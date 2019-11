Ni gol, ni quién los evite

Otra semana más y todo sigue igual. El Zamora parece haber pactado un guión con camino de ser final triste. Ese guión está inspirado en delfines o ballenas, los cuales salen cada poco del agua para coger aire y volver a sumergirse (o hundirse). El equipo de Roberto Aguirre ha sumado dos victorias (y un empate) muy salteadas que le han servido para llenar los pulmones de aire para volver al agua rutinaria de las derrotas. Pero si algo sabemos los zamoranos por nuestro Duero, es que algunas aguas son muy turbias y salvajes. Pueden ser peligrosas. El remolino en el que se está empezando a introducir el Zamora parece grande y si sigue asi puede llegar un momento en el que ya no podrá salir a coger aire y acabará hundiéndose del todo.

En el fútbol se requieren muchas cosas para que el equipo salga bien parado. Son tantos requisitos los que se pueden llegar a unir que cuantos mas tengas, mayores serán los objetivos ( Dinero, directiva, equipo directivo, técnico, equipo técnico, jugadores,..). Dentro de cada cual, sobre todo los jugadores y entrenador, hay infinidad de variantes que necesitas ensayar, mezclar y pulir para que los resultados lleguen. O para mejorar. O para variar. Pero fuera de la complejidad de todo lo relacionado al fútbol interno del cual solo les atañe a los que se dedican a este deporte, hay dos cosas básicas que simplifican el éxito : Meter goles, y no encajarlos.

Ambas dos son las que mas fallan en este equipo y son las mas básicas para los resultados. Es muy fácil decirlo, lo se, pero es que es una realidad. No puedes empezar a crear, modificar, ensayar o pulir sin tener la base de que se nutre el triunfo del fútbol. Si esas bases no las tienes, no funcionan o no están a tu disposición se deben de crear antes que nada. Normalmente en los casos de inferioridad o de derrota lo primero que debe afianzar es la defensa. Primero hacemos la muralla y luego ya una vez defendidos, ya montamos el resto del campamento. Extraña de Roberto Aguirre su tardanza en este detalle, ya que ha sido experto en armar defensa con cualquier recurso estos últimos años. Pero los dos últimos encuentros demuestran que aparte de no tener un ataque , tampoco tenemos quien frene una flecha.

Portero y 'nueve' sigue siendo el punto débil para el Zamora. Dos puestos demasiados importantes.

Cantero vuelve a ser protagonista. Sigue habiendo quienes lo exculpan, quienes lo defienden por defender las decisiones del entrenador y me parece correcto. Pero a veces la defensa llega a un punto que no se sostiene. Se que Roberto Aguirre no puede salir a rueda de prensa y decir que tiene que jugar por contrato ( tampoco nadie le pregunta ni le recrimina nada). Pero igual que ha tenido que mover ficha en todas las zonas, incluso en portería, debería de moverla ya de nuevo o esto se va hacer muy cómico. Otras tres salidas( una acaba en el gol del Murcia) hacia ningún lugar, que ha añadido a la colección, y otro gran porcentaje de culpabilidad en una derrota. Si en el DNI el lugar de nacimiento fuera otro, o el contrato estuviera peor vestido, otro gallo cantaría, pero Cantero ya no mas. Las oportunidades se ganan entrenando y jugando. Ahora ya se ganan fuera del césped.

En la otra portería, la contraria, también se echa de menos a una figura que esté a la altura y anote ese oro en el que se ha convertido la acción del gol. Los seguidores recordarán a Paco,Alberto Domínguez, Aiert, Sergio Francisco, Pedro Pascual, Diego Gomez, Thiago Belmonte, Íker Torre, Jona, Rubiato o Montero. Distintos jugadores, distintas épocas, distintos estilos,... aseguraban el gol fueran los que fueran y siendo la situación la que fuera. Este año se busca ese gol que tan bien cubierto ha estado siempre, ese jugador que sin aportar demasiado o sin que el equipo pudiera dar dos pases seguidos, estuviera en el momento y en el lugar. El gol es una incógnita para este equipo. Gavilán ha demostrado no ser un nueve, Carlos ya está confirmado que no y Sergi Mut sigue sin ver puerta.

