Entrevista. Xisco Campos: "Este año nos podemos quitar la espina yendo partido a partido"

Xisco Campos Coll (Binissalem, 10 de marzo de 1982) es sin duda uno de los emblemas del Nàstic. La formación del defensor tuvo lugar en su isla natal: jugó en el equipo de su pueblo -el CD Binissalem, al cual se ha enfrentado vistiendo la camiseta grana- y en las categorías inferiores del RCD Mallorca. El binisalense llegó a debutar con el primer equipo del Mallorca, pero en 2005 puso rumbo a la península. Alternando Segunda División y Segunda B, defendió las camisetas de Levante B, Écija, Real Murcia y CD Castellón.

En el verano del 2010 dejó la camiseta del Castellón para enfundarse la del Gimnàstic de Tarragona. La temporada 2010/11, con los granas en Segunda, comenzó una larga y comprometida relación entre jugador y club. Su compromiso es tal, que va más allá del campo: no podemos concretar una hora exacta para la entrevista hasta ese mismo día porque Xisco entrena al Alevín D del Nàstic y sus horarios son muy apretados.

Sobre el césped es un jugador que enamora a los aficionados que prefieren la lucha, la intensidad y el sacrificio por encima de todo en un jugador. Amablemente, el capitán grana atendió a VAVEL para hablar del pasado, presente y futuro.

Pregunta. ¿A qué edad comenzó a jugar a fútbol?

Respuesta. Siempre me recuerdo jugando al balón en la calle. A fútbol federado a los ocho años.

P. Sus primeros pasos futbolísticos los dio en el CD Binissalem. Le sigue teniendo mucho cariño a ese equipo, ¿no es así?

R. Sí. Jugué allí hasta Juvenil y luego debuté en Tercera. Al ser el equipo de mi pueblo le tengo un cariño especial.

P. ¿Qué es lo que más le marcó en sus primeros años como futbolista?

R. El ambiente de ir con los amigos, pasarlo bien. A parte de un entrenamiento -donde te exigen un poco más-, siempre era ir con los amigos a jugar. Es una de las partes más bonitas del fútbol.

P. ¿Le costó marcharse de su isla natal?

R. Sí. A la gente que somos de las islas siempre nos cuesta un poco más porque es diferente. Venir a la península es un cambio grande; depender de aviones para ir a visitar a la familia... Siempre es más difícil para la gente de las islas.

P. ¿Cuál es su mejor recuerdo futbolístico de su etapa previa al Nàstic?

R. Debutar con el Mallorca en Primera. Cuando firmé allí en División de Honor (Juvenil) veía muy complicado debutar en Primera. Lo conseguí, no tuve la suerte de quedarme más tiempo, pero estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron de jugar con el equipo de mi tierra en Primera.

P. ¿Cómo se define como futbolista?

"Soy un futbolista que intenta cometer pocos errores" R. Creo que soy un futbolista de equipo, que intenta ser regular, contundente y cometer pocos errores. Intento mantener la concentración al máximo durante los noventa minutos.

P. Usted también entrena, al Alevín D del Nàstic. ¿Qué le parece la experiencia?

R. Es una experiencia muy bonita. Aunque parezca mentira, me ayuda a desconectar. Me gusta entrenar con los chicos, tienes que preparar los entrenamientos... Disfrutas bastante porque ves que los chicos se lo pasan bien y aprenden jugando que es el objetivo que tengo marcado. De momento lo estamos consiguiendo.

P. ¿Se imagina entrenar a un equipo profesional en el futuro?

R. Ahora mismo no lo pienso. Me gustaría entrenar, pero no me planteo si en un sitio o en otro. Ahora estoy muy centrado en lo futbolístico, en aprovechar este año y dar el máximo. Ya veremos a ver qué pasa dentro de unos años, ahora estoy tratando de disfrutar del momento y vivir esto intensamente.

Etapa en el Nàstic

Pregunta. ¿Cómo llegó al Nàstic? Cuéntenos el proceso del fichaje.

"Mairata me habló muy bien del Nàstic y de la ciudad. Me gustaba la propuesta que me puso el Nàstic sobre la mesa" Respuesta. Yo estaba en Castellón cedido por el Murcia y tenía contrato en vigor, pero sabía que el Nàstic quería que fuese para allá. Nogués era el director deportivo y ya me conocía de mi etapa en Écija, también De la Fuente como entrenador de porteros que también me conocía y Gordillo. Mairata me habló muy bien del Nàstic y de la ciudad, cuando se dio el interés por el Nàstic todas las referencias eran muy buenas, en Murcia no acababa de ver clara mi situación y me gustaba la propuesta que me puso el Nàstic sobre la mesa.

