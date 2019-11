Adán: ''Para llevarnos a Primera división, no hay mejor entrenador que Julio Velázquez''

Fue una derrota dura. El Real Betis cayó en Leganés (1-0) dando, una vez más, una pésima imagen. Tras la tormenta, llega la calma. Adán pide lo mismo: “Intentamos buscar tranquilidad. Hemos hablado en el vestuario. Creo que somos los principales responsables de la situación, que somos los que salimos al campo. Respetamos a todo el mundo y entendemos el revuelo que se pueda generar entre los aficionados. Para nosotros, no hay ningún tipo de debate. Nuestro entrenador es Julio Velázquez, lo volverá a ser el lunes y lo será hasta final de temporada. Es la persona indicada para llevarnos al objetivo. Hay que mirar las cosas positivas que hacemos los domingos y las muchas que hacemos mal, mejorarlas para ir paso a paso. No hay ninguna duda de que será Julio Velázquez quien nos lleve a conseguir el objetivo”.

Dicen que los problemas se arreglan hablándolos. Es la única forma de solucionarlos: “Cuando hablamos entre nosotros lo hacemos con un mensaje de autocrítica. Tenemos una plantilla fantástica, la mejor de Segunda división. Todos tenemos que dar ese paso hacia adelante, pero mirándonos en lo personal y no en el de al lado. Si todos damos ese paso hacia adelante con ese mensaje de autocrítica seguro que vamos a encadenar victorias, cambiaremos la opinión de la gente y lo que sale en los periódicos todos los días”.

Hay tanto que mejorar que uno no sabe ni por dónde empezar. El domingo, la afición ya demostró que no aguanta más: “Los que llevamos algo más de tiempo sabemos cómo es esta afición y el ambiente que se vive aquí. Debemos intentar ayudar a la gente que ha llegado nueva y le puede afectar más, que desconoce cómo es esto. Nos encantaría que nos aplaudieran y nos apoyaran. Entendemos su descontento. Nuestro mensaje es de ayudar a esos compañeros a los que les puede afectar para que todos estemos al 100% tanto física como mentalmente”.

El entrenador, Julio Velázquez, ya sabe que la grada no está con él. La plantilla, en palabras de Adán, confía en su entrenador. A tope: “No me tiene que venir nadie del Club para ver la sensación que hay dentro del vestuario. Hay 25 tíos que están a muerte con el entrenador, estamos muy contentos con el método de trabajo del día a día. Todos tenemos que mejorar, el mensaje es de ayudarnos unos a otros, remando en la misma dirección entre plantilla y cuerpo técnico seguro que cumplimos el objetivo. No necesito que venga a nadie del Club para que me diga que el lunes el entrenador será Julio Velázquez. Solo me basta con ver el vestuario. El domingo se reflejará en el campo y se hará un gran partido”.

Lógicamente, había que preguntarle a Antonio Adán en rueda de prensa por su nuevo preparador de porteros. Se trata de David Relaño: “Cuanto menos, estoy contento mentalmente. Estoy contento con el trabajo diario que hago y con mi rendimiento. Mi puesto conlleva una serie de situaciones que es cometer errores y que volverán a surgir. Estoy seguro de que con el trabajo que hago durante la semana esos errores serán menos”.

El Real Betis rinde diez veces menos de lo que debería rendir. Son muchos los errores: “Es evidente que estamos haciendo cosas muy mal. Hemos mejorado en otras en las que la gente nos apretaba. Hay que buscar el equilibrio defensivo y en ataque. Es lo que se nos pide. Es cierto que en los últimos partidos estamos llegando poco arriba. Intentamos quedarnos con lo positivo, pero sabiendo que estamos haciendo cosas mal. Sabiendo cuáles son esas cosas, intentamos trabajarlas en el día a día para que salgan bien y así recuperar la confianza de mucha gente. Somos muchos los que estamos por debajo del nivel que podemos dar. Hay que levantar cabeza para tirar hacia adelante. Esto es muy largo, queda mucho camino por delante”.

