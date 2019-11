Racing de Santander - Alavés: sobreponerse a las adversidades

Mala suerte, goles en los últimos minutos, discutidas decisiones arbitrales, disparos estrellados contra los palos... Lo que es cierto es que la temporada del retorno del Racing, del regreso de un histórico tras su "secuestro institucional", no está siendo del todo afortunado para el Racing. El conjunto cántabro no está jugando mal y, poco a poco, va creciendo en cuanto a fútbol. Pero sea por lo que sea, siempre hay algo en contra del Racing. La suerte, es buscada, o eso dicen y puede que el Racing esté buscando esa mala fortuna, la de ese balón que se estrella en la madera, la de esos lanzamientos que se van rozando la portería rival una y otra vez, la de ese despiste arbitral que condiciona siempre en contra del conjunto cántabro, la de ese pase mal dado o ese despiste que acaba con un gol en contra en el descuento... Esa es la suerte que el Racing debe evitar y para ello debe convencer.

Creciendo sin suerte

Y es que el conjunto verdiblanco sigue creciendo futbolísticamente, desde el primer día contra el Girona. El juego no ha sido malo en ningún partido, salvo ante el Leganés. El Racing siempre compitió, con mayor o menor acierto pero, con una base formada en Segunda B, el conjunto verdiblanco está tuteando y superando a equipos potentes de Segunda como Osasuna, Las Palmas o Zaragoza. Ante los dos últimos, la mala fortuna, quizás buscada, en los últimos minutos les impidió sumar algún punto que le haría estar más arriba en la tabla pero no fue así y el Racing vio, tras la derrota en Zaragoza, como se iba directo a las inmediaciones del descenso.

Pero en Cantabria están muy tranquilos con su equipo. Y es que, después de una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, ganando a dos rivales muy fuertes y siendo muy superior al Barcelona B, pese al empate, la moral sigue por todo lo alto. A pesar de la derrota, dolorosa y puede que injusta, en La Romareda, el conjunto verdiblanco no se rinde y buscará tres puntos, si no vitales, muy importantes, ante el Alavés.

Juanpe, baja vital

Lo peor, las bajas. Paco Fernández, que no estará en el banquillo racinguista durante los próximos cuatro encuentros debido a la extensa sanción que le ha aplicado el comité, no podrá contar con Mario Fernández, que estará fuera, al menos, dos semanas más, y de Juanpe, por acumulación de tarjetas. Después de Koné, o incluso antes que el marfileño, el central canario es un hombre clave en el esquema de Paco.

Juanpe es el centro de gravedad racinguista, quien dirige todos los movimientos defensivos. Rapidez al corte y buena salida de balón. Un jugador fundamental. Así se vio al inicio del campeonato. El central estaba lesionado y se perdió algunos partidos en los que el Racing mostró un desastroso nivel defensivo. Habrá que ver quién es su sustituto pues ni Samuel, ni Bernardo, en caso de que esté al 100% tras varias semanas tocado, mostraron un nivel adecuado al inicio del año. Menos aún Oriol, cuya figura en el equipo está alejada de ser un futbolista válido para afrontar un encuentro así. Una figura de equipo, de psicología, de liderazgo en el vestuario. Quizá Javi Soria puede retrasar su posición pero quizás Paco no quiera mover mucho su esquema, ahora que tiene un once fijo. Será importante ver el nivel del sustituto de Juanpe pues será vital para el partido del sábado.

Por lo demás, Raúl suplirá a Mario y no se esperan demasiados cambios en el once inicial, a parte de lo comentado. Por tanto, con el único cambio previsto en el centro de la zaga, el conjunto verdiblanco no variará su formación con respecto a los últimos partidos. Un once equilibrado, con velocidad en banda y calidad en la zona de tres cuartos. Koné, un puñal en punta.

Un pasado tristemente común

Por su parte, el Deportivo Alavés tiene un pasado conocido por los racinguistas. Y es que el club verdiblanco fue capaz de superar a Dmitry Piterman y mantenerse en Primera pese a la ineficiencia del ucraniano pero en Vitoria, el daño de Piterman fue enorme. Llevó al club a la ruina, cerca de la desaparición, al infierno de Segunda B. El Alavés venía de tocar la gloria al inicio del Siglo XXI, con la final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool. A partir de ahí, la llegada y nefasta gestión de Dmitry Piterman dejó al club en ley concursal, en Segunda B. El conjunto vitoriano consiguió regresar a Segunda tras cuatro años en el infierno, rozando la gesta pero sin poder saborearla. Al final, el conjunto dirigido por Natxo González, por aquel entonces, consiguió el ascenso y el conjunto vasco pudo mantenerse el pasado año en la división de plata, luego de un partido a vida o muerte ante el Jaén.

