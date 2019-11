Resultado Liverpool - Real Madrid en la Champions League 2015 (0-3)

22:50 ¡Y hasta aquí la retransmisión en directo de este partidazo en VAVEL! El Real Madrid superó en todas las facetas al Liverpool, y consiguió una importantísima victoria en Anfield para certificar virtualmente el pase a la siguiente fase. Abrió el marcador Cristiano, y un doblete de Benzema cerró el marcador. Al final, Liverpool 0-3 Real Madrid. ¡Hasta pronto!

22:44 Con su victoria, el Real Madrid se sitúa como líder destacado del Grupo B de la Champions, con nueve puntos, y deja atrás al Liverpool con tres, igual que Basilea y Ludogorets, que empatan a puntos en la cola y la segunda posición de la clasificación.

22:41 Muchos récords estaban en juego en este encuentro, y el primero en batirlo ha sido Cristiano. El portugués ha logrado su tanto número 70 en Champions, y acecha a Raúl. Además, con su tanto, batió su mal fario y el del Madrid en Anfield, y logró además superar a su equipo número 50.

Casillas, en C+: "¿Cristiano o Messi? Cristiano, yo me quedo con los míos".

Casillas, en C+: "Lo genial es que la gente sigue animando, y eso es lo importante porque los jugadores necesitamos a la afición".

Casillas, en C+: "Contento por llegar a los 143 partidos con el Madrid, jamás lo pensé y siempre estaré agradecido al equipo que me ha dado a conocer".

Casillas, en C+: "El equipo se siente cómodo en cualquier esquema que elige el míster, saber que tenemos un equipo y que será eso lo que nos lleve hasta el final".

Casillas, en C+: "El equipo responde entre quien entre, a pesar de las bajas. Esta es la dinámica, ganar, ganar y ganar".

Casillas, en C+: "Hemos hecho un partido muy completo, sólidos atrás y certeros delante".

22:36 Enorme puñetazo encima de la mesa del Real Madrid en uno de los templos del fútbol. Ganó por 0-3 el conjunto blanco en Anfield, gracias a una sensacional primera mitad. En la segunda, los de Ancelotti se dedicaron a contemporizar y gestionar la ventaja obtenida.

¡¡FINAL, FINAL, FINAL DEL PARTIDO!!

90+1' Mueve el balón de un lado al otro el Madrid, esperando el pitido final.

89' Muestra el cartelón el cuarto árbitro. Se jugarán dos minutos más.

86' Intenta nuevamente desde lejos acortar distancias el Liverpool. Emre Can ensaya, pero se marcha muy desviado.

83' Agota sus cambios Ancelotti. Se va Marcelo, entra Nacho.

82' Peligrosísimo centro de Johnson que despeja Arbeloa ante la llegada de Sterling.

80' Segundo cambio en el Madrid. Se marcha Kroos, entra Illarramendi.

79' Chutó Modric desde la frontal, pero atajó Mignolet en dos tiempos.

74' Primer cambio en el Madrid. Se marcha Cristiano Ronaldo, sale, y vuelve tras seis semanas fuera, Cristiano Ronaldo.

72' ¡JAMES! El colombiano la manda desviada por poco, tras una gran asistencia de Benzema.

71' ¡Lallana! El inglés aprovechó un barullo en el área para intentar chutar a gol, pero el colegiado le señaló fuera de juego.

69' Casillas manda a saque de esquina un disparo aparentemente sencillo de Sterling.

66' Doble cambio en el Liverpool. Agota sus opciones Rodgers. Salen Henderson y ; entran Can y Markovic.

65' Gran pase de Isco sobre Cristiano, que despeja en el último momento Skrtel.

63' ¡Lo que acaba de fallar Cristiano! Le sacó el balón Mignolet, que le había dado hecho Benzema.

61' ¡Paró Mignolet! Durísimo disparo de Cristiano que repele el belga metiendo los puños.

59' Entrada veloz de Marcelo hasta el corazón del área, que desestima en última instancia Henderson.

