Bosque en la pasada rueda de prensa. El once de España - Luxemburgo no debería de variar mucho del siguiente: De Gea sería el portero mientras que Carvajal, Alba, Bartra y Piqué harían de defensas, siendo el debut de Bartra como titular. Koke, Busquets e Iniesta compartirían la zona ancha del campo para que Alcácer, Pedro y Diego Costa actuasen como jugadores más avanzados.

17:30. Foto: España celebró así uno de los goles anotados ante Macedonia en su debut en esta fase de clasificación.

17:25. Otro de los jugadores más criticados en la selección española ha sido Diego Costa. El hispano-brasileño, que está firmando los peores registros de un '9' en la historia de la Selección, sí que será titular pero esta vez será Paco Alcácer su acompañante.

17:20.Uno de los principales perjudicados de la derrota de España el pasado jueves fue Iker Casillas. El de Móstoles falló clamorosamente en el primer tanto local y hoy comenzará, salvo sorpresa, el Luxemburgo - España en el banquillo.

17:15. España, que celebra hoy su fiesta nacional, no llega al choque ante Luxemburgo en las mejores condiciones. La actual doble campeona de Europa, y ganadora del Mundial 2010, perdió en Eslovaquia y sumó, así, la cuarta derrota en los últimos seis partidos. Además lo hizo ofreciendo una imagen muy pobre.

17:10. Vicente Del Bosque, que anunció cinco cambios respecto al equipo que perdió ante Eslovaquia, pasó por rueda de prensa durante el día de ayer. "Siempre hemos sido fieles a nuestro estilo. El otro día (ante Eslovaquia) llegamos mucho a gol, pero no materializamos las ocasiones claras que tuvimos. Confió plenamente en nuestro fútbol", declaró del Bosque en sus primeras intervenciones ante los medios.

17:05. Antes de entrar en materia de partido les dejamos la previa del mismo. Luxemburgo - España: buscando rememorar el esplendor perdido. Después de haber disputado hace pocos días el segundo partido del Grupo C de cara a la clasificación para la Eurocopa 2016, la Selección Española viaja hasta Luxemburgo donde se enfrentará a la selección de dicho país con ganas de volver a recuperar la mejor versión dada allá por la Eurocopa de 2012, desde la que los malos resultados han ido cayendo como losas.

17:00. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva jornada de fútbol internacional en VAVEL.com. Esta tarde, a partir de las 20:45, la selección española jugará su tercer partido de clasificación para la Eurocopa de 2016 que se celebrará en Francia. Luxemburgo - España en VAVEL.