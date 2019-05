Neymar: "Me siento en casa, más feliz, más útil con todo"

Incluso antes de entrar, Neymar atrajo los focos de las miradas de la sala de prensa. El brasileño fue el protagonista de comparecer ante los medios de comunicación para la previa del partido de Champions frente al Ajax.

‘Ensalsó’ a las cámaras con la sonrisa picara que lo caracteriza y sorprendió con un primerizo castellano a los periodistas con la primera respuesta. "Tenemos un partido muy complicado, es muy importante. Debemos ganar. Ellos tienen un equipo muy bueno. Es un equipo que sale muy bien con la pelota, da mucha intensidad al juego”, empezó Neymar.

El verdadero Neymar Jr.

El ‘11’ azulgrana está siendo el máximo goleador este inicio de temporada y parece que la suerte le sonríe. “No sé si es una nueva versión de Neymar. Me siento más en casa, más útil, más feliz, con todo”. “Me están pasando muchas cosas buenas, Luis Enrique me posiciona muy bien, me ayuda bastante. Es clave. No sé qué ha cambiado. No cambió mucho, acabó mi adaptación, mi entendimiento con el equipo es mejor", confesó.

Luis Enrique me posiciona bien, es clave

Para mejorar su juego, Neymar admite que "quiero mejorar físicamente. Hago gimnasio y todo lo que me indican los fisios y preparadores físicos del club", confesó.

Sobre si el ‘Caso Neymar’ le afectó a su rendimiento, el brasileño quiere dejar el tema por zanjado. “Es una cosa mala lo que pasó este año sobre mi fichaje. Ya habló mi padre, ahora estoy más tranquilo", cerró.

Los tres magníficos

Dentro de tan solo cuatro días, Luis Suárez cumple su sanción y en vez de dos genios, el Barça contará con el tridente. "Messi es el mejor del mundo y Suárez es un crack, juntos podemos hacer muchas cosas buenas para el equipo. Me impresiona como entrena Suárez cada día, nos ayuda mucho principalmente a mí”. "Suárez es uno de los mejores jugadores del mundo. Ama el fútbol, es duro para él estar fuera así", afirmó.

Messi es el mejor y Suárez es un crack, juntos podemos hacer muchas cosas buenas

La conexión con Messi es un hecho. Ney explicó que no solo pasa por un factor: "El entrenador, los jugadores, nuestro entendimiento, todo es la clave para jugar mejor con Messi”.

Dos partidos transcendentales en tan solo cinco días, Ajax y Real Madrid, Champions y Clásico. Por mucho que se implante la filosofía de partido a partido, Neymar confiesa que “sí piensan en el clásico”. "Si dijera que no pensamos en el clásico es mentira. Claro que pensamos. Pero primero es el Ajax, luego el clásico. El año pasado no pasamos de cuartos en Champions pero ahora estamos más preparados".

El fan número 1 del '10'

En el partido contra el Eibar, Neymar fue substituido por Munir, mientras que Leo disputó los 90’, seguramente con la intención de poder batir el record de Zarra. El brasileño no se muestra enfadado, al contrario: "No me molestó que me quitara a mí y no a Messi. Está haciendo historia, como fan suyo estoy a su lado”.

Sobre esa misma línea, el ‘11’ del Barça entiende que se le cambie. "A nadie le gusta ser cambiado, me gusta estar siempre jugando. Pero debemos entenderlo. Los demás trabajan para tener opciones de jugar", puntualizó.

Messi está haciendo historia, como fan suyo estoy a su lado

Messi es omnipresente en todas las ruedas de prensa. Leo Messi está siendo más asistente que goleador este inicio de temporada – pesé a que cuando puede encarar portería no lo duda-, Neymar no sabe que Leo veremos a partir de ahora, pero si que siempre será el mejor. "¿Qué Messi veremos? Es difícil imaginar un futuro Messi. Él sorprende cada día. Soy muy fan, es el mejor que vi".

¿El heredero de Messi?

Preguntado por si el Barcelona era lo que esperaba, un ‘Sí’ rotundo acompañó la respuesta. "Sí. Ser del Barça es lo que siempre me esperaba, es un sueño. Estoy disfrutando de ese sueño", contestó rotundo.

Hace un par de semanas, el mismo Lionel compareció delante de los medios y afirmó que Neymar Jr. sería algún día el mejor jugador del mundo. A Ney se le iluminan los ojos: "Es un honor oír de Messi que puedo ser el mejor del mundo. Él ya fue 4 veces el mejor del mundo", sonrió.