56' Sigue buscando portería sin fortuna Cristiano. Disparo desviado con izquierda del portugués.

55' ¡Cortó Lovren! Gran cabalgada por izquierda de Benzema, y cuando iba a poner el pase de la muerte buscando a Cristiano, apareció el croata.

52' Volvió a probar fortuna Lallana, muy activo, pero detuvo fácilmente Casillas.

50' Cerró Varane en un área, y en la otra, tras la contra Skrtel sendos golpeos de Coutinho e Isco.

49' ¡Arriba James! El colombiano culmina una gran jugada al contragolpe, mandando el cuero alto.

47' Despeja Arbeloa a saque de esquina un centro de Lallana. Intenta embotellar el Liverpool al Madrid de salida.

46' ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

21:45 Sorprende Rodgers, ejecutandos su primera permuta al descanso. El inglés sienta a Balotelli, y sale Lallana.

21:43 Vuelven a asomar los jugadores por el túnel de vestuarios. En breve comenzará el segundo tiempo.

21:42 VIDEO | El segundo gol de Benzema, el tercero del Real Madrid

DATO | Con su gol, Cristiano iguala a Raúl (71) como máximos competiciones en Copa de Europa. En sus 54 partidos de Champions con el Madrid, el portugués ha convertido 55 tantos (@2010MisterChip).

DATO | Hacía cinco años que el Liverpool no recibía tres goles como local en Champions League. Fue en abril de 2009, ante el Chelsea (@whoscored).

21:35 Noche de maldiciones rotas en Anfield. Primero Cristiano, golpeando doble, haciendo caer la losa de su ineficacia cara a portería en el feudo del Liverpool, y de paso, rompiendo la mala racha madridista en partido oficial ante los ingleses. Con los dos goles de Benzema, el club blanco encamina una nueva victoria.

21:32 Sensacional rendimiento del Madrid en el primer tiempo. Aunque el Liverpool salió a morder al inicio, el conjunto blanco aguantó el chaparrón y superó, a partir del cuarto de hora, en todas las facetas a su rival. Cristiano, y Benzema por partida doble, le dan una ventaja muy cómoda al Madrid al descanso.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45+1' ¡AL PALO Coutinho! Durísimo disparo del brasileño, que se encuentra con la madera tras superar a Casillas

DATO | Benzema lleva 40 goles en 67 partidos en Champions League. Registro brutal el del francés

42' Remate de Allen que sale desviado por una gran parada tras estirada de Casillas, que el árbitro no vio al decretar saque de puerta.

VIDEO | El primer gol de Benzema, el que fue el segundo del Madrid

40' Volvió a morder Mr. Champions, recogiendo un rechace tras un control de Pepe con el pecho en el corazón del área y una posterior cesión al francés, que no desaprovechó el regalo y con un sutil toque, introdujo el balón nuevamente.

40' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BENZEMA, GOOOOOOOL DEL FRANCÉS!!!

39' Gran pase de Benzema en largo para Cristiano, y se cruza providencial Johnson para despejar a saque de esquina.

36' Despejó Pepe un peligroso centro de Balotelli al corazón del área.

34' Primera amarilla del partido para Kroos, que empujó a Sterling cortando un contragolpe.

33' Brendan Rodgers empieza a mover su banquillo, y ordena calentar alternativamente a sus jugadores para tenerles preparados por si los necesita.

VIDEO | El gol de Cristiano Ronaldo, tras pase preciso de James, que ponía el 0-1 en Anfield.

29' Recogió el balón James tras un saque de esquina, se la dio a Isco y éste a Kroos. Éste la devolvió al área, al segundo palo, dónde apareció el galo y con un pase preciso a la red, de cabeza, hizo el segundo.

29' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BENZEMA, GOL DEL REAL MADRID, EL SEGUNDO!!!

27' Vuelve a probar fortuna desde lejos Cristiano, pero su chut se marcha ligeramente desviado.

25' Soberbios al corte primero Pepe y luego Varane para evitar una clara jugada de peligro de los ingleses.

