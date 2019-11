Entrevista. Diego Peláez: "Sabemos tratar bien el balón, pero nos adaptamos a todo"

Diego Peláez (Vigo, 18/05/1989) es la sensación en la Cultural. En el entorno del Reino de León se oye con asiduidad su nombre o, más bien, su apodo, O Mago. Su tránsito por el fútbol ha estado siempre ligado a Galicia, pero al fin ha salido de sus fronteras. Las categorías inferiores del Celta, el Pontevedra B, Alondras, Coruxo y Compostela han disfrutado de su fútbol, pero Peláez bucaba una oportunidad en otro lugar, y para ello encontró León

Es innegable que el gallego ha calado entre la afición culturalista con su repertorio de pases entrelíneas imposibles, e incluso ha llegado a tener repercusión a nivel nacional con su espectacular gol desde medio campo en Burgos. Ahora padece una sobrecarga con líquido en el cuádriceps, pero está trabajando a tope para poder volver al césped cuánto antes. Entre sesión y sesión de fisio, Peláez atendió a VAVEL.com

Pregunta: Lo primero, ¿cómo estás de la sobrecarga en el cuádriceps?

Respuesta: Sigo con molestias. El sábado intenté entrenar para ver si podía jugar el domingo, pero no pudo ser. Sigo con un poco de líquido en el cuádriceps de un golpe sufrido hace 20 días. Esperemos a ver cómo evoluciona esta semana.

P: El equipo ha iniciado bien la liga. Quince puntos en nueve jornadas no está mal

R: Es un buen comienzo, aunque la derrota ante el Guijuelo es una pena. Nos hemos quedado con la miel en los labios de meternos en playoff, de ilusionarnos un poco más. Fue un golpe duro, pero el comienzo no es malo, aunque las sensaciones de ayer no fueron las mejores. Esto acaba de empezar y aun queda mucho.

"Es gratis soñar e ilusionarse"

P: ¿Cuál es el objetivo a día de hoy?

R: Los puntos necesarios para salvarnos. A partir de ahí, es gratis soñar e ilusionarse. El equipo juega bien y las sensaciones son buenas hasta ahora. Cada domingo nos marcaremos el objetivo.

P: ¿Cuál es el punto fuerte del equipo?

R: Somos un equipo que juega bien al fútbol, que sabe tratar bien la pelota, pero que se adapta a todo: si no tenemos la pelota sabemos contragolpear, pero si nos dan el balón, como contra el Coruxo, sabemos qué hacer con él.

P: ¿Y el punto débil?

R: Quizá estas últimas jornadas estamos encajando demasiados goles. Creo que el equipo defensivamente puede mejorar.

"No hay grandes diferencias entre un jugador y otro"

P: Lo que sin duda hay es una gran competencia entre todos los jugadores

R: Somos 23 jugadores y no hay grandes diferencias entre un jugador y otro. Eso es bueno, sobre todo para que los entrenamientos sean de calidad y la gente no se relaje. Beneficia a todos.

P: Últimamente se está viendo algo que no suele suceder en León, y es que hay comunión entre el equipo y la grada.

R: Ante el Guijuelo hubo un poco menos, pero la verdad es que de momento nos sentimos muy arropados. La gente está apoyando bastante. Intentaremos meternos algo más arriba para que se ilusione un poco más la afición.

P: De hecho, tú eres uno de los jugadores más apreciados por la grada

R: La verdad es que me siento bastante querido. Para un jugador como yo da mucha confianza, para poder hacer mi juego, para que mi fútbol fluya bien es muy importante. Estoy contento con la grada.

P: ¿Cuál es el jugador que más te ha impresionado de la Cultural?

R: Me quedo con Pérez. La calidad que tiene para sacar la pelota hacía tiempo que no la veía en un central.

P: Es un jugador que te ha dado bastantes palos en los últimos años

R: (Risas). Nos conocemos bien porque los Compos-Ferrol son derbi y me cubría bastante.

