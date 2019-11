Granada CF - Rayo Vallecano: persiguiendo el mismo objetivo

Granada y Rayo Vallecano. Rayo Vallecano y Granada. Dos equipos que, temporada tras temporada, tienen marcado en rojo el mismo objetivo: la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Dos equipos modestos, humildes, de esos que se dejan la piel en cada partido y que apelan al orgullo y a la intensidad para sumar puntos y quedarse un año más en la Liga BBVA.

Andaluces y madrileños se enfrentan en la octava jornada de Liga tras protagonizar un comienzo de campeonato diametralmente opuesto. El conjunto nazarí inició la campaña dejando buenas sensaciones, lo que le llevó a ocupar los puestos de cabeza de la clasificación en las primeras jornadas. Sin embargo, una crisis de juego y resultados le ha hecho descender posiciones en la tabla.

Ilusión… y vuelta a la realidad

El Granada comenzó la temporada de forma ilusionante. La llegada de Joaquín Caparrós al banquillo andaluz comenzó a dar sus frutos en pretemporada, y ya en competición oficial, el cuadro nazarí sumó ocho de los primeros 12 puntos en juego, situándose en puestos europeos y venciendo en un campo tan difícil como San Mamés.

Sin embargo, tras el triunfo en Bilbao, el equipo granadino ha cosechado tres derrotas consecutivas ante Levante, Barça y Málaga, lo que le ha situado en la zona media de la clasificación, concretamente en el lugar número 13. Ahora, el equipo andaluz afronta unas semanas cruciales y, a excepción del encuentro ante el Real Madrid, se enfrenta a rivales que pelean por el mismo objetivo, por lo que esos partidos pueden decantar las aspiraciones del Granada el resto de la temporada.

Mirar hacia arriba está permitido

Al contrario que su rival esta jornada, el Rayo Vallecano comenzó la temporada con sensaciones negativas. Fiel a su estilo de juego, los hombres dirigidos por Paco Jémez lograron un empate ante el vigente campeón de la Liga BBVA, pero después sólo sumaron un punto de nueve posibles.

A partir de ahí, el resurgir de Leo Baptistao permitió al conjunto franjirrojo lograr dos victorias consecutivas ante Athletic de Bilbao y Levante, y el equipo subió hasta la zona media-alta de la tabla clasificatoria. En la última jornada, los madrileños cayeron ante el FC Barcelona en Vallecas, pero este resultado no debe alterar la buena trayectorias del cuadro vallecano en las últimas jornadas.

Joaquín Caparrós: "Queremos hacer un buen partido"

El entrenador del conjunto granadino repasó el estado actual del equipo andaluz y analizó a su próximo rival. "El Rayo es un equipo parejo a nosotros; fuera de casa está comportándose muy bien. Es un equipo que sabe lo que hay que hacer cuando se tiene el balón y cuando no se tiene", declaró Caparrós. El técnico utrerano insistió en el objetivo para el partido ante el cuadro madrileño: "Queremos hacer un buen partido y darle una alegría a nuestra gente”.

"El Rayo es un equipo parejo a nosotros"

Caparrós también hizo referencia al parón por los compromisos internacionales: "Cuando van los jugadores a la selección, personalmente prefiero que jueguen y ambos (Murillos y Foulquier) han jugado bastantes minutos. Esto no les va a perjudicar de cara al partido de mañana".

Paco Jémez: "Los jugadores tienen muchas ganas de hacerlo bien"

El entrenador del conjunto franjirrojo atendió a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro ante el cuadro granadino. "El equipo trabaja más que bien y estoy encantado con todo el mundo. Todo ese trabajo y esas sensaciones que recogemos nos hacen tener mucha confianza. Los jugadores tienen muchas ganas de hacerlo bien y se merecen ganar y mirar para arriba. A la gente la veo muy metida, con ganas de demostrar, agradar y esperemos que demos un paso importante", declaró Jémez

"Los equipos de Caparrós son muy complicados de ganar"

El técnico canario no escatimó elogios para su rival ni para su homólogo en el banquillo, Joaquín Caparrós: "El Granada es un buen equipo, con buenos jugadores y sabe muy bien lo que hace para sacar los partidos adelante. Los equipos de Caparrós son muy complicados de ganar y defensivamente son muy fuertes y no suelen cometer errores. Cuando se firmó a Caparrós para sacar ese talento y ese máximo rendimiento ya se sabía. Es un buen entrenador y es muy raro que no le saque rendimiento al equipo".

"Me espero un Granada que vaya a por nosotros, aunque no sea lo que hace habitualmente. Es una intuición, aunque los equipos vuelven a lo que trabajan y se sienten cómodos, pero me da la sensación que el Granada vendrá a por nosotros hacía arriba y a intentar presionarnos. No sé si lo va a hacer todo el partido o por momentos, pero ellos van a intentar que la salida del balón no sea buena y nos encontremos incómodos". concluyó Paco Jémez.

Precedentes

Los últimos enfrentamientos entre Granada y Rayo Vallecano han deparado un balance favorable a los madrileños, que han vencido cuatro de los últimos seis partidos. Los otros dos se saldaron con victoria para el cuadro nazarí.

La temporada pasada, el Granada logró imponerse en Vallecas por 0-2 con goles de Fran Rico y Riki, pero los hombres de Paco Jémez se vengaron de esa derrota y ganaron en tierras andaluzas por 0-3 gracias a los tantos de Saúl, Larrivey y Seba Fernández.

Últimos enfrentamientos Granada - Rayo Vallecano Competición Temporada Local Resultado Visitante Liga BBVA 2013/2014 Granada 0-3 Rayo Vallecano Liga BBVA 2013/2014 Rayo Vallecano 0-2 Granada Liga BBVA 2012/2013 Granada 2-0 Rayo Vallecano Liga BBVA 2012/2013 Rayo Vallecano 1-0 Granada Liga BBVA 2011/2012 Rayo Vallecano 1-0 Granada Liga BBVA 2011/2012 Granada 1-2 Rayo Vallecano

Convocatorias

Joaquín Caparrós ha convocado a los siguientes jugadores para el partido ante el Rayo Vallecano: Oier, Roberto, Nyom, Mainz, Babin, Foulquier, Murillo, Fran Rico, Javi Márquez, Piti, Iturra, Sissoko, Juan Carlos, Sulayman, El Arabi, J. Córdoba, Ortuño, Rochina.

Para el encuentro ante el Granada, Paco Jémez tiene las bajas de Zé Castro y Aquino. El técnico canario recupera a Amaya, que podría debutar esta temporada con el equipo franjirrojo. Estos son los 18 jugadores que han viajado a tierras andaluzas: Toño, Cobeño, Quini, Tito, Amaya, Abdoulaye, Insua, Nacho, Baena, Jozabed, Trashorras, Licá, Kakuta, Embarba, Leo Baptistao, Bueno, Manucho y J.Pereira.

Posibles alineaciones