Desterrado y conquistador, el Cid de la categoría

Aunque el Zamora sigue creando y aportando en ataque sigue concediendo y pecando en el mínimo fallo atrás. Y de eso se aprovecho el Real Murcia, que salió sin despeinarse y sin hacer excesivo ruido, y aprovechando un fallo para apuntillar al rival. El equipo de Aira no tuvo que hacer su mejor partido para conseguir su quinta victoria a domicilio. Las aguas están mas que tranquilas en tierras murcianas, y aunque el Zamora echo un pulso en algunos instantes del partido, lo cierto es que con bastante poco se fue comiendo al equipo local hasta aprovechar un cabo suelto para ser prácticos en su cometido y llevarse los puntos.

Otra tierra conquistada. Después de ser desterrado en los despachos de la Segunda División, en lo que va de liga sigue conquistando victorias en cada salida. Con la de hoy ya son cinco de cinco los triunfos en tierras ajenas. Nunca mas lejos conseguidas. El Murcia, escocido parece de este castigo inmerecido en lo deportivo, se ha marcado como propósito el amargar tardes en la otra punta de España, donde les han obligado a combatir. Hoy además, su capitán mas fiel y veterano, Acciari, ha sido el artífice de esta nueva conquista.

Entretenida Primera parte

Los dos equipos expusieron su juego más ofensivo en la primera mitad. El partido se convirtió en un pulso de llegadas a terreno rival si bien es cierto que el árbitro pudo cambiar el destino de esto. Garretas comete unas manos dentro del area bastante claras y ni el colegiado ni el linier, muy bien situado, señalaron el punto fatídico. El encuentro seguiría y los equipos se aprovecharían de los errores rivales o de sus bajones de intensidad. Los hombres de tres cuartos para arriba como Florez, Arturo o sobre todo Albiol, creaban las dudas con su movilidad y su conexión cerca del area. Por su parte, el Zamora aprovechaba la intensidad en el robo de Cristian, el criterio de Rodri y los chispazos de Gavilán y Coque. Los porteros estaban inéditos hasta la recta final.

En los minutos finales, con el Murcia dominando poco a poco por completo el partido, se vieron las mejores ocasiones. El primer aviso serio sería la que la defensa zamorana tuvo que salvar bajo el larguero, tras una salida a destiempo de Cantero que Jaume sobrepasaría sin problemas. Poco después seria Rubén Sánchez el que se iría de Prada por banda, balón al area y tras varios rechaces el balón pegaría en el poste. Cuando parecía que llegaría un vendaval, Aarón encontraría petróleo de una jugada aislada, dejando solo a Carlos de la Nava que llegaría muy forzado al duelo ante el meta y erraría la ocasión.

Gol y se acabó la película

Justo antes del descanso, llegaría el gol visitante. Otra vez llegaría desde un corner como ya sucediera en Langreo. Otra vez al primer palo, otra vez una mala salida de Ander Cantero. En el congestionamiento del primer palo, llegaría a tocar Acciari para marcar el único gol del partido. El Zamora pagaría de nuevo un error desde el balón parado. Ante un equipo a priori superior, y teniendo en cuenta que estuvo muy 'light', es desastroso perder un partido en un detalle táctico y volver a caer en la misma piedra. Más aun sabiendo de la experiencia y poderío del equipo rival, que durmieron el partido en la segunda parte para llevarse el partido.

La segunda parte se jugó lo que quiso el Murcia. Se lleno de faltas, simulaciones, tánganas, pérdidas de tiempo y con todo ello también se lleno de nerviosismo local e imprecisiones. Los cambios no aportaron mas de lo que había en ambos equipos y el resultado no se movería. La única oportunidad de empate la tendría Mateos al final, con un balón que le queda muerto en la frontal pero su disparo fue repelido por un defensa. Con el 0-1 se llegaría al final.