Entrevista. Raúl Domínguez: “El haber sido campeones no nos va a dar puntos”

Raúl Domínguez Carral cumple su segunda temporada en las filas del Sestao River, club al que llegó en el mercado de invierno tras quedar desvinculado la campaña anterior del Sporting de Gijón. Este cántabro de 27 años se ha ganado en este escaso tiempo el aprecio de la afición de Las Llanas, que le tributó una sonada ovación tras su actuación en el último partido de liga ante el Getafe B. Pero ni el hecho de acaparar elogios en la actualidad, ni de ser uno de los pocos integrantes del vestuario que puede presumir de haber jugado en Primera División, le hacen perder en sus declaraciones el carácter sencillo y humilde que desprenden sus declaraciones.

PREGUNTA. Desde que VAVEL contactara con usted allá por el mes de enero han cambiado mucho las cosas para Raúl Domínguez. De la incertidumbre de un recién llegado a Sestao, a la consolidación en un equipo campeón y con ganas de repetir al menos lo conseguido la pasada campaña.

RESPUESTA. Pues sí, es cierto que a todos los que estamos aquí nos gustaría repetir, pero somos conscientes de que es algo muy difícil. El primero objetivo seguirá siendo conseguir los 46 puntos necesarios para asegurar la permanencia y a partir de ahí aspirar al máximo posible.

P. ¿Se puede afirmar que el de este domingo ante el Getafe B ha sido su mejor partido desde que es jugador del Sestao?

R. Quizás sí, pero no sólo por mi actuación en particular, sino porque conseguimos la victoria ante un rival complicado que venía en buen momento y que nos lo puso difícil. Cuesta mucho ganar cada partido en este Grupo tan igualado, y si el resultado no acompaña lo que yo haya hecho no me vale para nada.

P. La ovación que recibió de Las Llanas es de las que no se recuerdan hacia un portero desde hace mucho tiempo, robándole involuntariamente el protagonismo a su compañero Jito. Algunos aficionados incluso se atreven a decir que es usted el mejor guardameta en la breve pero intensa historia del Sestao River.

R. No, seguro que no es para tanto. La gente tiende mucho a exagerar. Además el verdadero protagonista del partido no fui yo, sino Jito, que marcó otra vez el gol que nos dio los tres puntos y que se llevó también la ovación de Las Llanas cuando fue cambiado.

“El verdadero protagonista del partido no fui yo, sino Jito”,

P. Sin duda hay dos paradas, una en cada tiempo, a cual más difícil, que descuellan dentro de su completa actuación. ¿Podría describirlas desde su perspectiva para el que no pudo verlas?

R. La verdad es que estás tan concentrado en la jugada y la reacción es tan rápida que hasta el momento que no paras el balón no te das cuenta de cómo pasa. La parada del primer tiempo es un tiro colocado y fuerte, en el que el balón se va abriendo hacia fuera y tengo que lanzarme para despejarlo a córner. La del segundo tiempo es ya una parada de colocación, de estar bien posicionado, concentrado, saber aguantar y tener por supuesto esa dosis de suerte para salvar un remate tan cercano a gol.

Con el del Getafe, ya son tres partidos consecutivos con la portería a cero, dos de ellos siendo el jugador más destacado de su equipo. ¿Le parece exagerado afirmar que está en uno de los mejores momentos de forma de su carrera?

R. Puede ser, pero es que hay que reconocer que el rendimiento de cualquier jugador depende del resto del equipo; cuando el equipo está bien el portero parece mejor, y al contrario. En el caso de un portero, sin la labor en defensa de los jugadores de campo no podría llegar a mantener la portería a cero, así que el mérito es de todos. Y en ese ‘todos’ no me quiero olvidar de la excelente labor que hace Óscar Tapiador, ‘Coca’, nuestro entrenador de porteros. Los resultados en gran medida son fruto del trabajo que hacemos con él

“Los resultados son fruto del trabajo que hacemos con el entrenador de porteros,‘Coca’”.

P. Salvó dos goles casi cantados, lo que sirvió para llamar la atención hasta de los propios aficionados getafenses llegados a Las Llanas. Preguntaron por su procedencia, llegando a insinuar si era de algún país de la Europa del Este. ¿Imagina su reacción cuando los aficionados locales resolvieron sus dudas?

R. Pues no hay misterios. No soy extranjero, sino de Santa María de Cayón, un pueblo de Cantabria. El pasado verano me vi sin equipo, y en enero de este año el Sestao se interesó por mí y me fichó.

