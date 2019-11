Los 'Diez Mandamientos' de la jornada 10

En esta jornada 10, tendremos duelos en la parte alta, lances por la disputa de los puestos de promoción de ascenso, desafíos por salir de las posiciones de 'Playout', y también visualizaremos encuentros de contrastes, cuyo resultado puede dilucidar tanto por arriba como por la zona roja de la tabla.

Y cómo no, podrán realizar todo el seguimiento de la jornada de bronce con nosotros, ya sea bien mediante los directos que se les ofrecen y que, a continuación, pasamos a presentarles, como a través de nuestras redes sociales, donde podrán seguir de manera detallada estos ''Diez Mandamientos'' de la jornada 10.

Racing de Ferrol - Real Avilés CF

Partidazo del Grupo I, con dos equipos que, acosados por el abismo del descenso, todo lo que no signifique ganar complica su situación en la tabla. Hermanados en ésta, comparten la misma coyuntura, que resulta ardua para dos equipos con destrezas para haber firmado mejores arranques. La suerte de resultados con que se han topado en este inicio tan turbulento para ambos -que la pasada temporada concluyeron no obstante en puestos de 'Playoff'- los ubican actualmente 13º y 12º respectivamente. Otro factor de influencia vital en el partido será, a buen seguro, la magnitud de un estadio como A Malata, donde el cuadro ferrolano disputa sus partidos como local. Tal es su envergadura, que incluso todo un Real Oviedo salió vapuleado del mismo, con resultado final de 4-1. El Racing de Ferrol solo conoce dos derrotas en su feudo, todas por la mínima, con resultado de 1-2. No duden en seguirlo en directo en VAVEL, a partir de las 17.00 horas del domingo.

Marino de Luanco - Real Oviedo

Sin lugar a dudas, se trata del enfrentamiento de los contrastes en el Grupo I. Mientras los visitantes son candidatos de lujo al Playoff, los que el domingo ejercerán como anfitriones son los farolillos rojos del cuadro del septentrión. Sin embargo, la sangría de resultados -y de goles- que el Real Oviedo viene recibiendo lejos del Tartiere resulta preocupante, teniendo en cuenta además que de sus dos últimas salidas se ha venido de vacío, salvando eso sí los respectivos sacos de cuatro goles que le endosaron primero el Racing de Ferrol, y más tarde el Real Valladolid 'B'. Una piedra de toque como un conjunto luanquín venido a menos este año es una buena oportunidad para romper la dinámica, si bien los carbayones se han acostumbrado a sumar una goleada tras otra a su favor, como la de esta pasada jornada (5-1 frente al Celta 'B'), lo que le permite sumar diecinueve puntos en la presente Liga. Todo lo contrario para un Marino de Luanco que, con solo cuatro puntos sumados, corre último sin haber ganado un solo partido. No se lo pierdan; podrán seguirlo , a partir de las 12.00 horas de la jornada dominical.

CD Toledo - Atlético de Madrid 'B'

Duelo de vital importancia para sendos conjuntos el que se podrá vivir a partir de las 12:15 horas de este domingo en el Salto del Caballo. Por un lado, los toledanos, totalmente necesitados de dar una gran imagen ante los suyos con una victoria que se antoja fundamental para no hundirse en la tabla. Y por el otro lado, el filial rojiblanco, cargado de moral por sus últimos buenos partidos y con la mira puesta en volver a llevarse los tres puntos lejos del Cerro para meterse de lleno en los puestos de privilegio. Ineludible.

Real Sociedad 'B' - CF Fuenlabrada

El co-líder del Grupo II visita este sábado a las 16.00 horas para abrir la jornada de fútbol en Segunda B las Instalaciones de Zubieta a fin de refrendar su condición de adalid compartido con el Barakaldo. La consecución de los tres puntos, algo que ha conseguido en cinco de las nueve citas del curso, deberá pasar por encima de un filial txuri-urdin un punto por encima del Playout, lo que hace de este próximo partido una necesidad imperiosa con la intención de no complicar su situación en la tabla.

Real Madrid Castilla - SD Huesca

Tras un inicio algo tortuoso para los madridistas, con cambios en el banquillo incluidos, las noticias comienzan a ser postivas, con la iniciación ya de un camino de leve repunte que durante esta semana intermedia lo ha ubicado al pie del puesto de promoción de descenso. Así las cosas, y tras perder en cuatro de las primeras cinco citas de la temporada, la victoria ante Barakaldo y Leioa, así como el empate ante el Socuéllamos infunden buenas esperanzas al equipo, ahora que toca afrontar dos partidos consecutivos en su propio campo. El primero de ellos lo medirá a un Huesca que cuenta con una situación mucho más desahogada, ubicado sexto, a tan solo tres puntos del Barakaldo, líder compartido del grupo con el Fuenlabrada. La cita tendrá lugar este domingo a partir de las 12.00 horas en el Alfredo di Stéfano.

