'Los Artilleros del II': Jon Orbegozo

Ni las cuatro primeras jornadas sin ver portería ni la férrea competencia con otro delantero centro contrastado como Asier Goiria desanimaron al mayor de los Orbegozo. Su hermano Mikel, cinco años menor que él, ya se había estrenado con su nuevo equipo, el Getafe B, pero Jon aguardaba paciente su oportunidad. Su estreno goleador con el Amorebieta se hizo de rogar pero se celebró por todo lo alto: un hattrick ante el Socuéllamos al que siguieron un doblete en la sonada victoria de los azules feudo del Real Madird Castilla y otros dos tantos más en los siguientes partidos ante Rayo Vallecano B y Las Palmas Atlético. Siete goles en total que sirven a este fornido atacante guipuzcoano, aunque asentado futbolísticamente en Bizkaia, para situarse a la sombra del cachorro Iñaki Williams en lo alto del ranking de goleadores del grupo 2 de Segunda División B.

Al contrario que su hermano Mikel, no ha pasado por la cantera de los dos 'grandes' de Euskadi

Sobrino de Tomás Orbegozo, jugador de la Real Sociedad campeona de liga y semifinalista europea en la gloriosa década de los 80, Jon es el mayor de los hermanos Orbegozo Orbegozo, con cinco años de diferencia con respecto a Mikel, actual jugador del Getafe B. con quien ha protagonizado ya varios duelos pero con la curiosa circunstancia de nunca hasta la fecha haber compartido el mismo vestuario. El hecho de no haber disfrutado de la oportunidad de la que ha gozado su hermano pequeño de haber estado vinculado a las canteras de Athletic o Real Sociedad es un hecho llamativo y digno de reseñar en la mayor parte de los vestuarios de equipos de Euskadi de la categoría, algo de lo que no se lamenta nuestro protagonista, y que, según se desprende de sus comentarios, le ha ayudado durante su proceso de formación a granjearse ese espíritu competitivo que le caracteriza.

Trayectoria

En efecto, criado desde pequeño en las categorías inferiores del equipo de su localidad natal, el Lagun Onak de Azpeitia, Jon se destapó en el club de Garmendipe la temporada 2008/09, en la que contribuyó como pichihi del grupo IV de Tercera división con 20 goles al primer título de campeón de la categoría del modesto club de Azpeitia; un equipo que por otra parte se quedaría a un paso de lograr la proeza del ascenso a la categoría de bronce en una épica eliminatoria contra la Gimnástica de Torrelavega que tenían encarrilada a escasos minutos del final de la contienda.

Su magnífica campaña no pasaría desapercibida para clubs más potentes de la categoría como el Amorebieta, en lo que supone la primera experiencia de Orbegozo en un fútbol como el de Vizcaya, que hasta la fecha no ha abandonado. 14 goles al año siguiente, que sumados a los 24 de su compañero de ataque Iker Bilbao sirvieron al punta de Azpeitia para debutar en 2010 en Segunda B de la mano del Lemona de Aitor Larrazábal.

Debuta en Segunda B en 2010 de la mano del Lemona de Aitor Larrazábal

En la entidad cementera Orbegol vive su debut en la categoría de bronce, se convierte en titular indiscutible con el club cementero y se queda con la miel en los labios de obtener su orimera Copa Federeación. Anota 16 goles en liga en las dos campañas que juega con los rojinegros, aunque en su segunda temporada nuestro protagnista vivirá en prier a persona el drama de los impaos por parte de la directiva para con su plantilla.

El descenso y desaparición por impagos del club de Arlonagusia, con el que había conseguís un total de 16 goles, precipita su salida, aunque muy pronto el delantero azpeitiarra recibe la llamada del recién ascendido Barakaldo de Zurimendi interesándose por sus servicios. En Lasesarre Orbegozo confirma su olfato goleador con 14 dianas en su primera campaña, postulando su candidatura al puesto de “pichichi” en una temporada en la que su equipo se quedaba al borde de los playoffs de ascenso a 2ª División A., Jon renovaría por los gualdinegros aunque tanto su trayectoria, lastrada por las lesiones, como la del equipo, con bastantes altibajos en cuanto a resultados, invitarían a la remodelación del vestuario de Lasesarre al final de temporada, precipitarían su marcha.