P. En todos sus años como jugador grana ha vivido muchas experiencias diferentes. ¿Con cuál de ellas se queda?

R. De todas se aprende, pero para mí el mejor recuerdo es el partido contra el Betis en casa que ganamos (3-1) y prácticamente nos salvamos con el campo lleno. Lo que espero es tener un recuerdo más bonito aún y en ello estamos.

P. Si tuviera que destacar una experiencia negativa, un partido para olvidar, ¿cuál sería?

R. Partidos para olvidar hay muchos, siempre tienes momentos difíciles. El más reciente fue el de Llagostera, pero creo que de todo se aprende. En lo momentos difíciles tienes que aprender, hacerte fuerte y tirar para adelante. Creo que este año nos podemos quitar la espina siempre y cuando vayamos partido a partido y cada partido al límite.

P. ¿Qué sintió cuando se convirtió en capitán del Nàstic?

R. Agradecimiento. Que la plantilla te vote para que seas capitán siempre es de agradecer. Sientes un poco de responsabilidad, pero al final uno lo que tiene que hacer es predicar con el ejemplo y así los compañeros ven que los jugadores con más experiencia entrenan como un juvenil. Cuantos más jugadores haya en esa dinámica, más beneficiados salimos todos.

P. ¿Siente una responsabilidad mayor al ser el capitán?

"Los veteranos guían a la gente joven. Es una norma no escrita" R. No por ser capitán, sino por tener experiencia, intento echar una mano a la gente joven. No porque sepan más, sino porque se han equivocado más veces, los veteranos guían a la gente joven. Es una norma no escrita del fútbol.

Etapa del Nàstic en Segunda B

Pregunta. Después de unas temporadas salvándose en las últimas semanas de la temporada, el Nàstic bajó a Segunda B en 2012. ¿Cómo vivió el vestuario y usted en particular este descenso?

Respuesta. Fue un año muy difícil desde el principio, tuvimos una plaga de lesiones y estuvimos en la zona baja desde el inicio. No había acabado la liga y se veía que ya estabas descendido y es muy difícil, no se lo deseo a ningún futbolista. Cuando juegas y sabes que tu objetivo es imposible, es muy complicado. Un descenso es la parte más amarga del fútbol, pero es como todo, las experiencias negativas tienes que afrontarlas y tienes que levantarte y mirar hacia adelante.

P. ¿Por qué le costó tanto al equipo acostumbrarse a la categoría en la primera temporada en Segunda B?

"Cuando hay cambios, acoplar todas las piezas es complicado" R. Creo que a todos los equipos que bajan les cuesta adaptarse a la categoría, necesitan un tiempo. Normalmente hay muchos cambios porque se quiere cambiar la dinámica y al hacer cambios es díficil, aclopar todas las piezas es complicado. Costó al principio, luego parecía que podíamos y al final nos quedamos en el camino. La verdad es que empezar mal siempre condiciona.

P. ¿Qué cambió la temporada pasada en el equipo cuando comenzó la racha de victorias?

R. El año pasado nos pasó lo mismo, empezar mal nos pasó factura, siempre te condiciona. Empezamos a cambiar la manera de jugar y la realidad es que jugábamos mejor, pero hubo un periodo que creo que merecíamos más: salíamos con la sensación de poder golear y acabábamos empatando el partido. Pero al final insistimos, tuvimos la opción de hacer playoffs e intentar conseguir el objetivo porque no era normal que haciendo el fútbol que hacíamos y teniendo las ocasiones que teníamos no llegaran los resultados.

P. ¿Podría resumir en una frase la racha de diez victorias seguidas que permitió al Nàstic jugar los playoffs?

"(La temporada pasada) Íbamos al límite y nos salió bien" R. Íbamos al límite. Y nos salió bien, hasta el último partido. Estábamos con el agua al cuello y fuimos al límite. Eso es muy difícil, por eso este año queremos estar arriba y tener más regularidad.

P. Y la derrota en Llagostera que dejó al Nàstic a las puertas del ascenso, ¿cómo resumiría aquella eliminatoria?

R. En casa remontamos el partido -empezaron ellos con mejores sensaciones pero reaccionamos. En Llagostera el factor campo y otras cosas nos pasaron factura y no conseguimos el objetivo. De esto tenemos que aprender, pasar página y mirar hacia adelante, porque este año volvemos a tener la oportunidad de conseguir el objetivo.

