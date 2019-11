Real Sociedad - Getafe: duelo de urgencias

En dos semanas da tiempo a hacer muchas cosas. Incluso para pensar más de lo necesario. Imaginen en diecisiete días, que es la larga travesía que ha recorrido el Getafe durante el parón por selecciones. Vuelve el olor a césped, el cosquilleo del día de antes del encuentro. Vuelve la competición, para lo que, a fin de cuentas, vive cualquier jugador. Y al Getafe le llega en el mejor momento de la temporada. Enfrente, la Real Sociedad. Con la soga al cuello y con la paciencia de directiva y afición cerca del límite. Rival idóneo para hurgar en la herida y mantener la línea ascendente. Partido de los de más de tres puntos, de los que te instalan en el oasis de la tranquilidad y trasladan la tormenta que durante tanto tiempo ha azotado Getafe a la bahía de la Concha. Todo ello, el lunes a las 20:45 horas.

El empate ante el Córdoba supo a poco a los hombres de Cosmin Contra. El Getafe hizo algo muy importante. Más que ganar, incluso. Recuperar la identidad. El equipo supo a lo que jugar, cuando hacerlo y cómo hacerlo para minimizar las virtudes del Córdoba. El equilibrio final es una consecuencia circunstancial de un dominio que en escasas ocasiones te priva de la victoria. No debe cambiar la tendencia ante una Real Sociedad a la que el paso de los minutos sin cambios en el marcador le irá pesando como una losa que el Getafe deberá ir alimentando a base de madurez y temple. Receta ideal para sacar algo positivo en Anoeta.

A mantener la buena línea

Estas más de dos semanas han servido para que Contra pueda contar con todos sus jugadores, a excepción de Álvaro Vázquez y Pedro León -que siguen con sus respectivos problemas- por primera vez en lo que va de campaña. Únicamente Babá, goleador ante el Córdoba, ha sufrido molestias durante la semana que parece no le impedirán estar a las órdenes del técnico rumano. El resto parece que no cambiará mucho. Quien podría entrar en el once titular acompañando a Yoda en las alas es Hinestroza. Dos jugadores veloces para contrarrestar el dominio teórico de los locales. Para ello, a su lado, y jugando donde debe de jugar, el mejor pasador que tiene el equipo en transición defensa-ataque, Sarabia.

Parece lógico que el Getafe esperará y tratará de aprovechar los espacios que deje la Real Sociedad. Por ello, lo normal es que ocupe la punta de ataque Lafita. No es su posición ideal, sobre todo si el equipo ataca en estático, pero su gran zancada puede hacer mucho daño a una defensa a la que le cuesta horrores correr hacia atrás. La sala de máquinas, donde se ganan o pierden partidos, tiene nombres propios. Lacen y Michel. Perfectamente complementarios entre sí. Solidarios en defensa y con personalidad en ataque. Reflejo de lo que quiere transmitir su entrenador.

El equipo sólo ha recibido un gol en los últimos choques, y tras un error propio. Esto se ha traducido en cuatro puntos ante rivales directos. Indicativo de donde debe sentar la base un equipo al que le cuesta ver portería contraria. Ser un equipo rocoso. Premisa fundamental para desarbolar a una Real Sociedad que no está moviendo con rapidez el esférico en lo que llevamos de campaña. Y eso que tiene jugadores para ello. Emiliano acompañará a Alexis que vuelve tras no estar frente al Córdoba. Ambos fletados en las alas por Valera, que aunque no es el de hace unas temporadas va cogiendo ritmo de competición, y Escudero, la mejor noticia por rendimiento y nivel del equipo en lo que va de curso. Quien no estará finalmente será Arroyo, aquejado de unas molestias que le han dejado en Getafe.

Necesidad como bandera

Quien realmente llega con urgencias al duelo es la Real Sociedad. Un único triunfo, ante el Real Madrid en Anoeta, es un pobre bagaje para una escuadra que perdió en verano su oportunidad de disfrutar de Europa y que está a años luz del equipo que se clasificó para la Champions League hace un par de campañas. El paso del tiempo sin que suceda nada. Que corran los minutos y el luminoso no se mueva. A partir de ahí el equipo crecerá. Y los de Jagoba Arrasate empezarán a luchar contra el reloj y a impacientar a una grada que está muy cerca del límite.

A pesar de todo se le cae la clase de los bolsillos al conjunto txuri-urdin. Tienen jugadores que individualmente superan en casi todas las facetas a los de Cosmin Contra. Pero a esto, afortunadamente, se juega en equipo. Y ahí las fuerzas se igualan. Será clave igualar la superioridad por dentro que suelen tener los donostiarras con los Canales, Vela, Prieto, Granero y compañía. Será importante también que los mediocentros estén cerca de los centrales para que los vascos no aprovechen el espacio que genere Aguirretxe fijando en tres cuartos.

El león está dormido. Pero tarde o temprano despertará. Y su hábitat es el lugar idóneo para hacerlo. Nunca se debe subestimar a un equipo con la calidad de la Real. En cualquier momento te puede matar. Por mucho que les domines. Además tienen ese factor diferencial que no tiene el Getafe. Viene de México y su zurda es pura precisión y fantasía. No le puedes dejar pensar a Carlos Vela. Si no te mata. Al espacio o al pie. Con todo esto, el Getafe se plantará en Anoeta tratando de sumar sus primeros puntos a domicilio. Tratando de dar continuidad a una imagen que ha mejorado en las últimas fechas. Todo esto, el lunes a las 20:45 horas en Anoeta. Impartirá justicia el colegiado Pérez Montero, del colegio andaluz.