"El mote de O Mago me lo puso el speaker del Compostela"

P: Te llaman O Mago. ¿De dónde viene este mote?

R: Eso lo empezó el speaker del Compostela. Allí, al parecer, cada año que firman un mediapunta es O Mago y me tocó a mí en estos últimos años. Tenía cachondeo con él y siempre me lo decía.

P: El año pasado en el Compostela tenías un buen amigo como Joselu que este año te está echando algo de menos

R: Hablo todos los días con él, tenemos una relación como si fuera un hermano para mí. Lo está pasando un poco mal. No tiene apenas ocasiones, no le llega el balón... él vive del gol. El año pasado hizo un temporadón increíble y seguro que el equipo se adapta a él y seguro que le va bien.

P: Hablando de ti, ¿esperabas tanto protagonismo en la Cultural?

R: Al final uno busca tener minutos, que el míster te dé confianza. De momento, todo lo que yo buscaba y venía a pelear se está consiguiendo, así que estoy contento.

P: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando llegaste aquí y leíste en algunos medios que eras delantero?

R: Leía que era delantero y que tenía que hacer goles. No soy delantero ni nunca he sido goleador. Ya se ha visto un poco qué tipo de jugador soy.

P: Esta es tu primera experiencia fuera de Galicia. ¿No has tenido oportunidades de salir o querías quedarte allí?

R: No he tenido oportunidades de salir de allí. La verdad es que siempre he querido probar suerte en otro lugar, pero no tuve la oportunidad

P: ¿Y qué tal hasta ahora en León, cómo te has adaptado a la ciudad?

R: La verdad es que me está gustando mucho. Comparado con Santiago creo que he ganado en calidad de vida. La ciudad es mucho más cómoda, pero con más gente y más ambiente, vivo en una zona muy cómoda... la verdad es que la experiencia en León está siendo estupenda.

"Me lastra la falta de gol"

P: Muchos dicen que tienes calidad para una categoría superior. ¿Qué crees que te ha faltado para dar ese salto?

R: (Risas). Que me pongan, que me den oportunidades, que me fichen. El año pasado se me echaba en cara que no hacía goles, y tal vez sea esto lo que me lastra. Esta temporada no hemos empezado mal y a ver si hago más goles, pero lo de jugar en otra categoría es cuestión de esperar a que alguien te dé la oportunidad.

P: El año pasado marcaste un gol, pero fue en El Sardinero. Este año llevas un gol, el de Burgos, ¿ha sido el mejor de tu carrera?

R: Sí, creo que sí, por cómo fue. Un gol desde medio campo llama la atención más. El año pasado marqué en El Sardinero, nos pusimos 0-1 ganando y hacerlo en un escenario espectacular y ante 16.000 personas también es muy bonito.

"Coutado me dijo que no llegaba desde el medio del campo"

P: Coutado te picó antes del partido del Burgos

R: Sí, estaba hablando con él en el medio del campo, comentando como está el césped. Le dije: "hoy la voy a pegar desde aquí y voy a marcar" y él me respondió: "qué va, no llegas". Yo no me caracterizo por tener un gran disparo y él me tomó el pelo con que no llegaba. Después se me ocurrió, lo tenía por la cabeza y así salió.

P: Te llevas bien con Coutado

R: Tengo muy buena relación, tanto en el campo, que creo que se vio ante el Coruxo, que nos entendimos muy bien, como fuera.

P: ¿Dónde esperas ver a la Cultural a final de temporada?

R: Espero que arriba, me gustaría verla ahí. Hay que ser ambicioso, pero con los pies en la tierra. Ya vimos este fin de semana que fue un palo, tanto para el equipo como para la afición, ilusionados con meternos arriba. Hay que ir domingo a domingo, partido a partido, y ver dónde estamos.

P: Un puesto, mójate

R: Cuarto

Diego Peláez en 10 toques