Esta temporada

Pregunta. Este inicio de temporada del Nàstic es el mejor desde hace once temporadas. ¿Qué se está haciendo diferente respecto las dos anteriores temporadas?

Respuesta. No sé si se están haciendo cosas distintas, pero sí creo que tenemos una idea muy clara. Tenemos una base del equipo que el año pasado ya estuvo aquí, el mismo entrenador y la misma idea. Estamos insistiendo en nuestra manera de jugar y estoy convencido que hemos merecido más en muchos partidos, pero estamos en la buena línea de trabajo y hay que seguir así.

P. ¿Cree que la continuidad del bloque de la plantilla ha influido a este buen inicio?

"Manener el bloque te da cierta ventaja" R. Sí, creo que sí. Está claro que mantener el bloque y unas ciertas ideas, no es matemático y no quiere decir que vayámos a estar arriba, pero sí te da cierta ventaja.

P. ¿Qué importancia tiene comenzar bien la temporada?

R. Creo que ir a contracorriente es muy difícil. Los dos años cojemos dinámicas de resultados y las alargamos muchísimo, pero eso tiene un desgaste a nivel mental que es difícil de aguantar y llegar mentalmente a los playoffs es fundamental. Tenemos que intentar ser lo más regular posible para llegar con el depósito lleno a los playoffs y con la confianza plena en poder conseguir el objetivo. Un año te puede salir, pero otro año es muy complicado.

P. Aunque encabeza la clasificación, su equipo es uno de los menos goleadores del grupo y el pichichi es un centrocampista. ¿Cree que hay un problema en la delantera?

"Cuando se da una explicación simplista de por qué un equipo no marca goles para mí es un error, es una cosa de todos" No. Cuando un equipo no marca goles, tiene que ver con todo el mundo, no hay que centrar la idea en la gente de arriba. El primer defensa es el delantero y al revés pasa lo mismo; los defensas tenemos que dar una buena salida del balón, los centrocampistas tienen que dar asistencias, son muchas cosas a analizar. Cuando se da una explicación simplista de por qué un equipo no marca goles para mí es un error, es una cosa de todos.

Estamos creando ocasiones claras y al final es como el año anterior, hay momentos en que te cuesta más que entre pero hay que insistir y estoy seguro que con los jugadores que tenemos llegarán los goles y llegarán los resultados que todos queremos. Estamos en una zona muy cerca de donde queremos estar pero hay que darle una vuelta de tuerca a todo para estar lo más arriba posible.

P. Por otra parte, el Nàstic es uno de los equipos menos goleados de la categoría. ¿Es una clave para liderar la clasificación?

R. Sí, es clave que el equipo trabaje como una sola pieza a nivel defensivo. Tener la seguridad defensiva que creo que estamos mostrando no es una cuestión de los cuatro de atrás, es una cuestión de todos. Eso nos está dando el poder estar a tiro de playoffs. Pero tenemos que ajustar algunas cosas porque nuestra exigencia es mayor y queremos estar un poco más arriba: seguir en la línea en nivel defensivo y de cara a portería mejorar algunas cosas.

P. Este Nàstic está configurado para ser campeón de grupo. ¿Quién cree que son los rivales más duros para llegar a ese objetivo?

R. En Segunda B la mitad de los equipos quieren entrar en playoffs y luego hay cuatro o cinco equipos en cada grupo que quieren quedar primeros. Hay que quedar primeros, pero también está el Hércules, el Lleida, siempre hay algún filial que se cuela... es complicado. No te puedes olvidar de ningún equipo -el Reus también ha hecho muy buen equipo. Va estar muy caro quedar primero e incluso las cuatro primeras plazas, el nuestro es un grupo muy competitivo y muy igualado.

P. ¿Firma una temporada buena desde el inicio o otra temporada de remontadas imposibles como la del año pasado?

R. Prefiero ser más regular, pero al final lo que te deja una buena sensación es conseguir el objetivo y conseguir ascender. Todos tenemos la ilusión y las ganas y sobre todo la mente puesta en que hay que rematar la faena. Sea como sea tenemos que conseguir el objetivo, yendo poco a poco y con regularidad es el mejor camino.

El derbi del Camp de Tarragona

Pregunta. Reus y Nàstic llegan al derbi tras un gran inicio y luchando por las posiciones de arriba. ¿Se trata del derbi más igualado de los últimos años?