P. En ese sentido, lo cierto que en apenas diez meses su situación deportiva y personal ha cambiado notablemente gracias a este fichaje. Es de suponer que el agradecimiento a la oportunidad brindada por el River y Ángel Viadero serían factor decisivo a la hora de aceptar la oferta de renovación que le hizo el club verdinegro este verano.

R. Sin duda. El año pasado fue complicado, saliendo de 2ª División y viendo que pasaba el tiempo y seguía sin equipo. Por ello estoy muy agradecido tanto al club como al míster, y por supuesto muy contento por haber podido participar de algo tan bonito como ser campeón de liga con el River. Estar además en el Sestao es como si estuviera en casa, tanto por el trato con toda la gente como por la distancia de apenas una hora que me separa de mi casa. Por eso te puedo asegurar que cuando me llamaron para renovar, la conversación no duró ni dos minutos.

“Cuando me llamaron para renovar, la conversación no duró ni dos minutos”.

P, Usted debería ser un buen ejemplo para todos aquellos compañeros que ahora se encuentran en el paro. ¿Qué mensaje les transmitiría?

R. En el momento que un jugador se queda sin equipo, yo recomendaría por experiencia propia que en cuanto tuviesen la oportunidad se apuntaran a las sesiones AFE que se organizan cada cierto tiempo. Por otra parte me parece fundamental que no pierdan el contacto con lo que es un vestuario, y aunque sea sin competir, busquen la posibilidad de entrenar diariamente con cualquier club, por modesto que sea. Te ayuda a seguir sintiéndote futbolista y no te ves solo en esos momentos. Es fundamental no venirse abajo, y pensar que es una situación transitoria, menos preocupante por ejemplo que una lesión de gravedad: ‘Cabeza arriba y seguir adelante’.

P. Los reconocimientos que recibe un portero deben compensar los momentos de soledad que vive bajo los tres palos. Olvidado por buena parte de su hinchada, que lógicamente centra su atención en el área donde ataca su equipo, y foco de las iras de la afición rival, que intenta descentrarle con cualquier artimaña. ¿Recuerda alguna divertida como la que vivió recientemente en Guadalajara, donde le conminaban a hablar en castellano en lugar de euskera?

R. Es verdad que la posición de portero es especial, muy trascendente, y sobre todo los errores se magnifican, porque cuando falla el portero es gol. Desde la grada me comentan amigos y familiares, y me reconocen que siempre están sufriendo conmigo, aunque sea en un partido donde vayamos ganando con buena ventaja en el marcador. A mí personalmente me gusta y veo lógico que la gente en el campo se vuelque en la portería contraria, que es donde atacamos. Ya fuera de casa es otro cantar, y evidentemente puedes imaginar que menos ‘bonito’ te dicen de todo.

P. Otro chascarrillo. Se comenta que además de por sus virtudes bajo los palos, es uno de los jugadores más apreciados por su atractivo por una parte del sector femenino que acude a Las Llanas. ¿Era consciente de ello?

R. (Risas) Pues no lo sabía. Lo que de verdad me emociona es ver tantos niños como últimamente veo en Las Llanas dándole ese colorido al campo. Para mí es una gozada, y un lujo para un club como el River, verlos saltar al césped cuando termina un partido.

“Me emociona ver tantos niños en Las Llanas dándole colorido al campo”.

P. Otra anécdota. El parecido con su hermano debe ser bastante considerable si tenemos en cuenta que poco antes de comenzar el partido su entrada en el campo confundió a más de un aficionado que se sorprendía de verle llegar por la puerta de tribuna, vestido de calle y acompañado de su novia. Afortunadamente para los intereses de su equipo no era usted el que se sentaba en la grada.

R. Es cierto, mucha gente me confunde con mi hermano gemelo, que, como otros amigos y familiares, viene a verme siempre que puede. Cuando llega al campo la gente que no lo sabe se extraña y piensa que me ha podido pasar algo ese día.

P. Su brillante actuación sirvió para que entre los aficionados algunos empezaran a utilizar símiles y metáforas, y entre ellas la de “Santo”, en clara alusión a Iker Casillas. Ya que es un tema de rabiosa actualidad, y como compañero de demarcación que es, nos gustaría saber su opinión particular al respecto de la “polémica” suscitada con el guardameta de Móstoles.

