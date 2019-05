Celta - Levante: en busca de la identidad perdida

Celta y Levante abren una novena jornada marcada por el Clásico, pero que no desmerece el resto de encuentros de la jornada. Los de Berizzo quieren continuar con su estratosférico arranque de liga, y situarse en los puesto de Europa League, si consiguen ganar a un Levante en horas bajas, que afronta la era “post-Mendilíbar”.

Alcaraz coge a un equipo herido, que es penúltimo en la clasificación y que solo ha conseguido cinco puntos en las ocho jornada ligueras, por lo que tiene mucho trabajo por delante, para recuperar una moral, que ahora mismo está por los suelos.

Berizzo con la baja de Orellana

Entre otros muchos aspectos, el encuentro estará marcado por la dolorosa baja de Fabián Orellana, que está sancionado y no podrá participar en el choque. No obstante la variante que maneja el “Toto” para mañana, es incorporar a la jovencísima promesa del equipo vigués, Santi Mina, para que acompañe en el ataque a Larrivey y Nolito, una vez que estos dos parecen fijos e inamovibles durante toda la temporada.

“Dato: el Celta no ha sido capaz de ganar nunca al Levante en Balaídos”

Por lo demás, el once inicial del técnico argentino es similar al que consiguió arrancar un empate en La Catedral la semana pasada. Larrivey ha calificado al Levante como uno de los rivales más peligrosos. Y puede que no esté muy desencaminado el delantero del Celta, y es que en todos sus enfrentamientos en Balaídos, los gallegos no han conseguido vencer al Levante en ninguna ocasión, cosechando dos derrotas y un empate ante el conjunto granota, cuya última victoria sobre los vigueses fue en 2013, gracias a un gol de Diop al borde del final del partido.

De Mendilíbar a Lucas y tiro porque me toca

Quizá por no tener casi margen de maniobra, lo cierto es que el Levante repetirá prácticamente la misma idea de juego que toda la temporada. Alcaraz no ha tenido tiempo de inculcar su estilo a los jugadores, como él mismo ha reconocido: “No puedo transmitir en tres o cuatro días todo lo que quiero a los jugadores, porque entre otras cosas, no lo asimilarían”. Además alabó su idea de juego: “Tenemos que construir un equipo rocoso, pero que no renuncie a atacar”, el entrenador se refería sin ninguna duda también a la falta de gol que tiene el Levante en este comienzo, y es que solo han conseguido anotar cuatro goles.

“Dato: cuatro goles en ocho jornadas para el Levante”

Así pues, se puede afirmar que cambia el entrenador, pero no el estilo, un Levante que quiere llevar el encuentro a su terreno y poner en complicaciones a todos los equipos si quieren sacar algo positivo de sus enfrentamientos. Lo que llama poderosamente la atención es que a los dos días de llegar al banquillo, el técnico granadino ha tomado la decisión de dejar fuera de la lista a Gavilán, que ha participado con frecuenta en los planes de su antiguo entrenador.

Lucas Alcaraz "bipolar" en los banquillos

Hablar del nuevo entrenador del Levante es sinónimo de irregularidad, de alternancia de éxitos con fracasos. De sobra queda demostrada su capacidad para dirigir equipos de primero, como el Granada al que ha conseguido salvar las dos últimas campañas, no obstante su carrera como técnico ha ido dejando luces y sobras allá por donde ha ido.

El técnico ha pasado por diversidad de equipos, Xerez, Córdoba, Murcia, Recreativo de Huelva, Granada etc… con más pena que gloria, cosechando descensos y destituciones, pero llamó poderosamente la atención cuando habiendo conseguido la salvación del Granada por segunda temporada consecutiva, Lucas Alcaraz, decidía no continuar en el club, ya que no se sentía respaldado por una afición que en varias ocasiones había cantado su dimisión durante los encuentros del Granada.

El árbitro: Teixeira Vitienes "a favor" del Levante

Estamos ante un colegiado que es sinónimo de malos resultados para el Celta de Vigo, y es que en los once partidos dirigidos por el cántabro, los vigueses no han ganado ninguno, consiguiendo tan solo dos empates, uno de ellos precisamente ante su rival de mañana, el Levante, por lo que las sensaciones no son buenas de cara al encuentro de mañana.

“Dato: el Celta no ha ganado ningún partido con Teixeira”

Y las sensaciones no son buenas, si miramos sobre todo las estadísticas del colegiado en los encuentros dirigidos en Balaídos, ya que en todos ellos, el Celta ha caído derrotado. Nunca es tarde para despertar, y eso es lo que buscará el Levante en el encuentro ante los de Berizzo, aprovechando la "maldición de Vitienes" y el dicho de "entrenador nuevo, victoria segura".

Posibles alineaciones