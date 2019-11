'Pato': "Hemos tenido ocasiones para remontar el partido"

"La sensación que nos deja este partido es agridulce, hemos tenido ocasiones para darle la vuelta al partido". Esta es la valoración de Pato tras el partido ante la balona, uno de los equipos fuerte del campeonato y que llegaba al Municipal tras caer eliminado en Copa del Rey frente al Cádiz por 1-2.

"En la primera parte no hemos estado bien, errores nuestros nos condenan a no ganar el partido". Con esta llamada de atención el míster del Arroyo pretende que sea la última vez que sus jugadores salen "desenchufados" al partido, pues no es la primera vez que le sucede a su equipo. Por esta situación ya se han escapado cuatro puntos muy importantes para el conjunto arroyano, que so quiere salvarse no tiene que dejar escapar mucho mas puntos en su feudo.

"Nosotros aquí somos un equipo que jugamos bastante directos, por las dimensiones del campo, por el bote de la pelota y porque es muy difícil la circulación del balón". Esta es la tónica habitual de los partidos del conjunto extremeño en su campo, y no solo de ellos, también la de los equipos visitantes, que se ven condicionados por estas dimensiones y características del Municipal de Arroyo de la Luz, de ahí su gran dificultad para los equipos foráneos para conseguir puntuar.

"Volvemos a acabar el partido apretando al rival, la lástima es que siempre nos toca remar, en este campo es muy difícil darle la vuelta al marcador". Pato pide tensión competitiva a sus jugadores para que esta situación no vuelva se vuelva a repetir. Por normal general en este campo se ven pocos goles, y si se comienza perdiendo, el partido se pone cuesta arriba para cualquier equipo. Hasta ahora, el equipo que ha empezado ganando en el Municipal arroyano no ha perdido, por tanto quien encaje el primer gol del partido está muy condicionado el resto del mismo.

Por último, 'Pato' se queja de la actuación arbitral, "el árbitro ha estado muy permisivo en las continuas caídas del contrario, el tiempo añadido lo dice, tres minutos cuando se han efectuado tres cambios mas las tarjetas y las contínuas perdidas de tiempo se me queda muy corto". Aún así, el técnico arroyano no culpó completamente al colegiado del empate, aunque "debió de imponerse más en los saques de banda y de puerta" para que no se perdiera tanto tiempo.