Ahora dirigidos por Alberto López, el conjunto alavesista ha comenzado la competición de manera regular. Con una férrea defensa pero un flojo ataque, el conjunto vitoriano ha sabido pelear los puntos para acomodarse en mitad de la tabla. Con un equilibrado balance de tres victorias, tres empates y tres derrotas, únicamente ha conseguido una victoria fuera de casa, en El Sadar, como su rival del próximo sábado. En casa, solo ha caído ante el Barcelona B con contundencia y llega tras sumar cuatro puntos de los últimos nueve.

Mezcla de juventud y experiencia

Esta temporada, arrivaron en Vitoria hombres consolidados en Segunda como Migue, Xabi Castillo, Despotovic o Juli, además de gente joven y que está contando con muchos minutos como Laguardia, Tejera, Toribio o Sangalli. Además, también hay que destacar al hombre gol del Alavés en los últimos partidos, Manu Barreiro. El gallego destacó y mucho en Segunda B el pasado año, con el Racing de Ferrol, aunque no pudo lograr el ascenso con el equipo de su tierra. Aun así, Alberto López ha ido variando a su nueve, con Despotovic, Ion Vélez y, ahora, puede introducir a Manu Barreiro, enrachado.

Si antes hablábamos de que Paco Fernández tiene importantes bajas para el próximo encuentro, el técnico alavesista tampoco tendrá a algunas piezas fundamentales. Son bajas seguras Sergio Tejera, hombre timón del equipo en el centro del campo, y Einar. La participación de Ion Vélez, hombre importante en los esquemas de Alberto López, dependerá de su evolución en las últimas horas.

Por tanto, el once que alineará Alberto Alonso el próximo sábado, con la duda del '9', no diferirá mucho del que ganó al Lugo la pasada jornada. En la parte de atrás no habrá cambios, salvo sorpresa, destacando la pareja de centrales, Migue - Laguardia, cada día más asentados y compenetrados con gran labor de los laterales, en especial Raúl García. Por delante, podría entrar Juli para aportar mayor velocidad arriba por lo que Manu o Rafa García deberán pasar por el banquillo. Juego más directo, menos control de la pelota para jugar fuera de casa. Arriba, el conjunto vitoriano podría jugar incluso con dos nueves, pero lo normal es que o Manu Barreiro o Despotovic sean titulares, siempre y cuando Vélez no esté al 100%.

El dato: igualdad estadística

Hasta los años 50, Racing y Alavés se enfrentaron un total de doce veces. Cuatro victorias fueron para el Racing, seis para el Alavés y dos empates. Igualdad en esos años, destacando además dos goleadas: el 8-2 en Vitoria y la respuesta del Racing en Santander, 9-0, ambas en la temporada 32/33. Tras su último enfrentamiento en los años 50, ambos equipos no volvieron a verse las caras hasta 1998. Desde entonces, diez enfrentamiento rezan en las estadísticas. Cinco victorias racinguistas, tres victorias alavesistas y dos empates. De nuevo, gran igualdad que hace más ineficaces las ya de por sí inservibles estadísticas.

Si nos centramos en los partidos disputados en El Sardinero, de once partidos, cinco fueron a parar a manos del Racing, tres a manos del Alavés y en tres ocasiones hubo reparto de puntos. El último enfrentamiento en Santander se zanjó con victoria del Alavés, en la 2005/2006, con goles de Wesley y Quique de Lucas, por parte visitante. Juanjo acortó distancias.

La anécdota: el triste paso de Piterman

Esta anécdota no es de ningún agrado para ninguno de los dos equipos. Y es que la coincidencia hace que estos equipos hayan sufrido la gestión de Dmitry Piterman años atrás. Sobre todo el Alavés se vio muy perjudicado con durante la presidencia del ucraniano, que duró entre 2004 y 2007. Hundió al club en la miseria económica y deportiva, en Segunda B y en ley concursal, además de muchas situaciones subrealistas: temporadas con tres entrenadores distintos, amenazas a jugadores, querellas de aficionados... Al final, por suerte, salió del club y del fútbol español y el Alavés pudo resurgir y salir a flote. Ahora, navega de forma humilde por la división de plata.

En su etapa en el Racing, los episodios vividos no fueron menos surrealistas. El ucraniano quería ser entrenador y para ello se acreditó con numerosas profesiones con la intención de estar cerca del banquillo: utillero, fotógrafo, periodista... Al final, la Federación le abrió un expediente por sus actos. Delegó, de nuevo, en Chuchi Cos en el banquillo e hizo traspasos que le beneficiaron personalmente. Además, tras salir del club verdiblanco en 2004, tras un año al frente del Racing, intentó colarse en el balonmano haciéndose con el control de Balonmano Cantabria (mítico Teka Cantabria). En marzo de 2004 tuvo que dimitir tras una moción de censura de los aficionados.

Las convocatorias

Racing de Santander (por confirmar):

Deportivo Alavés (por confirmar):

Posibles alineaciones