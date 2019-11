Villarreal CF - FC Zúrich: persiguiendo navegar por buenos mares

En estado de gracia. El Submarino se encuentra en el mejor momento de la temporada. Dos victorias consecutivas en Liga y el triunfo en la anterior jornada ante el Apollon Limasoll han elevado la moral amarillo por los cielos. Sextos en Liga, a tres puntos de los puestos de Champions, y líder del Grupo A de la UEFA Europa League con cuatro puntos en dos partidos, el conjunto castellonense afronta un doble enfrentamiento europeo ante el Zúrich con el objetivo de seguir la buena marcha. Un buen espaldarazo moral en un mes muy duro y clave para las aspiraciones amarillas a corto y medio plazo.

Villarreal, líder, y Zúrich, colista, se darán cita en El Madrigal persiguiendo una victoria con dos fines totalmente distintos. Los de Marcelino, acercarse más a la clasificación matemática para dieciseisavos de final. Los helvéticos, a seguir soñando con pasar de fase.

A continuar la buena racha como local

Con ocho victorias consecutivas, está a dos victorias del récord de victorias consecutivas como local en Europa League de Atlético y Benfica

El conjunto levantino, el cual consiguió en la anterior jornada una victoria clave que hizo bueno el empate de la primera jornada en Borussia Park, intentará reforzar la condición de fortín europeo que ha adquirido El Madrigal, con 25 victorias en 31 partidos en esta competición y solo dos derrotas. Una racha de ocho victorias consecutivas como local en Europa League (siete victorias en la Europa League 2010/2011 y una en la edición actual) refuerzan el paradigma de que el coliseo amarillo no es un lugar agradable de visitar.

Si fuera más aliciente para conseguir la victoria que la clasificación para las eliminatorias de dieciseisavos, si consiguiese la victoria en los dos partidos como local que le resta en esta fase de grupos, igualaría el récord de triunfos consecutivos en casa de la competición, que tienen en diez victorias tanto Atlético de Madrid como Benfica. A este partido llegarán los locales tras conseguir una victoria fundamental en liga ante el Almería que colocó a los castellonenses en puestos europeos a raíz del empate del Celta en San Mamés. Así, intentarán postergar este buen momento y hacer cumplir el dicho de "que lo bueno nunca acabe".

Doble compromiso clave ante los suizos

Tanto técnico como jugadores son conscientes de que, si aspiran a conseguir prematuramente la clasificación para las eliminatorias, pasa por ganar los dos próximos enfrentamientos ante los suizos. En caso de ganar, el periscopio amarillo vería con suma claridad la orilla de los dieciseisavos al colocarse con diez puntos. Además, si se diera una serie de combinaciones (doble triunfo amarillo y doble victoria del Apollon ante el Borussia Mönchengladbach o viceversa), podríamos contar matemáticamente con un conjunto español entre los 32 mejores de la competición.

De ahí la importancia de estos dos próximos partidos ante los suizos, de los cuales no se fiaba el asturiano Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el conjunto helvético. No en vano, el Zúrich es uno de los tres clubes puntos de la liga helvética junto a Basilea y Grasshoppers y un habitual en competición continental, a pesar de no ser un club de primera línea en el ámbito europeo y de no tener ningún título de carácter comunitario. A pesar de no confiarse, es consciente del gran paso que se daría en el caso de victoria amarilla. "Si ganamos, sería un gran paso", comentaba el técnico de Villaviciosa.

Primer enfrentamiento entre suizos y españoles

Mientras que el Villarreal nunca se había medido a equipos suizos, el Zúrich si ha tenido enfrentamientos ante equipos españoles

En el ámbito estadístico, vemos como el balance entre el Villarreal y equipos suizos está en blanco. Por lo cual, el FC Zúrich inaugurará el historial del Villarreal en cuanto a enfrentamientos europeos ante equipos suizos.

Sin embargo, el Zúrich si ha sido partícipe como protagonista de enfrentamientos europeos ante equipos españoles. De cuatro enfrentamiento ante equipos españoles, todos acabaron con sabor amargo. Además, en todos reside un mismo denominador: el rival fue el mismo: El Real Madrid. Los cuatros partidos, todos en Liga de Campeones, acabaron con victoria, dándose en dos de ellos goleadas (6-0 en la vuelta de las semifinales de la edición 1964/65 y 2-5 más recientemente, en la edición 2009/2010). Así, los precedentes no son nada halagüeños para el Zúrich y si bastante significativos para el Villarreal.