En efecto la “profesionalización” del club fabril auspiciada por el nuevo técnico Axier Intxaurraga, y el vivo interés motivado por la nueva directiva del Amorebieta – que y se había hecho con los servicios de sus compañeros de vestuario en Lasesarre Delgado, Ariño y Arriaga, terminaron por convencer a Orbegozo de su regreso a Urritxe 5 años después. Un club humilde pero serio, con un estilo de juego directo en el que el futbolista de Azpeitia parece haberse acoplado de maravilla.

Análisis técnico

Próximo a cumplir los 30 años, el espigado delantero guipuzcoano ya es un “clásico” del grupo 2 aunque ésta es “sólo” la quinta temporada que disputa en la categoría de bronce, en la que acumula un total de 136 partidos y 45 dianas si se contabilizan los datos de la campaña actual. Jon Orbegozo se trata del típico delantero que tiene en el área su hábitat natural. y sabe aprovechar su físico para para jugar de espaldas, descargar el juego sobre él y dar pausa a los ataques de su equipo. Fuerte y potente, el guipuzcoano es un buen rematador tanto con los pies como de cabeza, además de ser uno de los encargados allá donde juegue de ejecutar buena parte de las penas máximas que el mismo suele provocar en sus forcejeos con las defensas rivales. No juega de cara a a la galería, pero su constante movilidad e innegable oportunismo para estar en boca de gol le hacen ser un temible goleador cuando coge una racha como la que está actualmente disfrutando,

'Las cuatro dianas': Jon Orbegozo

Tras dibujar su perfil. sometemos al goleador de Azpeitia (Guipúzcoa) al breve y conciso cuestionario tipo por el que irán pasando todos los delanteros del competido Grupo II de la Segunda División B. 'Las cuatro dianas' donde Orbegol deberá afinar al máximo sus respuestas.

1. ¿Qué significan las palabras GOL y DELANTERO para ti?

Respuesta: "Delantero" es la única demarcación que he conocido a lo largo de mi carrera como futbolista, a diferencia de otros jugadores que tienen el don de ser polivalentes y adaptarse a varias posiciones. Es un puesto que me gusta y que se valora en el mundo del fútbol, tanto para lo bueno como para lo malo: si el delantero marca goles acapara las portadas del día siguiente, y si los falla se lleva también todos los palos. El "gol" es la esencia del fútbol, el mayor logro de cualquier futbolista. Meter un gol es un subidón de adrenalina, y para un delantero se puede convertir hasta en una obsesión. Al fin y al cabo es el gol, y no el juego, el que marca las diferencias en un partido y hace que todos los jugadores saltemos al campo con dos objetivos: unos meterlo, otros evitarlo.

"Me gusta sentir cerca la carne del defensa”

2. ¿Cómo te definirias como delantero y a qué delantero de la élite crees que te asemejas más?

R: Pues siempre me he considerado un delantero de equipo. Aunque juegue arriba, como hombre más adelantado, me sacrifico como el que más a la hora de defender. Soy solidario con mis compañeros, e intento ser un incordio para la defensa rival. Quizá la movilidad y el juego de espaldas sean mis fuertes. Siempre he dicho que me encuentro cómodo en el cuerpo a cuerpo y me gusta “sentir cerca la carne del defensa”. Sobre las comparaciones con otros delanteros conocidos sinceramente me es muy difícil encontrar algún nombre en este momento.



3. ¿Cuál sería el gol soñado de Jon Orbegozo?

R. Cualquier gol que nos diera un título o algo importante como un ascenso o el derecho a jugar unos playoffs, algo difícil para un club modesto como el Amorebieta. Echando la vista atrás el gol soñado podría haber sido aquél que nos faltó, jugando con el Lagun Onak, en aquella eliminatoria de ascenso directo a 2ª B contra la Gimnástica de Torrelavega. Ganábamos 4-1 en Garmendipe en el minuto 88 y, parecido a lo que sucedió en la final de Champions entre Manchester y Bayern, nos metieron dos goles que nos dejaron fuera. Haber metido un gol más en ese momento habría sido un sueño.

4. Llegó la hora de mojarse, ¿qué cifra goleadora prometes para esta temporada 2014/2015?

R: Soy realista y, aunque ahora ya lleve siete, firmaría superar los 14 goles conseguidos con el Barakaldo hace dos años, mi mejor registro en la categoría hasta ahora. El gol es cuestión de rachas, ya he tenido otras buenas a lo largo de mi carrera y sé que igual llega el momento en que la pelota no quiere entrar y hay que estar preparado para ello.

'Los Artilleros del II'

Capítulo I. Jorge Galán.