22' Asiste James poniéndosela perfecta a Cristiano con una cucharita, para que éste supere a Mignolet con la derecha. A uno de igualar a Raúl como máximo goleador de la Champions, rompiendo el mal fario personal suyo en Anfield.

22' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAZO DE CRISTIANO RONALDO!!! SE ADELANTA EL REAL MADRID

19' Gran trabajo de Isco en defensa, recuperando y lanzando un contragolpe. Crece por momentos el Madrid.

17' Mano de James en el control tras resbalarse, que pone fin a la mejor jugada blanca hasta el momento

14' Se reincorpora James con un vendaje en su ceja izquierda.

13' Salida en falso de Iker en un saque de esquina que termina solucionando palmeando el balón fuera del área.

11' Se tiene que salir James del terreno de juego para recibir asistencia por un corte en la ceja. El Madrid con diez.

10' Responde el Liverpool en las botas de Gerrard, que obliga a responder a Casillas y despejar a un costado.

7' Disparo duro de Cristiano que detiene Mignolet sin mayores problemas.

5' Fuera de juego de Sterling, que había filtrado un peligroso pase al corazón del área.

3' Salida fuerte del Liverpool, que presiona muy arriba la salida de balón. Muchos fallos hasta el momento en ambos equipos en la circulación.

1' ¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:43 Los futbolistas, los 22 protagonistas, posan juntos delante de una pancarta en contra del racismo, para darle paso a Casillas, Gerrard, y el sorteo de campos.

20:41 ¡Los jugadores saltan al terreno de juego! Listos para escuchar el himno de la Champions y para que, en breve, de comienzo el choque.

20:39 ¡Y suena, ya, el magnífico 'You will never walk alone' en la grada de Anfield!

20:36 Ambos conjuntos toman el camino a vestuarios para recibir las últimas indicaciones técnicas y prepararse para el partido. Ya queda menos para que suenen los dos himnos, el de la Champions, y el 'You will never walk alone' que canta la grada de Anfield. ¡Puro espectáculo!

20:27 ¡Los dos equipos saltan a llevar a cabo los pertinentes ejercicios de calentamiento! El choque está más cerca de comenzar.

20:24 Otro que vuelve, esta vez a reencontrarse con su exequipo, es Álvaro Arbeloa, que además será titular en el partido y que en la previa, comentó su sentimiento al volver. El salmantino disputó durante dos años y medio como local en Anfield, y cinco campañas después vuelve a la que fue su casa.

20:20 El que se reencuentra nuevamente con el Liverpool es el técnico del Real Madrid. Carlo Ancelotti tiene en los ingleses a un rival recurrente, especialmente en finales de la Champions, con resultados y experiencias dispares en sus enfrentamientos.

20:16 Cerrando el ciclo de repaso de Anfield, queda señalar la importancia que tendría para el Madrid obtener la victoria. Además del golpe moral de vencer en un campo mítico, la cercanía del Clásico y la posibilidad de asestar un golpe casi definitivo a la clasificación son los alicientes para los madridistas.

20:08 Y no es solo la única derrota dolorosa para los de blanco. Ante el Liverpool, el Madrid de los García cayó derrotado en la última final de la Champions previa a la conquista de la Séptima en el 98, viendo cómo en los instantes finales del choque un solitario gol de Alan Kennedy les hacía perder la opción de alzar el título.

20:02 Repasemos ahora la historia blanca en Liverpool. Un único partido en Anfield, goleada y eliminación. Se cumplen seis años de aquella deblacle, y lo que hace que el balance sea negativo para los de blanco, que intentarán igualar la balanza en esta nueva ocasión de visitar el templo del Merseyside.

19:58 Seguimos la cuenta atrás, y nos acercamos al inicio del encuentro. Para conocer todas las claves tácticas que nos deparará el choque, el mejor modo es revisar el Tablero Real que dispondrá Ancelotti sobre el verde de Anfield.

19:54 De este modo, y junto a sus compañeros, intentarán derribar la barrera que supone Anfield para el Madrid, y conseguir superar dicho obstáculo.

