Rubi: "Me veo con la obligación siempre de ganar"

Rubi compareció en rueda de prensa previa al choque ante el Albacete, en una semana cargada de noticias y actualidad. La primera de ellas, llegó el martes, con la prueba para Guyon Fernández, que apenas duró dos días. El catalán explicó que no querían tener que esperar un mes para poder utilizarle: “Hemos pensado que el jugador necesitaba tiempo para ponerse al nivel de los compañeros, hemos preferido no asumir este tiempo. De aquí a enero hay nueve partidos de Liga, esto te supone tres o cuatro. Preferimos no incorporarle”.

“Hemos peinado casi todo, intentado todas las posibilidades. No quiere decir que en un momento dado aparezca algo que no está previsto. Somos pesimistas a día de hoy, pensamos en enero”, añadió sobre este tema.

Uno de los motivos para tomar esta decisión es el buen momento de Guille Andrés, que se ha acoplado bien al equipo: “Guille está poco a poco más compenetrado con el equipo, es una de las cosas que nos ha hecho decantarnos en seguir con esta línea. Son nueve partidos, dos de Copa. Ojalá, que el que llegue en enero, porque vamos a incorporar a alguien, le cueste entrar porque los que están ahora han aprovechado el tiempo”.

Sobre la baja de Roger, subrayó que el valenciano les daba mucha presencia en la zona de ataque, pero es algo que están trabajando con Óscar Díaz: “Sí que es cierto que Roger, de cualquier balón largo, te daba una situación de peligro. Pero hemos trabajado con Roger que venga a tocar de cara, oxigenar al equipo como hace Óscar. Ahora trabajamos lo contrario con Óscar, que mire de tocar, incorporarse rápido al remate y haga algún desmarque de ruptura”.

Siempre a vencer

El Real Valladolid visita el Carlos Belmonte, en un momento malo del Albacete, situado en puestos de descenso. Por ello, Rubi indicó que irán a ganar, pero no porque el rival esté abajo en la tabla, sino porque siempre siente la obligación de vencer: “Me veo con la obligación siempre. Solo con la situación del rival, que no es positivo, ya te obliga más. La gente no entendería que no ganes en el campo de alguien que no esté abajo. Obligados estamos siempre, no le veo diferencias”.

"No es un ultimátum para Óscar Díaz si gana, y él colabora, me dará igual que marque o no"

“El equipo al que nos vamos a enfrentar está ofreciendo un fútbol en creación interesante, sí es cierto que le cuesta hacer goles y está pagando errores atrás. Para mí es un equipo capaz de ganar al Betis, Recre, Zaragoza, son equipos todos de arriba. No me influye ningún sentimiento de confianza de que vamos a ganar fácil”, explicó del conjunto manchego.

En cuanto al estado anímico de Óscar Díaz, que no estuvo muy acertado la última jornada, comentó que está totalmente recuperado: “Tengo que reconocer que el primer día le vi tocado, sabía que podía haber ayudado al equipo con algún gol. Desde entonces le he visto recuperado, quiero que lo demuestre en el campo. Tiene que demostrar madurez para sobreponerse. Si está aquí, es que ha superado adversidades. Por parte nuestra, le ayudaremos y corregiremos”.

También valoró la actuación de Bergdich y Mohija, dos futbolistas con los que busca más velocidad de la que obtendría con Jeffreny Omar: “Es evidente que unos destacan más por la asociación y calidad en corto, y otros por la velocidad. Si vienes de hacer un partido muy bueno a nivel individual, priorizas eso y das continuidad en vez de mirar al rival. En casa, los equipos se nos van a cerrar más. La Ponferradina no estaba tan cerrada en la primera parte como en la segunda, se podría haber aprovechado la velocidad”.

“Si todo va normal, Alfaro va a viajar. Ha entrenado al 100% con el grupo del primer minuto al último. El punto de dolo lo tiene, pero quiere aguantarlo y estar con el grupo”, matizó sobre el onubense, que ha pasado varias semanas en el dique seco.

La defensa, perfecta y en alerta

Sin encontrar el gol en las últimas fechas, Rubi señaló el apartado defensivo como lo mejor hasta el momento del curso: “Si Óscar hubiera marcado un gol de los que tuvo, diríamos que sin Roger hemos ganado tres, contando el de Copa, y empatado el del Betis. Si las tienes, hay que meterlas y más si son tan claras. Yo estoy orgulloso de que el equipo, juegue quien juegue, la idea la tiene clara. A nivel defensivo, el bloque está muy seguro esté quien esté”.

"Todos los medias puntas y delanteros, en ataque, pueden dar mucho más individualmente"

Con la lesión de Valiente, ha entrado Samuel en el equipo pucelano, un futbolista que hasta el momento, para Rubi, ha rayado a un gran nivel: “Excelente, la respuesta de Chus también ha sido muy buena. Pero tenemos que tener alerta máxima, esto en cualquier momento te cambia. Es la gran mejora respecto a los partidos iniciales, al rival le cuesta desbordarnos. El otro día cierto es que el rival tuvo dos claras también. Por muy bien que defiendas, el rival va a tener dos claras y vas a depender de que el portero la pare”.

Para terminar, declaró que con el paso de las jornadas van detectando problemas, pero tratan de corregirlos, sin olvidar los pasados: “Van saliendo problemas a medido que pasan las jornadas. Al principio teníamos lo del balón parado, luego situaciones en las que nos pillaban con los laterales muy adelantados. Son pequeños detalles, que a medida que los vamos viendo, tenemos que corregirlos. Hay que ser muy constante, porque si no se pierde y hay que ir marcha atrás. El equipo está predispuesto a coger las ideas, solo nos falta destaparnos en la calidad individual de mucho de los jugadores”.