Respuesta. Todos los derbis son complicados, todos los años me parecían difíciles y este también. Ellos han hecho una muy buena plantilla y creo que va a ser muy igualado. Esperemos dar una alegría a nuestra gente porque siempre es un partido especial -si ganas, a nivel de confianza ganas mucho.

P. En las dos últimas temporadas el Reus ha estado siempre coqueteando con las posiciones altas pero en la segunda vuelta se acaba deshinchando. ¿Ve a este Reus como rival directo por el ascenso?

"Veo muy caras las primeras plazas y el Reus es una opción" R. Sí lo veo un equipo fuerte. Sinceramente creo que hay siete u ocho equipos -o más- para cuatro plazas. El Espanyol B está arriba ahora, el Lleida y el Hércules también... veo muy caras las cuatro primeras plazas y el Reus sí que es una opción.

P. A pesar de la derrota en Lleida, el Nàstic sigue siendo el mejor visitante del grupo contrariamente del Reus, que es el segundo mejor local del grupo 3. ¿Cuáles son las claves para vencer en el Municipal?

R. Va a ser un partido muy igualado, el que menos se equivoque será el que gane el partido. El que mejor maneje los detalles y sea más preciso es el que se va a llevar el partido.

P. Los derbis siempre son partidos vibrantes, muy duros y con un extra que no tienen otros partidos. ¿Qué siente el capitán del Nàstic cuando visita el Municipal? ¿Y qué sintió cuando Giner marcó el gol de la victoria el año pasado?

R. No sólo yo, sino todo el mundo lo vive durante la semana de forma especial. La gente te para por la calle diciendo "tenemos que ganar". Esa rivalidad es la salsa del fútbol y es lo que hace un partido bonito. Estoy muy contento y agradecido de poder jugar este tipo de partidos.

El año pasado cuando marcó Ferri, como estábamos en esa dinámica que necesitábamos ganar sí o sí, imagínate. La celebración, más que decir palabras, es mirarla. Todos nos juntamos y nos tiramos encima de Ferran y esa es la imagen. Teníamos muchas ganas de ganar y fue un partido muy igualado que se decidió por un detalle; una cavalgada por la banda y un tiro cruzado de Ferri. Al final mucha alegría porque teníamos mucha necesidad.

P. La Marea Grana siempre ha acompañado al equipo en Reus. 1.200 personas hace dos años y casi 1.000 el año pasado. ¿Volverá a ser determinante la afluencia de afición grana?

"En el derbi la afición es determintante, un plus más" R. Eso es básico. Lo que hace grande a un club es la afición y creo que en Tarragona el Nàstic lo tiene. En ese partido en concreto la afición es determinante, un plus más. Estamos muy agradecidos de que, sea el partido que sea, veas gente nuestra, en cualquier campo. Los jugadores nuevos, cuando lo ven, entienden la repercusión que tiene jugar en el Nàstic. Estamos muy agradecidos porque la gente siempre está ahí. Tener alguien, sobre todo fuera de casa, es de agradecer.

Test personal

P. ¿Qué le hace feliz?

R. Jugar. En fútbol jugar y en la vida -tengo dos niños- jugar con ellos.

P. ¿Has llorado alguna vez por fútbol? En caso afirmativo, ¿te importaría decirnos una vez?

R. Sí, muchas veces. Sin ir más lejos, en Llagostera. Nuestro vestuario era un funeral. Estábamos prácticamente el cien por cien de jugadores, técnicos y directivos llorando.

P. ¿Cuál es su mejor virtud?

Ser constante.

P. ¿Y su peor defecto?

R. A veces soy demasiado impetuoso. A veces no pienso las cosas.

P. ¿Cuál es su mayor temor?

R. No arriesgar.

P. ¿Un idolo?

R. Tengo muchos, pero diría Puyol.

P. ¿Qué cualidades valoras más en una persona?

R. La sinceridad, ir de cara.

P. ¿Cuál es tu comida preferida?

R. Muchas [risas]. Diría caracoles.

P. ¿Una canción?

R. Me gustan muchas. Cualquiera de Love of Lesbian.

P. ¿Un libro?

R. "El club de la lucha", de Chuck Palahniuk.

P. ¿Una película?

R. Braveheart.

P. ¿Un sueño?

R. Ascender.

P. ¿Un mensaje para la afición del Nàstic?

R. Que estén con el equipo, nos vamos a dejar absolutamente todo.