19:50 Uno de los máximos exponentes del Real Madrid, si no el que más, ofensivamente es Cristiano Ronaldo. Pero el portugués no tiene una relación idílica con Anfield, porque en más de 10 visitas al feudo del Liverpool, no ha logrado ver aún portería como visitante ante los del Merseyside.

19:46 Butragueño, en C+: "Venir a Anfield, jugar con el Liverpool, es una suerte para defender el prestigio del Real Madrid. Cuando acabe el partido ya pensaremos en el Barcelona".

19:45 Butragueño, en C+: "Tenemos una plantilla que nos permite elegir diversas opciones. Todos son grandes jugadores, de gran categoría. Del centro del campo para arriba, todos tienen capacidad de hacer que pase algo grande".

19:45 Butragueño, en C+: "Liverpool y Real Madrid han escrito páginas brillantes en el fútbol, el campo está en perfectas condiciones y esperamos que sea un espectáculo para la gente".

19:45 Butragueño, en C+: "Sin duda estamos en uno de los templos del fútbol, para nosotros es un auténtico honor".

19:45 A falta de una hora de que comience el partido, es el momento idóneo para dar un repaso global en la magnífica previa preparada para el encuentro entre el Liverpool y el Real Madrid. Datos, estadísticas, declaraciones... La previa, en VAVEL.

19:41 Dos auténticas leyendas convergerán en el campo, ambas con el brazalete de capitán, e intentando llevar a sus equipos a lo más alto. Steven Gerrard por el lado 'red', e Iker Casillas del blanco. Leyendas con brazalete.

19:38 En su llegada el Real Madrid sufrió un auténtico vendaval, con rachas superiores a los 100 km/h, que hizo incluso tambalear la pasarela de bajada del avión. Durante el entrenamiento en Anfield, el mal tiempo acompañó a los merengues.

19:35 Hoy Anfield se vestirá de gala. En las taquillas del feudo del Liverpool se ha colgado el cartel de 'no hay billetes', así que no se a ver una localidad libre para un partido que bien lo merece.

19:32 ¡También conocemos el once del Liverpool! Se decide Rodgers por Mignolet; Johnson, Lovren, Skrtel, Alberto Moreno; Gerrard, Allen, Henderson; Coutinho, Sterling y Balotelli

19:25 Ancelotti tenía que hacer dos descartes, y finalmente y siguiendo lo previsto, se ha decidido por Marcos Llorente y Pacheco, como los hombres que no se vestirán de corto.

19:20 ¡Ya conocemos el once que sacará el Madrid! Va con Casillas; Arbeloa, Varane, Pepe, Marcelo; Isco, Modric, Kroos; James, Benzema y Cristiano.

19:15 Este es el cartel promocional con el que el Liverpool le da la bienvenida al emocionante partido Liverpool - Real Madrid que viviremos en exactamente hora y media.

19:10 Ancelotti, en una entrevista con The Sun, hablaba de lo que para él significa el Liverpool, más allá de su experiencia personal al enfrentarse a ellos en es partido Real Madrid - Liverpool . El técnico italiano no se cortó a la hora de elogiar al público rival y la atmósfera que crean en cada partido, pero sobre todo, tuvo tiempo para alabar a dos de sus pupilos, tanto a Cristiano como a Bale.

19:05 El que repite convocatoria es Álvaro Medrán. El mirlo blanco viajó con el grupo para enfrentarse al Levante, e incluso debutó con el primer equipo en partido oficial. El cordobés estará acompañado en tierras inglesas por otro canterano, también mediocentro y de ilustre familia, Marcos Llorente.

19:00 El conjunto blanco puso rumbo a Liverpool en la tarde de ayer, dónde les recibió un tiempo desapacible con fuertes vientos, según informaron varios medios. Estas son algunas de las imágenes de la expedición blanca (vía Real Madrid).

18:55 El colegiado designado para la contienda será Nicola Rizzoli. El italiano ha arbitrado en tres ocasiones al Madrid, y ninguna de ellas los blancos han caído derrotados. Además, el transalpino arbitró la final del último Mundial y la de la Champions '13.