CD Alcoyano - Badalona CF

Otro partido de antítesis el que podrá presenciarse en El Collao. Los locales, apoderados por el dramatismo en una temporada en la que las aspiraciones eran muy altas, actualmente se hallan en los puestos de descenso directo a Tercera por encima de un Atlético Baleares que ha sumado dos puntos menos respecto de sus ocho. Cinco derrotas describe el bagaje de resultados de esta su nueva temporada, sumando además tres derrotas consecutivas ante Nástic, Sant Andreu y Hospitalet. Los malos resutados lejos de su feudo (un punto en cinco partidos) hacen peligrar su posición en Liga, si bien en casa sus ejercicios han sido bastante más decorosos, con dos victorias, un empate y una derrota. Este partido será trascendental para su técnico, Óscar Cano, que ya ha recibido el ultimátum de la directiva sobre su posible despido en caso de no conseguir una victoria ante el Badalona. En el otro lado se hallan los catalanes que, quintos en la tabla clasificatoria, cuentan los mismos puntos que su inmediato predecesor, un Espanyol 'B' en posiciones de promoción. Recuerden seguirlo en VAVEL.com con el mejor directo desde El Collao, el próximo domingo a las 17.00 horas.

Reus Deportiu - Gimnàstic de Tarragona

El derbi. Partidazo sin precedentes el que este domingo tendrá lugar en la comarca catalana. Este fin de semana, un partido decidirá más que tres puntos, no solo por el valor que aporta una victoria ante tu rival, sino también por la posición que ambos podrán ocupar a posteriori de la disputa del partido, y ese es el Reus - Nástic. El Estadi será icono de un nuevo punto de inflexión para sendos conjuntos en su camino al Playoff, algo que los de Tarragona ya ostentan, y que los locales tratan de seguir persiguiendo con una nueva victoria este domingo. Éstos últimos, apeados por un solo punto de la promoción, actualmente se colocan sextos, a diferencia de un Nástic asentado en tercera posición. Como ya saben, podrán seguirlo en directo a partir de las 12.00 horas del domingo.

CD El Palo - FC Cartagena

El gran contraste de lo que, sobre el papel, se preveía antes del inicio de la temporada. Y no es por otro motivo que, consumidas las diez primeras jornadas del calendario, El Palo se ha acomodado en la zona alta, mientras que los de Cartagonova se hallan a su vez en la zona baja. Quién lo diría previo inicio de la misma, tanto para unos como para otros. No obstante, la situación es la que es y, para alegría de los locales, no pueden quejarse de este su gran arranque del curso; actualmente, se colocan terceros en la promoción, aunque lejanos de un destacadísimo líder del grupo, el UCAM Murcia, que avantaja en siete puntos al equipo que en este caso nos atañe. Por su parte, los murcianos únicamente se separan del Playout por un punto, siendo en su caso el equipo con más empates de su grupo y a su vez de toda la categoría, reuniendo un total de siete. Con un solo partido ganado en su haber, resulta decepcionante para un equipo acostumbrado a perseguir objetivos más ambiciosos. El partido servirá de cierre de la jornada en el Grupo IV, y se disputará en el Nuevo San Ignacio a las 18.00 horas del próximo domingo. Podrán seguirlo en directo en VAVEL.com.

UCAM Murcia - Marbella FC

El gran ilustre del grupo austral, que aun no conoce la derrota en lo que va de curso, regresa a su estadio en uno de los momentos más dulces de su historia. No cabe duda que son firmes candidatos al ascenso este año, y ya le sacan cinco puntos a su inmediato perseguidor, el Granada 'B'. O lo que es lo mismo, pase lo que pase, seguirán comandando el Grupo IV a la conclusión de la décima jornada de competición doméstica. En el otro flanco, un Marbella en la parte media de la tabla viajará a La Condomina a fin de sacar algún punto para su casillero, aunque su balance como forastero no sea el mejor, cosechando una sola victoria y dos empates fuera de su estadio. El partido, con inicio previsto para las 17.00 horas de este domingo, podrán seguirlo en directo en VAVEL. ¡Les esperamos!

Sevilla Atlético - Cádiz CF

Con el mismo recuento de victorias en esta Liga (3), su posición en la clasificación es bien distinta dada la disparidad en concepto de empates entre ambos equipos: dos han sumado los locales; por contra, los visitantes han hecho lo propio hasta en cinco ocasiones, lo que evidencia la importancia de sumar, aunque sea a pequeños pasos. Los sevillanos, que no conocen la derrota como locales, reciben a un Cádiz acomodado al pie del Playoff, algo de lo que no alardea desde que consiguiera el liderato del grupo en las dos primeras jornadas y se ubicara cuarto a la conclusión de la tercera. Podrás seguirlo en directo durante la jornada matinal del domingo, a partir 11.00 horas, solo en VAVEL.com.