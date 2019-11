Entrevista. Adrián Marín: ''No soy el típico que se fija en Messi o Cristiano''

Nacido en la localidad murciana de Torre Pacheco, este joven y prometedor lateral izquierdo de 17 años, internacional sub-16, 17 y 19 por España, se ha colado entre los grandes. Se ha hecho un hueco en la élite del fútbol nacional. Llegó sin avisar a nadie; cuando debutó en Los Cármenes por las ausencias de Jaume Costa y Jokic, todos se preguntaban quién era ese espigado chico al que todavía no le había crecido la barba. Pronto se darían cuenta de lo que tenían enfrente. Adrián Marín realizó un gran encuentro que le abrió las puertas del equipo y le otorgó más minutos. Quiso gustar y encantó. Mientras Jokic y Costa sigan lesionados, es el dueño del carril zurdo amarillo. Después, veremos. Porque aunque apareció como recurso imprevisto, demostró un nivel impropio de un menor de edad. El futuro que le espera se llama esperanza.

Así pues, el joven murciano, centro de muchas miradas a orillas del Mediterráneo, atendió amablemente a VAVEL tras un entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva de Miralcamp. La vida de Adrián ha cambiado en pocos meses. A veces la existencia lleva estas cosas. Pero para ello hay que insistir. Como Adrián. Hay que esforzarse, luchar y soñar. Porque los sueños, a veces, se cumplen.

Pregunta: Con 17 años, y habiendo debutado en Primera División y Europa League. ¿Dónde está el techo de Adrián Marín?

Respuesta: La verdad es que no lo sé. No me lo he planteado. Todo esto ha pasado muy rápido. Hace dos años estaba en el cadete y ahora estoy jugando con el primer equipo. Todavía no me lo acabo de creer.

P: ¿Qué significa para un chico tan joven estar entrenando y jugando día a día con jugadores reconocidos a nivel mundial?

''Todo esto ha pasado muy rápido; todavía no me lo acabo de creer''

R: Es un orgullo porque aprendes muchísimo. Compartir vestuario con gente como Bruno o Cani que han superado ya los 200 partidos en Primera es algo increíble. La experiencia que tienen ellos y todo lo que te pueden ayudar y enseñar, la verdad es que no tiene precio.

P: Todo esto te ha pasado muy rápido, de ser cadete a jugar en Tercera y un año después, Europa. ¿Ha sido dcomplicado adaptarse a tan grandes cambios?

R: Dificilísimo. Yo antes veía en la tele partidos de Primera y lo veía más tranquilo, pero cuando estás dentro del campo te sorprendes. Dices, esto es otra historia. Cambia todo, desde el nivel de juego, la calidad, la intensidad es mucho mayor... Y sí, me ha costado muchísimo adaptarme. También he tenido la suerte de que el míster me ha dado la oportunidad de estar en muchos entrenamientos y de hacer la pretemporada. Y bueno, los compañeros también me han ayudado mucho. Sin todo esto, hubiera sido imposible.

P: Ha pasado del absoluto anonimato a ser una de las mayores promesas de esta Liga BBVA. ¿Cómo se lleva algo así?

R: No, no, la mayor promesa no (risas). Ahora hay gente como Munir o Gayà que está pegando muy fuerte, y yo no me considero una de las mayores promesas ni mucho menos. Mi debut en Europa y Liga han llegado por las lesiones de Jaume y Bojan. Por lo que intento tener los pies en el suelo. Ahora solo toca trabajar y disfrutar mucho.

P: El Villarreal es un club que apuesta por la cantera. Hubiesen podido fichar a otro lateral izquierdo tras las lesiones de Costa y Jokic, pero Marcelino apostó por usted.

R: Por supuesto. Tú puedes ser un buen jugador, pero tienes que tener ese último empujón de una persona que confíe en ti. Marcelino, pudiendo haber fichado a otra persona antes de haberse cerrado el período de traspasos, debido a la gravedad de la lesión de Jokic, confió en mí. Y eso no tiene precio. Ahora quiero aprender lo máximo de él, responderle bien en el campo, y darlo todo.

P: ¿Qué jugador ha sido el que más le ha ayudado a integrarse en el grupo?

R: Todos me han apartado cosas. Seguramente los de atrás me han ayudado más. Desde la experiencia y por la posición son los que más me pueden corregir. ‘Chechu’ me ha ayudado muchísimo. Luego Mario Gaspar, que aunque juegue en el otro lado tiene movimientos muy parecidos a mí. El propio Jaume, Jokic o Víctor también me han ayudado. Gabi, Mateo. Todos. De cada uno saco algo.