R. Para mí no hay polémica ninguna. A estas alturas no sé qué más nos tiene que demostrar Casillas. Ha podido tener algún que otro fallo puntual, pero ¿qué otro portero no los tiene?. Iker es uno de los mejores y como ya comentaba antes el problema creo que está en que el puesto de portero los errores se magnifican.

P. No sé si sabe que el pasado verano el Sestao estuvo a punto de participar en la segunda edición del Torneo en homenaje a Manolo Preciado que organiza el Unión Club Astillero, y en el que también se presumía la participación del Racing de Santander y del Sporting de Gijón. Al final parece que se truncaron los planes iniciales y nos consta que habría sido un momento muy emotivo para alguien como usted.

R. En efecto. Nunca he escondido la admiración que tengo por Preciado. Me acuerdo de él todos los días, y no exagero, porque él me dio todo lo que soy, y entre ello el haber podido debutar en Primera División.

P. Precisamente Sporting de Gijón, Racing, de Santander, Cayón y Sestao se puede decir, no sé en qué orden de preferencia, pero sí que son sus cuatro equipos de fútbol

R. Pues sí, a mí me gusta el fútbol en general, siempre que puedo veo partidos, pero no por televisión sino en el campo, y diversas circunstancias me unen a estos cuatro clubes. Soy del Cayón porque es el equipo de mi pueblo, y del que soy socio. Nunca he jugado allí, aunque estuve entrenando con ellos cuando me vi sin equipo, y si no hubiera llegado la oferta del Sestao en enero estaba dispuesto a competir con ellos. Luego al Sporting lo sigo en todos los partidos, dejé y tengo allí muchos buenos amigos. Al Racing de Santander porque es el equipo más importante de mi comunidad, y al Sestao, obviamente porque es el club que ha confiado en mí, en el que estoy muy a gusto, y al que actualmente defiendo.

P. El próximo domingo un desplazamiento complicado en Fuenlabrada, un rival al que se batió la temporada pasada en ambos enfrentamientos.

R. Por lo que me han comentado, pues yo no estaba aún en plantilla, el partido en Las Llanas acabó con un resultado quizá algo abultado a nuestro favor. Luego allí vencimos con un gol de Gerardo en un partido donde ambos equipos tuvimos ocasiones. Repito que cuesta muchísimo ganar cada partido, más a domicilio, y habrá que acostumbrarse a que las victorias sean muchas veces por la mínima o con un marcador ajustado.

"Habrá que acostumbrarse a que las victorias sean muchas veces por la mínima"

P. Además con el aliciente añadido de tener el liderato a tiro aprovechando el enfrentamiento de los dos primeros clasificados, Barakaldo y Las Palmas Atlético. ¿Percibe el vestuario que esta temporada el River ya no va de “tapado” de la liga?

R. Si te digo la verdad la plantilla está tan centrada en no ir más allá del partido que tienes por delante que, por ejemplo, yo ni sabía que se enfrentaban los dos primeros de la tabla entre sí. Somos un equipo más de 2ª B, el haber sido campeón no nos va a dar puntos, y sí el correr, trabajar y por supuesto jugar bien.

P. En la anterior entrevista nos decía que había estudiado para sacar el título de entrenador y que compaginaría su actividad deportiva con sus estudios de inglés por las mañanas. ¿Ha cambiado también su rutina fuera del fútbol en este tiempo?

R. Ahora voy por las mañanas a la Universidad a Santander. Llevo tres semanas yendo a clases de lo que antes se denominaba INEF, desde las nueve hasta la una y cuarto. Aparte, siempre que tengo un hueco libre, voy a ayudar en el entrenamiento de los porteros del Cayón, pero sólo cuando tengo libre, porque mi prioridad ante todo es el Sestao.

P. Salvando las distancias cada día recuerda más a ese paisano suyo llamado Paco Liaño que llegó a Las Llanas buscando minutos y acabó campeón de Primera en el “Súper Dépor”. Si uno de sus lemas es “cuidado con lo que sueñas que si quieres lo consigues”, ¿cuál se podría decir que es su sueño a día de hoy?

R. Hablar de Paco Liaño son palabras mayores. Reconozco que siempre he querido volver a Primera División, o al menos a Segunda División. El mundo del fútbol a nivel profesional es una “pasada” en todos los aspectos. Estar rodeado en el vestuario o en el campo de grandes jugadores, mirar en el calendario la fecha en la que te toca ir a los grandes estadios como el Nou Camp, Bernabéu, San Mamés… Pero ahora toca vivir el presente y progresar día a día para ser mejor y poder ir cumpliendo objetivos.