Líderes en Suiza y colistas en Europa

Sin embargo, en el fútbol no vale el nombre y las cosas donde se demuestran es en el terreno de juego. No en vano, al igual que el Villarreal, el camino del Zúrich hasta estas lides tuvo que pasar antes por la parada de las eliminatorias. Un doble enfrentamiento ante el eslovaco Spartak Trnava ganado por 2-4 colocaron al conjunto dirigido por el suizo Urs Meier en la fase de grupos. Además, el historial de títulos, a pesar de la ausencia de títulos europeos, avalan al rival de mañana del conjunto groguet: Doce Superligas suiza y siete copas suiza muestran que el conjunto helvético, puntero en territorio nacional, no pondrá las cosas fáciles.Además, junto al Basilea, goza de la mejor plantilla a nivel suizo, repleta de jugadores autóctonos a excepción de seis jugadores extranjeros. Además, el estilo de juego de los de Meier potencia las cualidades amarillas. Con un 3-4-3, el conjunto de Marcelino podrá encontrarse con numerosos espacios para poder plasmar la rápida circulación de los mediocampistas amarillos o lanzar peligrosas contras o pases interiores. A pesar de la asunción de riesgos en la zona defensiva pese a la abundancia de hombres en el mediocampo de corte defensivo y ayudando en la cobertura defensiva, la presencia de hombres claves como Chiumento, Chikhaoui o Chermiti pondrán en apuros a los de García Toral.

Sin embargo, la situación del Zúrich en la Liga Suiza no se puede extrapolar a competición europea. El conjunto suizo, que disputa esta competición por sexta vez, no ha tenido un comienzo esperanzador. Así, una derrota ante el Apollon Limassol fue el cartel de presentación de los helvéticos. Sin embargo, lograron enderezar un poco el rumbo la anterior jornada con un empate ante el Borussia Mönchengladbach. Tras esta victoria, intentará truncar la excepcional racha de los pupilos de Marcelino como locales y aumentar sus posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda. El conjunto de Urs Meier viene a este encuentro como líder de la liga suiza, con un punto de ventaja sobre el Basilea pasada doce jornadas, tras ganar al Grasshopers por 1 a 3 con dos goles de Etoundi y uno de Rodríguez.

Dieciseisavos de final como barrera

Unas semifinales en la Champions 1964/1965 y unos dieciseisavos de final en la Europa League 2007/2008 son los mejores resultados europeos del Zúrich

El currículum del Zúrich consta de poca gestas europeas. Solamente, las semifinales alcanzadas en la Copa de Europa de 1964/1965 (la actual Champions League) dan algo de brillo al historia europeo de los suizos. Además, en Europa League, los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2007/2008 es el mayor registro de los de Meier en esta competición. Una eliminatoria ante el Hamburgo y cuya derrota ante estos imposibilitaron el pase suizo a octavos.

Estrechando el cerco estadístico, de 30 partidos disputados en esta competición, quince acabaron con derrota, frente a seis empates y nueve victorias. Además, de quince partidos disputados como foráneos, los helvéticos solo se alzaron con la victoria en cuatro ocasiones y solo lograron una victoria en seis partidos como visitantes en fase de grupos. Así, el Villarreal encontrará un rival poco asiduo a las victorias europeas fuera de su coliseo y propicio para convertirse en una nueva víctima amarilla.

Posibles alineaciones

En el Villarreal, Marcelino podría probar con el mismo esquema empleado en el último partido de liga ante el Real Madrid. Así, el de Villaviciosa podría optar por el 4-4-2, esquema más usado en esta temporada, con un doble pivote formado por Bruno y Trigueros si opta por usar a Trigueros para abrir espacios lo más rápidamente posible. En vez de Trigueros, podría poner a Pina como pareja de Bruno y usar al talaverano como revulsivo si el envite se complica. Además, como extremos adelantados, Chérysev y Cani parten con mayores opciones aunque esté ultimo podría ser sustituido también por Jonathan Dos Santos, siguiendo así con la política de rotaciones de Marcelino en esta competición. Por otra parte, la zaga defensiva, la cual está en cuadro con las bajas de Musacchio, Jokic, Rukavina y Dorado, podría optar por Gabriel y Víctor Ruiz como jefes de la zaga, cuya situación volvería a dar la oportunidad al juvenil Adrian Marín de ser jefe del carril izquierdo amarillo.

Una de las dudas será la pareja de ataque. Uche, ausencia sorpresa de la convocatoria, podría dar a Gio la oportunidad de salir de inicio. Por otra parte, Marcelino podría emplear a Vietto como pareja del mexicano o a Gerrard y después sustituir a Gio por aquel que comience en el banquillo.

Por parte del Zúrich, Meier podría repetir el esquema del partido ante el Borussia Mönchengladbach, un 3-4-3 reforzando el centro del campo y retrasando a Schönbächler como mediocampista. Además, la ausencia de Chikhaoui podría reorientar los planes del técnico suizo. Por último, la presencia del internacional tunecino Amine Chermiti, pichichi europeo del Zúrich con tres goles en la fase de clasificación, será un elemento a vigilar por la zaga del submarino.