"Mi mensaje siempre ha sido el mismo, aportar y trabajar para mejorar a este Club"

Volviendo al tema anterior, Adán también dio su versión sobre su 'enemigo' número 1: Kike Burgos: “Mi versión es tal y como la contó el míster en rueda de prensa. Hablé con él en varias ocasiones y con las partes implicadas en otras dos. Para mí es un tema zanjado. Mi mensaje siempre ha sido de trabajar para mejorar y dar lo mejor al equipo y a mí personalmente”. En aquella ocasión hubo una conversación privada. Privada, hasta que salió a la luz: “No estoy aquí para defender si soy buena o mala persona. La opinión que me vale es la de mi familia, la de mi novia y la de mis amigos. Mi mensaje siempre ha sido el mismo, aportar y trabajar para mejorar a este Club. Cuando las cosas han ido bien, siempre dije que había que seguir trabajando para mejorar el doble. Cuando iban mal, decía que había que trabajar aún más. A partir de ahí, es una conversación privada que tengo con el señor Kike Burgos y con el entrenador que sigue siendo privada. Públicamente, mi mensaje ha sido el de trabajar para conseguir lo mejor de mí, del Club y del equipo”.

El caso es que Kike Burgos se fue, David Relaño llegó y Adán parece ser que mejoró: “Que nadie se piense que esto es llegar, darle a una tecla y de no parar ninguna a pararlas todas. Poco a poco me voy encontrando mejor, creo que la evolución ha sido positiva. Me he ido encontrando con buenas sensaciones durante la semana. Volveré a fallar y será con David Relaño, con Kike Burgos o con cualquiera. El principal responsable de mis errores soy yo. Nunca he querido culpar a nadie de ellos. Si hay un buen trabajo durante la semana, las sensaciones son buenas para llegar al fin de semana. Domingo a domingo me voy encontrando mejor”.

Que la afición está cansada lo sabe todo el mundo. Los pitos se oyen: “Algunos llevamos más tiempo y ayudamos a los recién llegados. Hay gente joven, que acaba de llegar y a la que le puede impresionar que en el segundo partido tenga algún altercado con algún aficionado. A partir de ahí, hay que dar normalidad y entenderlo. Lo que transmitimos es todo lo contrario. Hay una afición maravillosa que cuando las cosas van bien e incluso cuando van mal, está a muerte con nosotros. Lo que hacemos ver a los nuevos es lo que representa este escudo. Queremos que trabajen con tranquilidad y se centren en lo deportivo”. Y entre tanto y tanto, hubo cánticos en favor de Pepe Mel. Adán no coincidió con él, pero quiso opinar: “No he tenido la suerte de trabajar con él. Creo que es un grandísimo entrenador, pero para el objetivo no hay nadie mejor que Julio Velázquez. Los 25 que estamos en plantilla pensamos igual. Está claro que la afición tiene un bonito recuerdo de un gran entrenador, pero el mejor entrenador posible para subirnos a Primera División es Julio Velázquez”.

Ahora está Julio Velázquez, que puede tener las horas contadas. Es un entrenador joven, que ha llegado a un club grande. ¿Demasiado grande para él?: “He tenido la suerte de trabajar con los mejores. No importa la edad, sino el mensaje que tú mandes y que cale en el vestuario. Cuando hay 25 tíos convencidos de que la persona ideal es Julio Velázquez, es que el mensaje ha llegado. Estamos a muerte con él”.

Ya para terminar, se le cuestionó por la falta de acierto arriba. Se supone que el Real Betis cuenta con la mejor delantera: “No creo que sea un problema de los mejores delanteros de la categoría, sino de todo el equipo. Cuando el equipo no genera ocasiones, lógicamente los delanteros no marcan goles. Es un problema grupal. Igual que antes cuando encajábamos goles, éramos todos responsables, ahora que no los hacemos somos todos igual de responsables”, finalizaba.