P: De inicio, Costa y Jokic, están por delante de usted, ¿cree que estar en el filial supone un impedimento para competir con ellos?

''Debutar con el primer equipo fue mágico; que jamás podré olvidar''

R: Yo sé dónde estoy. Soy el tercer lateral izquierdo del equipo. Estoy detrás de ellos. No pienso que eso sea un impedimento, pero sí que es verdad que si no se hubieran lesionado, quizá no hubiese tenido la suerte de debutar en Europa y en Primera. Ahora tranquilidad, y ya veremos si cuando se recuperen vuelvo al ‘B’.

P: ¿Qué sintió al debutar con el primer equipo?

R: Uf, fue mágico. Desde que llegué aquí con 11 años siempre había soñado con estar algún día con el primer equipo, debutar en Liga, y poder jugar en El Madrigal. La verdad es que fue una pasada. Estás acostumbrado a jugar en campos con una capacidad de aficionados mucho menor y el césped… ¡qué decir del césped! El Madrigal es una alfombra. Es un recuerdo que siempre voy a tener muy presente, y me va a emocionar cada vez que me venga a la mente.

P: En Vila-real se habla mucho de posibles similitudes entre usted y Gareth Bale. ¿Cree que son comparaciones acertadas?

R: No, para nada (entre risas). Cuando el año pasado subí al ‘C’, también fue el momento en el que Bale fichó por el Madrid. Él empezó como lateral izquierdo, pero como va sobrado físicamente lo cambiaron de posición. A mí, cuando era cadete, también me ponían en posiciones más ofensivas, pero ni mucho menos puedo compararme. Ojalá llegue a ser un parte de lo que es él.

P: Dejando a un lado el aspecto personal y centrándonos en el equipo, ¿a qué cree que aspira este Villarreal?

R: El Villarreal siempre ha sido un club ambicioso. Sin perder la humildad, pero sabiendo que tenemos una buena plantilla y que podemos aspirar a muchas cosas. El año pasado, viniendo de Segunda lo lógico era luchar por la permanencia, pero aun así, nos metimos en Europa. Este año, con la misma mentalidad, intentaremos llegar lo más lejos posible en las tres competiciones. También sabiendo que tres campeonatos, son muchos partidos, que nos puede bajar el físico etc. Tenemos que saber también cambiar el chip y, sobre todo, mantener los pies en el suelo.

P: Las lesiones están siendo un lastre para el equipo, sobre todo en defensa, pero os estáis sabiendo sobreponer a las mil maravillas.

''Tenemos que mantener los pies en el suelo e ir paso a paso''

R: Tenemos una plantilla amplia. El club se ha reforzado bien, y contamos prácticamente con dos jugadores por puesto. Eso nos permite que para otros partidos nos venga bien en el tema de las rotaciones. Sí que es verdad que hay tres o cuatro lesiones, y que todas sean en defensa es un lastre importante. Podía estar un poco más compensado, pero tenemos recursos para seguir compitiendo al máximo nivel.



P: El comienzo de temporada en cuanto a puntos, es bastante similar al de la temporada pasada. Aunque este año Valencia, Sevilla e incluso Celta han empezado arriba junto con Atlético, Madrid y Barça. ¿Crees que el equipo puede aguantar el tirón?

R: Sí. Sí que se puede, aunque para ello es importante llevar el mismo ritmo, la misma ilusión y las mismas ganas en las tres competiciones. Si es cierto que el año pasado había equipos que estaban más flojos o no habían conseguido tantos puntos, y este año parece que hay más igualdad. Es más difícil porque son más, pero ilusión y trabajo no nos falta.

Test personal

Un ídolo

A nivel futbolístico ninguno. Me he fijado siempre en los jugadores que juegan en mi posición. No soy la típica persona que se fija en Messi o en Cristiano, siempre en jugadores de mi puesto. Pero ídolo no tengo.

Una película

La vida es bella

Una canción

Lose Yourself - Eminem

Un sueño

De pequeño soñaba con debutar en El Madrigal. Al cumplirlo sentí algo inmenso. Ahora, seguir trabajando en busca de objetivos. No quiero ponerme techo.

Un momento de tu vida

El día del debut

Un campo de fútbol

Me quedo con El Madrigal

Un lugar para visitar

Me quedo con mi tierra. Con Murcia. Que el hecho de estar aquí desde los once años hace que no pueda disfrutarla del todo.

¿Quién es el que pone la música en el vestuario?

No tenemos a una persona determina, pero uno de ellos es Jaume Costa.

¿Quién es el que más cuida su aspecto físico del vestuario?

Espinosa

¿Quién es el más bromista del vestuario?

Cani