18:50 El que sí volverá a la que fue su casa durante dos temporadas y media será Álvaro Arbeloa, que retorna a Anfield para este partido Liverpool - Real Madrid cinco años después de abandonar Inglaterra para volver al Madrid. El salmantino ha expresado lo "importante" que fue para él el Liverpool, y la "ilusión" que le hace volver.

18:45 Del lado 'red', la gran ausencia también está en la zona de ataque, y es todavía más sensible para los de Rodgers. Daniel Sturridge, que se lesionó hace más de un mes con la selección inglesa, ha recaído de su dolencia, y estará otro mes fuera de los terrenos de juego.

18:40 La gran baja en este Liverpool - Real Madrid, además de la del sevillano, por parte del Real Madrid, está en vanguardia. Una de las tres patas de la 'BBC' ha dejado al resto cojeando, debido a unas molestias en el glúteo. Gareth Bale ya se perdió el último compromiso ante el Levante, y no ha viajado con el equipo a Inglaterra para afrontar el encuentro ante el Liverpool.

18:35 Desde entonces, únicamente Pepe, Ramos, Casillas y Marcelo siguen en la entidad merengue, siendo los tres de ellos titulares en el partido Liverpool - Real Madrid, y presumiblemente también, excepto el lesionado central de Camas, lo serán junto al brasileño en el próximo compromiso continental.

18:30 La primera y última vez que el Real Madrid visitó el feudo del Liverpool el resultado fue sangrante para los blancos. Un 4-0 le endosó el cuadro 'red', que se cebó con un rival que vivía momentos turbulentos en el aspecto directivo.

18:25 Para los blancos, en cambio, su visita a Anfield está enmarcada en un momento en el que un resultado positivo será una gran noticia con la que volver a Madrid, dependiendo claro está de cómo se desarrolle el partido y cuál sea la cara de los merengues en terreno 'red'.

18:20 El traspiés de los ingleses en su visita a Suiza hace que el próximo envite adquiera una relevancia singularmente elevada para el Liverpool. Los de Brendan Rodgers podrían verse descolgados de la cabeza del grupo si caen derrotados en su feudo, a seis puntos del Madrid con tan solo nueve más por jugarse.

18:15 Del lado blanco, el Madrid suma seis puntos y encabeza la tabla del grupo. Logró imponerse con solvencia al Basilea por 5-1, en el que fue el partido que sirvió para lanzar al equipo, y también obtuvo la victoria, agónica eso sí, ante el Ludogorets en Bulgaria.

18:10 En los dos primeros compromisos del grupo, la suerte fue dispar para uno y otro equipo. Empezando por los locales, el Liverpool consiguió amarrar los tres puntos ante el novato Ludogorets gracias a un penalti dudoso en el añadido, pero cayó en Suiza sorprendentemente ante el Basilea, complicándose la clasificación.

18:05 Vamos a repasar la clasificación en el Grupo B de la presente edición de la UEFA Champions League. En cabeza del mismo, aparece el Real Madrid con 6 puntos, mientras que Basilea y Liverpool se pelean por la segunda posición con 3, con el Ludogorets descolgado cerrando la tabla.

18:00 A pesar de la grandeza de ambos conjuntos y su palmarés continental, las aguas no bajan igual de calmadas en uno y otro bando. Los actuales campeones de Champions viven un momento dulce, entrando en una semana decisiva a pesar de lo poco avanzado del calendario, visitando a los 'reds' primero y posteriormente recibiendo al Barcelona.

17:55 Dos de los grandes equipos continentales. De los transatlánticos europeos se enfrentan en Anfield para resolver, virtualmente, el Grupo B. El Liverpool abre las puertas de su feudo para recibir al Real Madrid, actual líder del citado grupo.

17:50 ¡Buenas tardes, y bienvenidos al partido Liverpool - Real Madrid en VAVEL! En esta ocasión, y con la música de la Champions a menos de tres horas para comenzar a sonar, nos desplazamos hasta uno del los templos del fútbol mundial para vivir una apasionante jornada de la máxima competición continental.