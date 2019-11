La continuidad de la racha

El fútbol es cuestión de rachas. Un equipo puede estar envuelto en una sintonía de resultados positivos y no salir de ahí, y otro puede estar enfrascado en una mala y no encontrar la manera de revertir esa situación. No obstante, hay otro tipo de rachas, aquellas que se relacionan con un determinado lugar. Un equipo puede estar abonado a las victorias en casa y no encontrar la manera de sacar los partidos adelante fuera de casa o viceversa.

Puede que se trate de una situación nada común en el fútbol, pero en la tarde del sábado Bilbao Athletic y el Tudelano se enfrentaron en un partido al que ambos llegaban en esa situacion. Era un encuentro en el que se podían romper las rachas o seguir todo como estaba, sin moverse ni una pizca. Fue la segunda opción la que venció, ya que un gol de Sabin en el descuento hizo que los tres puntos se quedaran en Lezama.

Dejar pasar los minutos

Era una racha que parecía que querían terminar con ella tanto vascos como navarros. Tras unos minutos en los que el Bilbao Athletic hizo por imprimir velocidad a su juego, se conformó con tener el dominio y ver por dónde podía fallar la zaga ribera para hacer daño. No encontraba espacios, los defensores visitantes se anticipaban bien a las jugadas de peligro y buscaban un contragolpe para adelantarse en el marcador.

Sin embargo, tal vez porque Manix Mandiola salió con tres centrales para rebajar el ataque bilbaíno o porque este sábado era el día de las defensas y no de las delanteras, la primera parte no tuvo demasiado juego, demasiado que contar. Tal vez una jugada del Tudelano, que después de un barullo en el área, supo solventar la zaga bilbaína o algunas arrancadas por parte del cuadro de Cuco Ziganda que no tuvieron el acierto en ese último pase, fueron lo más destacado de una primera mitad en los que no se movió el marcador.

La racha continuó

La racha parecía romperse. A pesar de que todavía quedan minutos por disputarse, la cuerda parecía cada vez más tensa y parecía a punto de desquebrajar. Tras la salida de vestuarios, el Bilbao Athletic dio un paso al frente, con ganas de mantener la racha, pero no encontraba el momento ni la manera. A pesar de que el Tudelano intentó sorprender con tiros lejanos desde la frontal para adelantarse en el electrónico, el Bilbao Athletic optaba por jugadas más combinativas, más trenzadas en las que encontrarse con un error y aprovecharlo.

Ese error llegó. Williams se topó con el esférico en sus piernas y no supo hacer lo que siempre resuelve a la perfección. Sólo tenía que empujar el balón, pero el esférico se fue rozando el palo. La racha estaba a punto de romperse. No obstante, poco después se produjo una de las jugadas clave. Nandi, un seguro en la zaga navarra, tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas musculares, y el Tudelano se quedó en inferioridad numérica al haber agotado los cambios.

Esa jugada, de mala suerte para los visitantes, desencadenó el resto del encuentro. Con uno menos, el Bilbao Athletic poco a poco supo cómo superar a esa férrea defensa y las jugadas por banda surtieron su efecto. En una de esa jugadas, Lekue comenzó el ataque por banda izquierda, centró y Williams tocó lo justo para que el esférico llegara a Sabin, que solo, batio a Pagola para poner el 1-0 a pocos minutos del final.

No obstante, aún quedaban un par de minutos y el partido se rompió. El Tudelano buscó el gol a la desesperada, incluso Pagola subió en un córner, y el conjunto local buscaba el gol de la tranquilidad a la contra. Ni uno ni otro acertaron en esos últimos minutos y la victoria se quedó en casa. La racha continúa.