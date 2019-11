Bruno: "Esto es largo y tenemos que estar tranquilos"

El central del tinerfeño barrio de Las Galletas, Bruno González se reencontró con la titularidad, por primera vez en un encuentro oficial con la camiseta de las trece barras. El zaguero, desapercibido hasta el momento, gozó en el duelo copero de minutos que aprovechó deslizando una buena actuación.

La falta de ritmo competitivo hizo que el insular acabara pidiendo un cambio debido a molestias físicas: "Al final no cuentas con los minutos que quieres, todos queremos jugar y al final el míster decide, y salir por molestias físicas me dio mucha rabia por mí y porque hice perder al míster un cambio. No era lo idóneo pero al final es fútbol y acusé la falta de ritmo", reconocía.

"Me parecí más al Bruno que fichó el Betis"

Hay que recordar que Bruno no jugaba con el Betis desde la jornada tres en Ponferrada, donde los de Velázquez cayeron con estrépito por cuatro tantos a uno. Cuestionado por aquello, el ex del Tenerife declaraba: "Hace mucho de eso, del partido ante la Ponferradina, y si hago dentro de tres meses un partido bueno no vamos a estar recordándolo, pero sí es verdad que me encontré bien y me parecí más al Bruno que fichó el Betis. En Ponferrada salió un partido malo a todos y ayer el equipo estuvo bien y serio. Ahora tengo que seguir y pensar en el siguiente. Entreno al cien por cien y si el domingo me toda jugar iré con toda la ilusión del mundo sea el sistema que sea".

En otro orden de términos y cuestionado acerca del ambiente del vestuario, el defensor dejó claro:"Estamos aislados; tanto de las críticas como de los halagos. Tenemos que mantenernos al margen, sabemos que se habla mucho del equipo tanto para bien como para mal y no podemos estar desgastándonos en eso. Tenemos que escuchar al míster, al compañero de al lado y ser una piña. Es bonito pasar de ronda por nosotros y por la afición que espera que hagamos un buen papel en Copa. Esto es largo y tenemos que estar tranquilos".

Por último y en torno al próximo rival, Bruno desgranó al Leganés: "Vi el partido que hicieron contra el Tenerife y son físicos. No tienen muchos nombres, es un recién ascendido, pero lo dejan todo en el campo. Son físicos, con un jugador de referencia arriba y ganan las segundas jugadas. Tenemos que preocuparnos de nosotros respetando al rival".